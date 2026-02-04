晨早新聞重點｜中美元首通電話 習近平指美須慎重處理對台軍售／伊朗稱將於周五和美國在阿曼就核問題舉行間接談判

5億美元的對台軍售，規模在史上名列前茅。此舉也招致北京強烈批評。「習近平對台灣問題的重視可能反映出中方對川普政府不久前批准向台灣出售大量武器的不滿，但這個問題似乎不會破壞雙方當前的休戰，」 紐約諮詢公司Teneo的董事總經理Gabriel Wildau說。去年末習近平和川普在韓國達成為期一年的貿易休戰協議後，全球最大兩個經濟體之間的關係趨於穩定。兩位領導人今年有望會晤四次，最早一次見面可能在4月。然而，川普近期在委內瑞拉和伊朗等中國友好國家採取的行動可能考驗雙方脆弱的關係。這位美國總統還批評加拿大與北京就貿易問題達成協議，並採取行動大力尋找稀土替代供應來削弱中國對關鍵礦產的控制。當天早些時候，習近平還與俄羅斯總統弗拉基米爾·普丁進行了視頻通話。原文標題Trump, Xi Discuss Taiwan and Trade Ahead of Planned Summit (1)\--聯合報導 Jacob Gu.More stories like this are available on bloomberg.

