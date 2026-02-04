晨早新聞重點｜中美元首通電話 習近平指美須慎重處理對台軍售／伊朗稱將於周五和美國在阿曼就核問題舉行間接談判

Marf邱彥筒專訪 定位主流但思想非主流
美中熱線！特朗普親曝與習近平通話細節：台海議題入列、4月訪中在望
美國總統川普周三（4 日）於社群平台 Truth Social 發文表示，已與中國國家主席習近平完成一場「非常出色」的電話會談。川普指出，這通通話歷時較長、內容深入，雙方討論多項重要議題，整體氣氛正面。
經貿合同、特朗普警告、接待規格——盤點施紀賢訪華引發的爭議
PA Media施紀賢強調此次訪華行程重點在於經貿，但財相李韻晴（Rachel Reeves）並未隨行，只有商業及貿易大臣靳秉德（Peter Kyle；左）和商界代表團同赴京滬。 在四天之間，施紀賢爵士（Sir Keir Starmer）穿梭訪問北京和上海，會晤中國國家主席習近平，完成其上任以來，也是在任英國首相八年以來首次訪華行程。他還短暫逗留東京，會晤日本首相高市早苗。 領導工黨的施紀賢一直強調此行旨在與中國建立務實合作，讓英國經濟從中得益。首相在旅程中對BBC稱，無視作為世界第二大經濟體的中國是「莽撞的」。 ...
棄俄油、換關稅 印度與美國達成協議有3個關鍵盤算
在全球地緣政治與能源秩序持續重組之際，印度與美國終於敲定延宕多時的貿易協議。表面上，這是一樁以「能源轉向」換取「關稅讓利」的交易；但若拉長時間軸觀察，這項協議更像是印度在多邊角力中，對自身戰略位置所做出的一次關鍵校準。 根據協議內容，印度承諾全面停止購買俄羅斯石油，轉而增加美國
外交部：美方要求中方加入核裁軍談判不公平、不合理
美國與俄羅斯簽署的《新削減戰略核武器條約》即將到期，俄羅斯總統普京早前表示，俄方願意續約一年，美方未有明確回應，美國總統特朗普只稱，希望中國加入核軍控談判。中國外交部發言人林劍在例行記者會回應相關提問時指，中方在中美俄三方核軍控談判問題立場明確，中美核力量完全不在一個量級，現階段要求中方加入核裁軍談判，既不公平、也不合理。 林劍指，注意到俄羅斯就《新削減戰略核武器條約》後續安排問題，提出的建設性建議，希望美方積極回應，真正維護全球戰略穩定。 (ST)
美國擊落瞄準航母之伊朗無人機
美國周二擊落一架瞄準航空母艦「林肯號」的伊朗無人機，而一艘掛美國國旗的船則在武裝伊朗快艇試圖迫使其停止航行的過程中逃脫。 此外，外媒引述知情人士透露，伊朗官員警告稱，他們可能會退出原定於周五在土耳其舉行的與美國特別特使維特科夫和庫什納的談判。 白宮新聞發言人萊維特表示，會談仍然計劃進行，特朗普偏好外交解決方案，但伊朗需要成為一個願意合作的夥伴。 (to/s)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com
據報委內瑞拉向中國保證油價不受美國指導
據《CNBC》引述委內瑞拉國營媒體報道指，委内瑞拉已向中國保證，其石油定價不會受美國的指導，強調中國在南美國家的投資仍然安全。 委內瑞拉駐中國大使Remigio Ceballo就華盛頓會影響中國購買委內瑞拉原油價格報道作出否認，稱不會聽從美國或其他國家安排，強調該國有權作出獨立決定，石油價格將根據國際市場價格來決定。 《華爾街日報》上月引述消息報道，美國總統特朗普及其顧問正計劃行動，旨在於未來數年主導委內瑞拉石油產業，特朗普並向幕僚表示，相信此舉有助將油價壓低至每桶50美元。 其後，有報道引述兩名貿易高管表示，自美國控制OPEC產油國委內瑞拉的石油出口以來，國企中石油(00857.HK)已通知旗下交易員，停止購買或交易委內瑞拉原油。(hc/a)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com
美國、伊朗核談判改址周五阿曼登場！伊朗反悔初步共識、海上軍事挑釁升高衝突風險
美國與伊朗核談判預計本週五在阿曼舉行，美方同意伊朗改址並轉為雙邊會談之際，伊朗軍方卻在波斯灣對美國航空母艦與商船採取挑釁行動。分析指出，在川普已部署龐大軍力背景下，外交與軍事風險同步升高。
伊朗無人機靠近美方航艦遭擊落 白宮：美伊會談按原定計畫進行
（法新社華盛頓3日電） 美軍F-35C匿蹤戰機今天稍早擊落1架靠近美軍航艦的伊朗無人機後，白宮表示，華府與德黑蘭官員之間的會談「仍按原定計畫」進行。美軍中央司令部（CENTCOM）發言人霍金斯表示，美國1架F-35C匿蹤戰機今天擊落1架「來勢洶洶」接近美方航艦的伊朗「夏德-139」（Shahed-139）無人機。
德外長：對美中關係非等距 美國仍是歐洲及德國最重要夥伴
德國外長瓦德富爾周一在新加坡出席國際戰略研究所舉辦的講座時表示，雖然近期歐洲與美國的關係緊張，但德國對美國及對中國關係並非「等距」，德國始終與美國保持更密切關係。瓦德富爾指出，儘管目前有些議題令歐美疏遠，但美國仍然是歐洲及德國的最重要夥伴，歐洲在安全上仍然依賴美國。 對於加拿大及英國近期與中國達成貿易協議，瓦德富爾認為，「張開雙臂奔向國家主席習近平，所有問題就能迎刃而解，並成為重要夥伴」只是錯誤的答案。另外，瓦德富爾提到，歐洲各國在格陵蘭問題上團結一致，只要清楚劃定底線，就能捍衛自身利益。 (ST)#瓦德富爾 #德美關係 (ST)
展現台美合作成果 賴清德： 可對比「二次西進」或走向世界經濟對台灣有利
賴清德舉行「台美經濟繁榮夥伴對話」記者會，外界解讀為政府展現台美合作成果，並與今日在北京舉行的「國共兩黨智庫論壇」戶別苗頭。對此，賴清德今受訪時表示，並非是和在野黨赴中國參加論壇比較，剛好讓國人作比較。
中方：支持委內瑞拉維護自身主權
美國突襲委內瑞拉，並生擒總統馬杜羅夫婦一個月。在北京，外交部發言人林劍指，美國霸權行徑嚴重違反國際法，侵犯委內瑞拉主權，威脅拉美和加勒比地區和平穩定，中方堅決反對，強調中方支持委內瑞拉維護自身的主權、尊嚴和合法權利，將同國際社會一道堅定捍衛聯合國憲章宗旨和原則，堅守國際道義底線，維護國際公平正義。 (WL)
美伊談判瀕臨破局 川普：最高領袖哈米尼「應該非常擔心」
伊朗週三 (4 日) 臨時要求將美伊談判地點改至阿曼，亦不希望阿拉伯國家參與，遭到美方拒絕，導致談判進展陷入停滯。
克宮：未聽到印度停止購買俄羅斯石油的任何聲明
俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫表示，未聽到印度停止購買俄羅斯石油的任何聲明，強調莫斯科尊重美印雙邊關係，但同樣重視發展俄印的先進戰略夥伴關係，並打算進一步發展俄印雙邊關係。 美國總統特朗普周一與印度總理莫迪通話後，在社交平台發文指，莫迪同意停止購買俄羅斯石油，美印因此達成貿易協議，並決定將對印度商品加徵的關稅稅率，由50%降至18%，印方亦承諾增加購買美國貨品。 (ST)#美股 #印度 #俄羅斯 (ST)
國際｜習近平與普京視像會談
中國國家主席習近平今日下午在北京人民大會堂，與俄羅斯總統普京舉行視像會談。習近平表示，中俄關係正沿着正確軌道發展，兩國應為雙邊關係制定宏偉藍圖。 習近平通過翻譯與普京進行交談，部分內容在俄羅斯國家電視台播出。 俄羅斯電視台報道，普京稱讚兩國在能源及其他領域保持着密切合作關係，並稱俄中貿易額去年略有下降，但已連續三年超過2000億美元。 普京在會談中指出，俄中關係堪稱典範，兩國農產品貿易額增長20%，俄羅斯是中國最大的能源供應國。
美國務卿：準備好與伊朗會談 須談飛彈與核子計畫
（法新社華盛頓4日電） 美國務卿盧比歐（Marco Rubio）今天表示，美國準備好在本週與伊朗當局會面，討論議題必須納入飛彈與核武計畫。法新社報導，盧比歐今天並未證實是否在6日與伊朗當局見面。
中美元首通話 習近平聚焦台灣 川普大談經貿及農產品採購
5億美元的對台軍售，規模在史上名列前茅。此舉也招致北京強烈批評。「習近平對台灣問題的重視可能反映出中方對川普政府不久前批准向台灣出售大量武器的不滿，但這個問題似乎不會破壞雙方當前的休戰，」 紐約諮詢公司Teneo的董事總經理Gabriel Wildau說。去年末習近平和川普在韓國達成為期一年的貿易休戰協議後，全球最大兩個經濟體之間的關係趨於穩定。兩位領導人今年有望會晤四次，最早一次見面可能在4月。然而，川普近期在委內瑞拉和伊朗等中國友好國家採取的行動可能考驗雙方脆弱的關係。這位美國總統還批評加拿大與北京就貿易問題達成協議，並採取行動大力尋找稀土替代供應來削弱中國對關鍵礦產的控制。當天早些時候，習近平還與俄羅斯總統弗拉基米爾·普丁進行了視頻通話。原文標題Trump, Xi Discuss Taiwan and Trade Ahead of Planned Summit (1)\--聯合報導 Jacob Gu.More stories like this are available on bloomberg.
克宮警告若俄美《新削減戰略武器條約》不延期 世界將陷危險
美國與俄羅斯簽署的《新削減戰略核武器條約》將於周四(5日)到期。俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫表示，總統普京之前提出延長條約的建議仍然有效，但俄方尚未收到美方回應，警告如果條約所規定的限制不能延續，世界或將在幾天內陷入更危險境地。普京早前表示，俄方願意延長條約1年，但美國未有明確回應，總統特朗普只表示，希望中國加入核軍控談判。 (ST)#新削減戰略核武器條約 #美俄 (ST)
中國駐韓大使︰從來沒有要求南韓選邊站隊
中國駐南韓大使戴兵表示，過去幾年，中韓關係經歷曲折，不符合雙方利益，近期兩國友好氛圍明顯升溫，雙方希望加強交流合作的呼聲日益增強。 戴兵接受韓聯社訪問時，被問到韓方是否可以對電影、電視劇、文藝演出等交流抱有期待，戴兵指兩國開展文化交流要重視相互尊重，照顧彼此舒適度，雙方經過近期的溝通，就循序漸進開展健康有益的文化交流達成重要共識。雙方主管部門可以就具體文化交流項目進行進一步溝通，相信雙方的文化交流會越來越多、越來越好。 至於在中美和中日關係緊張下，中方如何看待韓方的作用，戴兵指中國從來沒有要求南韓選邊站隊，相信韓方有智慧有能力並行發展韓中關係和韓美關系，亦最符合韓國的根本利益。他又呼籲中韓加強溝通，對日本的新型軍國主義苗頭和趨勢保持高度警惕。 在朝鮮半島問題上，戴兵對李在明政府推動緩局勢和接觸對話表示讚賞，中方將繼續以自己的方式發揮建設性作用，也願意與韓方保持溝通。 (WL)
〈能源盤後〉美國擊落伊朗無人機 國際油價上漲2%
國際油價周二 (3 日) 上揚約 2%，美國擊落一架伊朗無人機，且有武裝船隻在荷莫茲海峽接近一艘懸掛美國國旗的船舶，這讓市場憂心，原本旨在緩和美國與伊朗緊張關係的談判，可能因此受到干擾。 能源商品價格 布蘭特原油期貨上漲 1.03 美元或 1.6
特朗普：美國將與伊朗就核協議展開談判
外電報道，美國總統特朗普表示，預計未來數日內將與伊朗就達成新的核協議展開會談，同時美國最大及最先進的艦艇正駛往伊朗，未來形勢的發展將視乎談判結果。 據伊朗媒體報道，伊朗總統澤希齊揚已下令就核問題與美國進行談判，初步會晤的時間及地點尚未確定，具體議題仍未確定，未知美國是否會要求伊朗停止鈾濃縮活動。 伊朗外交部發言人Esmail Baghaei表示，伊朗在新一輪談判中的首要要求是解除制裁，強調伊朗將採取務實的態度。(mn/w)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com