晨早新聞重點｜何立峰出席達沃斯年會 指中美應以對話解決分歧／新任政府駐天津處主任鄭震生在網上分享受款待惹議

【Now新聞台】1月21日now早晨新聞重點

【美股顯著下跌】受格陵蘭問題等因素拖累，華爾街股市顯著下跌，其中道指跌逾800點。

【應以對話解決分歧】何立峰在達沃斯重申中美應以對話磋商解決分歧，他又與貝森特舉行經貿會談，貝森特說中國已經履行首批採購大豆的承諾。

【接受免費升級待遇】新任特區政府駐天津聯絡處主任鄭震生在網上分享獲免費升級酒店套房，有議員認為予人觀感不好。

#要聞