晨早新聞重點｜基層醫療署正式投入服務 64歲以下婦女可登記使用

蘋果(AAPL.US)周二舉行產品發布會，宣布推出iPhone 17系列新款手機，配備A19晶片，採用3納米晶片製程；且推出蘋果迄今最輕薄手機iPhone Air，均於本周五(12日)晚上8時接受預購，9月19日正式發售。於發布會後，蘋果股價最新急跌1.5%。 iPhone 17將配備更大的6.3吋螢幕，邊框更小，並增強了設備內建人工智慧功能；將提供五種顏色，包括薰衣草紫、霧藍、黑色、白色和鼠尾草綠，售價由799美元起，本港售價為6,899港元起。iPhone 17 Pro將採用鋁製外殼，且是迄今為止最好的相機系統，售價由1,099美元起，Pro Max售價則由1,199美元起，本港售價為9,399港元起。 蘋果表示，iPhone Air厚度為5.6毫米，並採用A19 Pro的晶片，提供白色、金色、黑色和天藍色四種顏色，售價由999美元起，本港售價為8,599港元起。(sw/t)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com

AASTOCKS ・ 5 小時前