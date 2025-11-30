晨早新聞重點｜宏福苑五級火災死亡人數增至146人／發生水災的印尼災區據報出現搶掠

大埔獻花市民寫卡寄語「天佑大埔」｜圖輯
權志龍今日出席《MAMA 2025》 捐百萬支援大埔火災 點名優先支援消防義工恢復
大埔宏福苑五級火釀成128人死亡，多人受傷，消防人員及義工連日救援。演藝圈多個活動延期或取消舉行，不過韓國音樂盛典《MAMA》如常於28及29日舉行，改以「支持香港」為主話，對演出作出修改。今日（29日），權志龍G Dragon將出席MAMA頒獎典禮，其經理人公司亦於下午宣布G Dragon將捐出百萬港元，更並特別指定優先支援參與救援的消防員及義工的身心恢復。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
宏福苑五級火｜Tyson Yoshi聯同合作伙伴捐百萬家電：災後的需要會隨時間轉變
大埔宏福苑五級火至今釀死128人死亡，多人受傷，導致大量居民無家可歸。各界紛紛在能力範圍內伸出緩手，娛樂圈明星藝人都捐錢援助..Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
宏福苑五級火｜MIRROR不參與MAMA 姜濤、Anson Lo各捐100萬 市民誤認AL到現場搬物資
大埔宏福苑五級大火，造成多人死傷。香港多位藝人亦取消或延期各項活動，為大火一事致哀。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
太平香港：全力以赴做好大埔火災保險理賠 幫助受影響居民渡過難關
中國太平(00966.HK)官網表示，針對大埔宏福苑火災事故保險情況，據了解，中國太平保險(香港)有限公司承保了宏福苑維修工程項目的建築工程全險、建築雇員賠償保險，業主立案法團第三者責任險以及財產全險、公眾責任險，並承保了部分住戶的家居保險、家傭險。 太平香港已迅速啟動應急機制，將按照保險合約，堅持「能賠快賠、應賠盡賠、合理預賠」的原則，積極做好保險理賠及客戶服務，與社會同心同行，盡最大努力協助受影響居民渡過難關。 太平香港對大埔宏福苑大火中不幸罹難的市民、英勇殉職的消防員致以深切哀悼，並向罹難者家屬、受傷、受影響居民表示誠摯問候。(ha/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 2 天前
阿仙奴失分 1：1逼和10人車仔
【Now Sports】周日在史丹福橋球場上演的倫敦打吡，榜首的阿仙奴只能逼和10人應戰的車路士1:1。now.com 體育 ・ 4 小時前
銀行支援災民 按揭還款寬限半年 推6項應急措施 延長服務加快補辦文件
為協助大埔五級火警受災居民渡過難關，金管局與銀行公會及28間零售銀行商討跟進事宜，銀行業界即時推出6項應急支援措施【表】，當中包括為受災居民的按揭、私人及信用卡等貸款提供預先批核的6個月還款寬限期（包括本金和利息），並豁免相關罰息和手續費，減輕受災居民的即時資金壓力。除了6項措施外，部分銀行更額外推出免息緊急貸款援助居民。信報財經新聞 ・ 2 天前
大埔宏福苑五級火｜領事館確認7名印傭1名菲傭身故 累計最少8外傭殉職
大埔宏福苑五級火釀成128人死亡及83人受傷，包括外籍家庭傭工。菲律賓駐港總領事館確認，1名菲傭在這次火災中離世，讚揚她為了讓家人過上更好生活而遠離家鄉，付出了無數犧牲，總領事館在這艱難時刻向其家人、朋友及摯愛致以最深切慰問。 菲律賓駐港總領事館指，在今次火災另有79名菲律賓人安全、1人受傷、12人情況有待確定。am730 ・ 19 小時前
鮮娛糧｜迪麗熱巴新劇片酬曝光 疑為劇減磅健康亮紅燈
【on.cc東網專訊】內地花旦迪麗熱巴與小生陳星旭主演的新劇《梟起青壤》最近開播，首播當日穩坐收視冠軍，並打破多個紀錄。劇中演員的酬勞近日在網上流出，有指熱巴獲800萬人民幣成全劇之冠，陳星旭因為是二番男主，酬勞只有熱巴的一半，身價400萬人民幣（約440萬港元東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
宏福苑五級火｜英王查理斯三世：得悉火災深感悲痛 為失去摯親及全港市民祈禱｜Yahoo
大埔宏福苑五級火造成嚴重傷亡，居民家園盡毀。英王查理斯三世發文表示，他與王后卡米拉得知火災後深感悲痛，他們與所有失去摯親，活於惶恐和不安的人同在。Yahoo新聞 ・ 1 天前
濱崎步親證上海錄無人演唱會 獲大讚「專業」
日本樂壇天后濱崎步，原定昨日(29日)在上海東方體育中心開騷，門票早已售罄。她與一眾工作人員抵達當地後，卻被主辦方以「不可抗力因素」為由，宣布上海演唱會被取消。東方日報 OrientalDaily ・ 19 小時前
宏福苑五級火︱網傳新田部屋急徵義工裝床架 信義會表明無發邀請 記者現場視察有足夠人手︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑火災以來，大量市民熱心賑災。網上近日流傳一則由用戶「penny.sun」發布的 Threads 帖文，急徵人手協助搬運及安裝床架。該帖文指 11 月 30 日下午 2 時，需要義工前往新田部屋集合，地址標示為新田新潭路 11 號。內容提及床架所需數目達 340 張，並要求參與者需自帶螺絲批、鯉魚鉗及電批等工具，同時附上聯絡人 Frankie 的電話號碼。有關訊息在網上流傳後，引起部分網民質疑，擔心是否涉及以義工名義騙取免費勞工。Yahoo新聞 ・ 20 小時前
宏福苑五級火︱災民接香港寬頻推銷續約 轟職員極不尊重 公司深表歉意及豁免客戶費用︱Yahoo
香港寬頻接近 9 時在 Facebook 專頁表示，對於近日有居民接到銷售聯絡深表歉意，公司已立即加強內部指引，確保所有客戶溝通均保持尊重與適切。香港寬頻又表示，會為所有受影響的宏福苑居民自動豁免固網寬頻及家居電話服務月費，直至另行通知，前述安排毋須申請，系統將自動處理相關寬免。Yahoo新聞 ・ 15 小時前
大埔宏福苑五級火｜初步化驗大廈棚網保護網達到阻燃要求
保安局局長鄧炳強表示，宏福苑五級火至今造成128人死亡，包括108人現場移送出的遺體、4人送院後不治、16具燒焦遺體仍在大廈內。Fortune Insight ・ 2 天前
楊千嬅演唱會 | 開唱前捐二百萬 全場為大埔火災默哀
《楊千嬅Live MY LIVE 2025演唱會》昨晚於紅館揭開序幕。原定一連六場的音樂盛宴，因應大埔宏福苑火災事故，轉化為溫暖而莊重的祝福空間。舞台上下的每一個細節，都承載著對香港無聲的關懷。Yahoo 娛樂圈 ・ 15 小時前
宏福苑五級火災｜被問會否重建屋苑 黃偉綸：不排除任何可能性
【Now新聞台】財政司副司長黃偉綸表示，已找到超過2000個過渡性房屋單位，可以免費讓宏福苑受影響居民長期居住，又指現時不會估計宏福苑是否要重建，希望盡快安排相對未受火災影響的宏志閣居民回去居住。宏福苑五級火災．不斷更新一場火災令宏福苑多座樓宇嚴重受損，財政司副司長黃偉綸說現階段不會估計整個屋苑是否需要重建。財政司副司長黃偉綸：「我覺得現在去估計是不好，要先看看每座樓宇的情況，任何的可能性我們都不排除，政府一直都會提供協助，宏志閣相對無直接受過火災波及，是受了一些水影響，因為當時救火有射水，現在我們盼望，如果它水、電也可以、安全無問題、電梯可以，盡快讓居民回去居住。其他7座樓宇受的影響相信是嚴重很多，現時火已熄滅，我們同事現在會盡快進入視察，看看不同情況。」火災後，多個營運酒店及過渡性房屋的機構都開放單位供有受影響居民使用，黃偉綸表示暫時約1500人入住相關設施，預料需求會繼續增加，當局暫時已找到超過2000個單位。黃偉綸：「如果他入住過渡性房屋時，就不用很擔心數星期後要再搬，視乎他們的居住需要，我們應該一直可以提供到。(所有這些提供都是免費?)無錯，我們不收費用。」當局強調，過渡性房now.com 新聞 ・ 18 小時前
大埔宏福苑五級火｜政府：災民可免費長住過渡屋 若額滿盼考慮跨區入住
大埔宏福苑7幢大廈發生五級火，大批居民流離失所。政府因應意外成立「應急住宿安排工作組」，組長兼財政司副司長黃偉綸稱，目前已經有約1,500受影響居民入住政府安排的安置住宿，當中約1,000人入住過渡性房屋或者房協專用安置屋邨、約500多人入住酒店。am730 ・ 18 小時前