晨早新聞重點｜宏福苑五級火災死亡人數增至146人／發生水災的印尼災區據報出現搶掠

【Now新聞台】12月1日now早晨新聞重點

【增至146人死亡】災難遇害者辨認組在宏福苑再發現多具遺體，大火的死亡人數增至146人。

【印尼災區搶掠】東南亞水災死亡人數繼續上升，在印尼據報有災區等不到救援物資，出現搶掠。

【取消赴日航班】中日關係持續惡化，據報中國航空公司已取消超過一成半原定12月前往日本的航班。

