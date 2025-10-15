晨早新聞重點｜崔建春總結訪問新疆行程／貝森特說或延長關稅休戰期

【Now新聞台】10月16日now早晨新聞重點

【身份存疑】哈馬斯再交還多兩具人質遺體給以色列，目前共歸還了10具遺體，但早前交還的其中一具證實並非以色列人質。

【總結訪團行程 】崔建春總結外交部駐港公署率領外國駐港領團及商界參訪新疆行程，指兩地都在國家安全上穩步前進。

【或延長關稅休戰】貝森特說華府不排除將原定下月屆滿的美中關稅休戰期延長，換取中方押後稀土出口管制。

#要聞