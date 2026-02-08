晨早新聞重點｜日本自民黨眾議院奪316席／泰國自豪黨國會下議院至少奪194席

【Now新聞台】2月9日now早晨新聞重點

【自民黨大勝】日本眾議院選舉，執政自民黨與盟友維新會取得大勝，奪得352席，自民黨佔316席，達到三分之二多數的啟動修憲程序門檻。

【宣布勝利】泰國國會下議院選舉投票結束，泰自豪黨取得至少194席，領導泰自豪黨的總理阿努廷已宣布取得勝利。

【未來工作方向】金融發展局新任行政總監董一岳說，探討擴大互聯互通及吸引耐心資本是未來工作重點，亦會加強對外推廣本港優勢。

#要聞