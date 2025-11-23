晨早新聞重點｜明年起非緊急放射科檢查按類別分三級收費／日媒指高市早苗G20發言時李強座位由他人代坐

【Now新聞台】11月24日now早晨新聞重點

【引入預繳安排】明年元旦起，醫管局非緊急放射科服務將按類別分三級收費，新措施加入預繳安排，檢查前14日要先完成付款。

【未有接觸】高市早苗稱，自己未有在二十國集團峰會期間與李強接觸。據報李強在高市發言時，李強的座位換了另一個人坐。

【取得進展】美國及烏克蘭官員在瑞士日內瓦會面，討論美國提出的結束俄烏戰事28點方案，雙方都表示會談取得進展。

#要聞