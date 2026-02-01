晨早新聞重點｜李家超專訪稱政府將推出新機制 全面對接國家「十五五」規劃

美國總統特朗普表示，伊朗正在與美國談判，看看能否取得進展，如果不能取得進展，就要再看之後會發生甚麼事情。特朗普在當地星期六接受傳媒訪問時說，美國與伊朗上一次談判，並未成功，後果是美國轟炸伊朗核設施。他又說，美國不會告知海灣地區盟友美方可能打擊伊朗的軍事方案。近期美國持續向伊朗施壓，在中東地區部署包括航空母艦在內的多艘軍艦，威脅軍事干涉。伊朗最高國家安全委員會秘書、最高領袖顧問拉里賈尼在社交媒體發文說，與人為製造的媒體戰氣氛相反，談判架構正在逐步形成。國際傳媒普遍解讀為伊朗朝著與美國開始談判的方向取得進展。 （BC)#伊朗 #特朗普 #美股

