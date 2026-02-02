晨早新聞重點｜特朗普宣布與印度達成貿易協議／美國宣布啟動規模近120億美元關鍵礦產儲備計劃

摩根士丹利發表報告表示，中國財政部及國家稅務總局聯合宣布新的增值稅分類，將手機數據、寬頻接入及短信/彩信納入基礎電信服務，稅率由原來的6%上調至9%。公告後，中資三大電信營運商均表示收入及利潤將受到負面影響。 該行認為上述影響程度取決於兩個因素：(1)受影響收入的比例及(2)淨利潤率。根據該行測算，中電信(00728.HK)及聯通(00762.HK)今年每股盈利可能受影響14.1%及15.2%，而中移動(00941.HK)因利潤率較高，料影響7.8%。 大摩指對中資電訊股目前的每股盈利、每股派息預測尚未計入此稅率調整。若不提高派息比率(估算分別為中移動77%、中電信78%、聯通65%)，三大營運商在2026年可能出現每股盈利及每股派息下降。該行認為此次稅率上調屬一次性調整，2027年起增長率應會回歸正常化。若內地營運商能透過提價將稅率上調轉嫁給用戶，料2027年後增長或有改善，但在當前溫和的宏觀環境下，該行對此保持審慎態度。 該行指在近期的內地電訊股2026展望中，早前已將行業評級下調至「中性」，並將三大電信H股評級下調至「與大市同步」。(wl/a)~ 阿思達克財經新聞 網址: www

AASTOCKS ・ 15 小時前