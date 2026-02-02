晨早新聞重點｜特朗普宣布與印度達成貿易協議／美國宣布啟動規模近120億美元關鍵礦產儲備計劃

八號花園業主大會直擊︱九成票通過叫停大維修、踢走工程顧問
中國主婦的淘金夢碎：48小時從獲利60%迅速慘賠84%
黃金與白銀市場上周以來，經歷數十年來最迅速的逆轉，據《彭博》報導，這場由熱衷槓桿的中國交易員推動的紀錄性漲勢，如今已讓從避險基金到家庭主婦在內的投資者損失慘重。
比特幣暴跌！爆倉人數超42萬人、特朗普提名沃什衝擊市場
比特幣與以太坊重挫，加密市場 24 小時爆倉金額達 25.59 億美元。特朗普提名沃什出任聯儲局主席，引發降息預期重估，美元走強、金銀與加密資產全面承壓。
港男多年儲下黃金被母私自變賣！價值約350萬 為幫細佬俾首期？
金價近期屢創新高，不少市民選擇放售套現。有港男於社交平台發文稱，自己投資黃金多年，儲下價值約350萬元的金幣及金粒，誰知卻被母親私自變賣，將款項交給弟弟作結婚置業之用，事主頓感晴天霹靂，與家人關係降至冰點。
《大行》高盛：傳工行(01398.HK)農行(01288.HK)將獲當局注資 或引致高達7%盈利稀釋
高盛發表研究報告指，日前外電引述消息指，中國當局計劃向兩大國有銀行工商銀行(01398.HK)及農業銀行(01288.HK)注資3,000億元人民幣。高盛表示對該傳言不置評，但評估潛在影響，預測若屬實，將導致該兩間銀行每股盈利面臨4%至7%的稀釋，每股淨值預期攤薄最多2%，而核心一級資本比率則可能提升54至61個基點。
笑到最後｜金銀下跌的迷思（高明）
如果你堅信黃金同白銀嘅故事，同一時間你就係相信美元霸權會滅亡，唔單止美元，所有非金本位嘅貨幣都會有如清明嘅陰司紙一樣，失去所有價值，最終央行被迫重返金本位，令到黃金返回應有嘅地位。
黃金崩盤｜美聯儲主席人選「偏鷹」 黃金白銀震盪未平 金價再跌近半成
美國總統特朗普宣布，擬提名被視為強硬抗通脹的鷹派人物沃什（Kevin Warsh）出任下一任聯邦儲備局主席，消...
陳茂波：今財年首九月盈餘逾四百億
財政司司長陳茂波在網誌表示，隨着盛事活動接連舉行，加上資產市場回暖，私人消費去年亦回升1.6%，扭轉前年的跌勢，本周公布去年12月零售業銷貨額亦將繼續增長，增速亦較前一個月稍為加快。踏入今年，環球市場勢態動盪，外圍地緣政局不穩定不明確因素進一步增多。
白銀暴跌30%後還沒跌完？分析師警告最慘恐下68美元、三大關鍵觀察點
白銀價格上週五（30 日）出現歷史級重挫，引發市場高度關注。儘管部分投資人期待跌深反彈，但資深商品分析師指出，這波修正可能仍未到盡頭，交易人需密切留意幾項關鍵訊號。
新世界挫12% 周企：潛在投資並無意圖形成提出全面要約
新世界發展(0017.HK)今早(2月2日)低開2.6%，跌幅隨大市擴大，跌穿10天線(約10.15元)，最新報9.99元，跌12.21%，成交2.09億元。
爆一爆｜全球去美元化 沽注一擲 short 日圓（Louise）
「去美元化」呢個主題唔單止帶挈金價、銀價狂升，喺聯滙制度下；港元跟美元跌，有利股市、地產等資產反彈，市面有返消費動力。昨晚獲友人邀請，出席在新世界大厦內HKGTA Club 舉行之信用卡貴賓晚宴，high到有魚子醬招呼班銀行貴客，揾到銀嘅客仔又特別好唱口，講起隻由低位$75美元升上四百多的美光（MU)，個個都飲恨，通常去到$120-$150就賺夠唔再搏，邊食邊講股論金，有點魚翅撈飯的影子。
水能載舟亦能覆舟 中國投機買盤為金銀暴跌埋下了伏筆
縱觀歷史，直到去年之前，白銀價格衝到每盎司40美元之上都只有屈指可數的幾次且無一例外地很快回落。而在上周五，疲憊不堪的交易員們於震驚中見證了這種貴金屬在不到20個小時內暴跌了這麼多。
縮表狂人沃什即將回歸 市場開始緊張6.6兆美元「QE後遺症」
美國總統特朗普拍板提名沃什（Kevin Warsh）出任聯儲局主席後，市場關注焦點從短期利率走向，迅速轉向央行高達 6.6 兆美元的資產負債表規模，以及其在金融市場中的根本角色。
花旗：半數利好金價因素年內消退
貴金屬市場上周五迎來「黑色星期五」，金價迭創新高的升勢逆轉，創下40年來單日最大跌幅，一度失守每盎斯4700美元，令1月成為史上最動盪月份。花旗分析，黃金投資配置受到多種地緣政治和經濟風險影響，但這些支撐金價的風險因素，其中約一半可能今年稍後時候消退。
金銀價格跌勢加深 交易員消化史詩級大逆轉行情
Bloomberg 【彭博】-- 在創下十餘年來最大跌幅後，黃金價格延續跌勢。白銀價格走勢震盪，交易員們消化此前推動貴金屬創下歷史新高的一波急漲突然出現大逆轉的局面。周一現貨金價一度下跌6.00美元。鉑金和鈀金價格也走低。彭博美元即期指數略微走高，前一個交易日漲0.
《大行》大摩：受增值稅調高影響 料中資電訊股今年股盈及派息面臨下降風險
摩根士丹利發表報告表示，中國財政部及國家稅務總局聯合宣布新的增值稅分類，將手機數據、寬頻接入及短信/彩信納入基礎電信服務，稅率由原來的6%上調至9%。公告後，中資三大電信營運商均表示收入及利潤將受到負面影響。 該行認為上述影響程度取決於兩個因素：(1)受影響收入的比例及(2)淨利潤率。根據該行測算，中電信(00728.HK)及聯通(00762.HK)今年每股盈利可能受影響14.1%及15.2%，而中移動(00941.HK)因利潤率較高，料影響7.8%。 大摩指對中資電訊股目前的每股盈利、每股派息預測尚未計入此稅率調整。若不提高派息比率(估算分別為中移動77%、中電信78%、聯通65%)，三大營運商在2026年可能出現每股盈利及每股派息下降。該行認為此次稅率上調屬一次性調整，2027年起增長率應會回歸正常化。若內地營運商能透過提價將稅率上調轉嫁給用戶，料2027年後增長或有改善，但在當前溫和的宏觀環境下，該行對此保持審慎態度。 該行指在近期的內地電訊股2026展望中，早前已將行業評級下調至「中性」，並將三大電信H股評級下調至「與大市同步」。(wl/a)~ 阿思達克財經新聞 網址: www
「像去澳門賭場走了一趟」 黃金史詩級跳水行情使中國投機者損失慘重
【彭博】— 從對沖基金到家庭主婦，本輪黃金創紀錄漲勢背後偏愛槓桿的中國交易者，如今正在數年來最快的市場反轉行情中損失慘重。
港元定期存款利率大比拼 邊間銀行最高息？
銀行紛紛搶存戶，去銀行做定期存款，回報雖然未必及得上股票、債券，但勝在夠穩陣，而且簡單易明，難怪不少穩健投資者皆鍾情這種收息工具。
呂宇健筆｜「老江湖」重出江湖的啟示｜Ken Lui
上星期港股連升七個交易日，一度高見兩萬八千點關口，不但升穿去年10月高位27381點，更創下四年半新高。即使上周五略見回吐，恒指1月份仍累升1756點或6.85%，一洗過去兩年一月必跌的陰霾。更耐人尋味的是，幾位久未露面的股壇名人近期忽然頻頻現身財經版，這類無寶不落的「老江湖」，向來不會無緣無故出現，今年的港股似乎真的準備要開一場久違的大派對。
官方打造「購在中國」推動入境游激增 資金流入料為人民幣強勢添支撐
【彭博】— 入境便利化、便宜的物價等因素正在吸引更多境外遊客到內地旅行和消費，成為中國經濟修復過程中的一抹亮色。隨著商務部表示將繼續推出擴大入境消費的政策舉措，相關資金流入有望進一步為人民幣匯率帶來支撐。
「帽子」跑路 據悉給中國金屬貿易商留下至少10億元人民幣損失
