晨早新聞重點｜特朗普指示美軍今晚10時封鎖霍爾木茲海峽／宏福苑有近400戶希望多一次上樓執拾

【Now Sports】周日英超壓軸的「雙藍會」，戰果竟一面倒，作客的曼城下半場狂轟3球大勝車路士，賽後再縮窄與榜首之師阿仙奴的分差，並少賽對手1場。車路士開賽早段攻勢較多，當中古古尼也曾在16分鐘將球送入網窩，但越位在先變「詐糊」，而高爾彭馬和柏度尼圖的射門，也無功而返。曼城則踢了半小時後，才逐漸搶回形勢，其後賓拿度施華和卓基的射門，都過不了羅拔山齊士，而施曼尤完半場前在禁區邊推橫的射門，又省中敵軍球員柱邊出界。僵局在換邊後51分鐘被打破，先拔頭籌的正是愈踢愈入局的客軍曼城，由卓基右路傳中，歷高奧懷利（Nico O'Reilly）擺脫了安迪利山度士的糾纏，在小禁區前「企定定」頭槌破門，也是這位英聯盃決賽「起孖」奪冠功臣，本季在各項賽事所入的第9球，作為一名左閘球員，非常不可思議。藍月亮領先後得勢不饒人，56分鐘增添比數，又是先前助攻的卓基，接應短角球後於禁區邊推橫連過兩人，然後快傳禁區內的基爾，讓這名無人看管的中堅輕鬆掃把腳熨射成2:0。車路士66分鐘有彭馬的撞射，省中基爾彈高不入，錯過追近比數機會，結果相隔只是兩分鐘後，球隊失了今場的第3球，而且是來自摩西斯卡斯度後場控球的失誤，被

now.com 體育 ・ 5 小時前