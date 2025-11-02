晨早新聞重點｜特朗普稱北京在他任內不會對台灣採取行動實現兩岸統一

【Now新聞台】11月3日now早晨新聞重點

【不會採取行動】特朗普稱，國家主席習近平表明在他擔任美國總統期間，北京不會採取行動實現兩岸統一。中方重申，不會容許任何人將台灣從中國分裂出去。

【完成最後演練】神舟二十號載人飛船近日將返回地球，東風著陸場已完成最後一次綜合演練。

【失去軍銜】英國國防大臣賀理安說，早前被褫奪王子尊號的安德魯將會失去最後一個軍銜。

#要聞