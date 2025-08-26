晨早新聞重點｜特朗普稱讓60萬中國學生赴美升學保大學生存／亦園路謀殺案13人落網

【Now新聞台】8月27日now早晨新聞重點

【特朗普：中國學生赴美升學保大學生存】美國總統特朗普為他早前表示將會容許60萬名中國學生到美國留學的言論辯護，稱有關措施將可令美國的學校繼續生存。

【聯儲局理事庫克稱不會辭職】特朗普早前發信解僱聯儲局理事庫克，庫克稱會繼續履職，將提出訴訟。

【亦園路謀殺案13人落網】亦園路謀殺案，警方相信涉及非法活動金錢糾紛，目前已拘捕10男3女。

#要聞