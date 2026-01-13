晨早新聞重點｜特朗普警告若伊朗處死示威者 美國將採取強硬行動／美國正式批准英偉達對華出口H200晶片

跑前不要再拉筋了！動態暖身更有效
特朗普踩到紅線？共和黨罕見集體挺鮑威爾
《路透》周二 (13 日) 報導，在多年公開抨擊聯儲局 (Fed) 主席鮑威爾 (Jerome Powell) 後，美國總統特朗普對 Fed 的最新動作，可能意外踩到政治與市場的「紅線」。特朗普政府近期啟動對鮑威爾的刑事調查，引發共和黨國會議員、前高層決策官員出面聲援，也讓金融市場開始釋出警訊，顯示一旦 Fed 獨立性遭到動搖，恐帶來反效果。鉅亨網 ・ 11 小時前
川普曾嗆「我也不喜歡你」 澳駐美大使陸克文提前卸任
（法新社雪梨13日電） 澳洲政府今天表示，駐美國大使陸克文（Kevin Rudd）將離任，結束3年任期。陸克文是精通中文的前職業外交官，他是在拜登執政期間獲任命為大使，澳洲政府當時希望他在中國事務上的專長，能讓他在華府發揮影響力。法新社 ・ 16 小時前
歐洲27國擬聯合出兵對抗美軍 保護格陵蘭與北極
美國與歐洲長期以來的盟友關係，近期出現明顯裂痕，甚至升高至劍拔弩張的程度。最新消息指出，歐盟正因美國可能以武力奪取丹麥領土格陵蘭島而高度警戒，並討論由 27 個成員國共同組建一支聯合部隊，以防範美軍行動。鉅亨網 ・ 1 天前
若最高法院裁定關稅違法 特朗普：「我們就完蛋了」
美國總統特朗普週一 (12 日) 警告，如果最高法院裁定他無權單方面實施大規模關稅，美國「就完蛋了」，並表示政府將難以退還已經徵收的關稅款項。鉅亨網 ・ 1 天前
美國「五角大廈薄餅指數」再度狂飆 達美樂薄餅訂單激增1000%
據美國媒體周一（12 日）報導，美國國務院要求美國公民立即離開伊朗，且「五角大廈薄餅指數」再度狂飆，其中達美樂薄餅訂單激增 1000%。鉅亨網 ・ 19 小時前
特朗普下令研擬「入侵格陵蘭」計畫遭軍方反對
美國總統特朗普已下令特種部隊研擬「入侵格陵蘭」的作戰計畫，但此舉在美國軍方內部遭到強烈反對。與此同時，歐洲國家對美國可能升高對格陵蘭的施壓深感憂慮，不僅著手研擬北約（NATO）應變方案，歐盟也同步準備針對美國企業的制裁備案。鉅亨網 ・ 2 天前
克魯明：中國倘失巨額貿盈恐陷衰退
中國去年貿易順差首次突破一萬億美元，消息引發全球關注。諾貝爾經濟學獎得主克魯明（Paul Krugman）最近撰文，指中國貿易順差自2020年開始持續大幅增長，導致其他國家的製造業產出及就業減少，但中國領導層拒絕刺激消費、拒絕加強社會保障體系，故在追求經濟增長下，必須維持巨額貿易順差才能穩定經濟；否則，如果沒有巨額貿易順差，鑑於消費需求不足，中國經濟將陷入深度衰退。信報財經新聞 ・ 2 天前
美國石油封鎖！兩艘中國油輪掉頭 原計劃前往委內瑞拉運油
美國政府迄今仍對委內瑞拉實施石油禁運，LSEG 周一（12 日）的航運數據顯示，兩艘懸掛中國國旗的油輪掉頭返回亞洲，原計劃駛往委內瑞拉裝載石油。鉅亨網 ・ 20 小時前
加總理訪中 兩國關係將因「共同敵人」川普而破冰
（法新社北京12日電） 加拿大總理卡尼（Mark Carney）將於13日抵達北京與中國領導人習近平會面，希望在尋求降低對美國依賴之際，推動中加雙邊關係更緊密。以下是此次訪問的重要意義以及對中加關係可能帶來的影響： ● 意義重大 卡尼將於13至17日訪問中國，預定與習近平及國務院總理李強等政府與企業領袖會晤。法新社 ・ 1 天前
取代10萬駐歐美軍 歐盟執委：應評估設歐洲聯合軍
（法新社布魯塞爾11日電） 歐盟執行委員會防務執委庫比柳斯（Andrius Kubilius）今天表示，歐盟各國應評估是否建立一支聯合軍隊，有朝一日能取代駐紮歐洲的美軍。庫比柳斯提出，歐盟可考慮建立一支強大的常備「歐洲軍隊」，規模達10萬人，以更有效地保護歐陸。法新社 ・ 1 天前
高市早苗擬下周宣布解散眾議院 2 月舉行大選 最新民調支持度升至 78%｜Yahoo
《日本新聞網》（JNN）最新一輪民調顯示，首相高市早苗的支持度為 78.1%，較上個月上升 2.3 個百分點，不支持的比率為 18.6%，較上個月下降 2.1 個百分點，內閣至今仍然維持高支持率。《時事通信社》今午（12 日）引述多名消息人士報道，高市將會在 1 月 23 日召開的國會例會宣布解散眾議院，之後舉行大選。分析相信，高市希望趁支持度仍然高企時解散國會，爭取讓自民黨取得更多議席，甚至由自民黨單一取得過半數議席，全面掌握政策主導權，另外亦可以減輕日中關係惡化對政權的不明朗因素。Yahoo新聞 ・ 1 天前
德國總理默茨稱伊朗政權已到「最後日子」
【彭博】-- 德國總理弗里德里希·默茨表示，世界正目睹伊朗政權的「最後日子」。世界各國正在關注伊朗政權垮台的可能性及其對地緣政治和能源市場的深遠影響。「當一個政權只能依靠暴力來維持統治時，它實際上就已經到頭了。」正在印度進行為期兩天訪問的默茨對記者說，「我相信，我們現在正在目睹這個政權最後的日子。」伊朗外長Abbas Araghchi針對默茨的言論指責德國採取「雙重標準」，並要求德國「有點羞恥心」，同時敦促其停止在該地區的「非法干涉」。他引述德國在以哈戰爭期間支持以色列來佐證自己的論點。默茨周二說：「民眾現在正奮起反抗這個政權。」他還補充說，世界各國的外長們正保持密切聯繫，以確保伊朗能夠向「民主合法政府」過渡。推薦閱讀：川普突然對伊朗的貿易國加徵25%關稅 他和習近平的休戰協議面臨考驗原文標題Iran’s Government in ‘Final Days,’ Predicts Germany’s Merz (1)(新增伊朗外長發言)More stories like this are available on bloomberg.Bloomberg ・ 11 小時前
歐盟官員：若美國以軍事手段奪取格陵蘭 北約將走向終結
歐盟負責防務的高階官員庫比柳斯周一（12 日）表示，如丹麥提出請求，歐盟可為格陵蘭島提供安全支持，並警告若美國以軍事手段奪取格陵蘭島，將意味著北約（NATO）「走向終結」。鉅亨網 ・ 23 小時前
英國啟動夜幕計劃 研發新型深打彈道導彈支援烏克蘭
英國政府已宣佈啟動「Nightfall」計劃，旨在研發新型地面發射彈道導彈，以支援烏克蘭對抗俄羅斯的戰爭。「Nightfall」計劃是一項競賽，旨在迅速開發一種地面發射的彈道導彈。這種導彈能夠搭載 440 磅（約 200 公斤）的戰鬥部，射程超過 310 英里（約 500 公里）。它將設計用於高威脅的戰場，並能在強大的電磁干擾環境中運行。這些新型戰術彈道導彈將有助於提升烏克蘭的火力，並協助其鎖定關...TechRitual ・ 1 天前
全美各地串連示威！ICE探員槍殺美公民引爆蝴蝶效應 多州緊急立法禁濫權：全面驅逐
上周末，數十座美國主要城市爆發超過 1000 場遊行示威，抗議移民與海關執法局 (ICE) 人員上周三 (7 日) 在明尼蘇達州明尼阿波利斯市開槍打死 37 歲美國籍女子蕾妮 · 古德。這起事件重新揭開這座城市的傷疤，使其再次籠罩在 2020 年黑人男子佛洛伊德遭警察「跪殺」的陰影之下。鉅亨網 ・ 1 天前
重建委國石油業 維多與托克奪首批業務
美國總統特朗普早前表示，美國石油業巨頭將向委內瑞拉投資數十億美元，以迅速重建委國的石油業。路透報道，美國對加拉加斯採取軍事行動後，首批獲得業務的公司不是美國大型油企，而是總部位於荷蘭的貿易商維多公司(Vitol)與總部位於新加坡的同業托克集團(Trafigura)。托克與維多已獲得初步特別許可，可洽談和出口委內瑞拉原油，托克行政總裁Richard Holtum在白宮與特朗普會面時表示，托克將於本周裝載第一批船貨。路透引述4位熟悉談判的業內人士稱，美國政府選擇這些大型貿易商的原因，在於它們更適合迅速恢復委內瑞拉的石油出口。這是美方在展開重建工作前首要任務，以便在美國的監督下，出口收入能夠為委內瑞拉臨時總統羅德里格斯(Delcy Rodriguez)的政府提供資金。白宮官員表示，以創紀錄的速度確保銷售首批委內瑞拉原油，這對美國與委內瑞拉人民都有利。促進初步的石油銷售至關重要，以確保資金回流委內瑞拉用於日常服務至關重要，並建立維持穩定生產、銷售及煉油流程的機制。白宮會議的3位與會者稱，相關貿易商之所以能贏得委內瑞拉石油出口交易，也因為它們的風險承受能力更強，而且比大型上市石油公司更靈活。目前infocast ・ 16 小時前
伊朗示威持續逾兩周 政府動員數萬支持者上街 哈梅內伊：粉碎了外國敵人圖謀｜Yahoo
【Yahoo新聞報道】伊朗因經濟困境觸發的反政府示威持續逾兩星期，據總部設於美國的「人權活動新聞社」，因衝突及鎮壓造成的死亡人數已至少 572 人，逾萬人被捕。伊朗政府周一（12 日）動員數萬名支持者在首都德黑蘭上街，以展示政權力量。美國總統特朗普警告，隨著示威者死亡人數增加，及當局鎮壓行動持續，美方可能需要採取行動。Yahoo新聞 ・ 15 小時前
伊朗示威︱女性焚燒哈梅內伊畫像點燃香煙 同時挑戰神權政治、女性社會規範︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】 伊朗近日爆發新一輪全國示威，群眾對經濟困境及生活條件惡化表達強烈不滿。社交平台廣泛流傳多段影片，一名年輕女性焚燒伊朗最高元首哈梅內伊（Ali Khamenei）的畫像，並利用畫像燃起的火焰點燃香煙。這種行為將焚燒政治領袖肖像與女性抽煙結合，展現出對神權政治及女性社會規範的雙重否定。Yahoo新聞 ・ 1 天前
衛報：中國向歐洲多國施壓 促禁台灣政客入境 警告勿踩「紅線」｜Yahoo
【Yahoo新聞報道】英國《衛報》今（13 日）引消息指，中國政府近期向多個歐洲國家施壓，引用包括邊境法律等歐盟法律法規，要求禁止台灣政治人物入境，否則將被視為越過紅線。中方通過外交照會（Note verbale）等交涉方法表達立場指，歐洲國家應拒絕台灣簽發的任何「所謂外交護照」，並禁止台灣人員進入歐洲尋求官方接觸和交流。Yahoo新聞 ・ 14 小時前
消防處向高風險商廈發 376 張通知書 100多張已遵辦要求 便衣巡查防通風報信｜Yahoo
消防處在去年 12 月聖誕節之前，選擇了全港 132 棟有較高火警風險的商業大廈，展開一連兩日的「特別消防安全巡查與執法行動」，期間發出了 376 張「消除火警危險通知書」，並提出了 53 宗檢控。消防處高級消防區長（樓宇改善策略及特別行動）黎健武今早（13 日）在電台節目表示，在 376 張通知書當中，至今已經有百多張遵辦要求；處方對於部分個案，例如需要更換防煙門的大廈會酌情給予更多時間處理，但如果業戶持續不遵辦要求就會考慮檢控，最高可被判罰款 10 萬元和監禁 6 個月。亦有區議員在同一節目表示，區內個別商業大廈的走火通道堵塞情況仍然普遍，希望消防處可以對火警隱患較大的大廈加強巡查。Yahoo新聞 ・ 19 小時前