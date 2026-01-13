晨早新聞重點｜特朗普警告若伊朗處死示威者 美國將採取強硬行動／美國正式批准英偉達對華出口H200晶片

美國總統特朗普早前表示，美國石油業巨頭將向委內瑞拉投資數十億美元，以迅速重建委國的石油業。路透報道，美國對加拉加斯採取軍事行動後，首批獲得業務的公司不是美國大型油企，而是總部位於荷蘭的貿易商維多公司(Vitol)與總部位於新加坡的同業托克集團(Trafigura)。托克與維多已獲得初步特別許可，可洽談和出口委內瑞拉原油，托克行政總裁Richard Holtum在白宮與特朗普會面時表示，托克將於本周裝載第一批船貨。路透引述4位熟悉談判的業內人士稱，美國政府選擇這些大型貿易商的原因，在於它們更適合迅速恢復委內瑞拉的石油出口。這是美方在展開重建工作前首要任務，以便在美國的監督下，出口收入能夠為委內瑞拉臨時總統羅德里格斯(Delcy Rodriguez)的政府提供資金。白宮官員表示，以創紀錄的速度確保銷售首批委內瑞拉原油，這對美國與委內瑞拉人民都有利。促進初步的石油銷售至關重要，以確保資金回流委內瑞拉用於日常服務至關重要，並建立維持穩定生產、銷售及煉油流程的機制。白宮會議的3位與會者稱，相關貿易商之所以能贏得委內瑞拉石油出口交易，也因為它們的風險承受能力更強，而且比大型上市石油公司更靈活。目前

infocast ・ 16 小時前