晨早新聞重點｜立法會教育界候選人稱爭取招收更多非本地生／特朗普認為非常接近達成俄烏停戰協議

2025年11月19日至22日，中共中央政治局委員、外交部長王毅應邀赴吉爾吉斯斯坦、烏茲別克斯坦、塔吉克斯坦舉行外長戰略對話，並同三國領導人友好交流。訪問結束後，王毅接受中國媒體採訪。 王毅提到，他向三國外長介紹了中國在台灣問題上的原則立場，揭露了日本現職領導人公然侵害中國核心利益、挑戰二戰後國際秩序的錯誤言行。三國公開強調，世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，反對任何形式的「台灣獨立」，堅定支持中國政府為實現國家統一所作的一切努力。這一集體發聲正當其時，既支持了中國在台灣問題上的正當立場，又維護了國際關係的基本準則，再次清晰表明，一個中國原則是國際社會不可動搖的普遍共識。 他表示，今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，把日本當年「竊取」的台灣歸還中國明確規定於《開羅宣言》、《波茨坦公告》、日本投降書等一系列國際文件，是不可否認的二戰勝利成果，也是日本作為戰敗國必須持續遵守的國際義務。在今年這一關鍵年頭，日本最應該做的是，深刻反省當年侵略殖民台灣的歷史，深刻反省軍國主義犯下的戰爭罪行，在台灣和歷史問題上遵規守矩、謹言慎行。但令人震驚的是，日本現職領導人竟

