晨早新聞重點｜立法會教育界候選人稱爭取招收更多非本地生／特朗普認為非常接近達成俄烏停戰協議

小一自行分配學位公布結果 附辦理註冊、叩門等日程
中方被指沒資格討論台灣問題 外交部:中國行使主權理所當然
日本國內有意見質疑，在1945年二戰接受日本投降的是「中華民國」，而非「中華人民共和國」，因此大陸沒資格討論台灣問題。中國外交部發言人毛寧在例行記者會上反駁指，發表這種言論的人，要麼是對歷史無知，要麼是刻意歪曲歷史、無視國際法。在1949年，中華人民共和國政府取代中華民國政府，理所當然完全享有和行使中國的主權，包括對台灣的主權。在1972年的《中日聯合聲明》，日本政府承認中華人民共和國政府是中國的唯一合法政府。她強調世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，這是鐵的事實，不容歪曲篡改。(ST)infocast ・ 14 小時前
特朗普：進口商庫存正在耗盡 政府關稅收入將會飆升
美國總統特朗普表示，隨著當地進口商的庫存水準「逐漸耗盡」，他的貿易關稅帶來的財政收入，在未來幾個月內將會「飆升」。。鉅亨網 ・ 1 天前
CNN：俄羅斯誘騙外國人充軍 有受騙者以為是做建築、貨倉工 中國人也有入伍
俄羅斯入侵烏克蘭已有三年零九個月，俄軍兵源似乎源源不絕，原來背後得靠詐騙與賄賂招攬外援充軍。CNN 報道，被烏克蘭擄獲的俄羅斯戰俘當中，不乏「八國聯軍」，國籍包括肯尼亞、尼泊爾及塔吉克等等，人數接近二百，來自 37 個國家，但俄軍的外援人數遠遠不止於此。據報中國人也有份當俄軍外援，他們獲答應免費教育及食住照顧。Yahoo新聞 ・ 8 小時前
美烏發表聯合聲明 新和平架構強調維護烏克蘭主權
（法新社華盛頓23日電） 白宮今天表示，在瑞士舉行的俄烏終戰提案會談標誌著「重大進展」，並重申任何最終協議都將「充分維護」飽受戰火摧殘的烏克蘭主權。聲明說：「討論工作在協調立場、界定明確後續步驟方面取得了實質進展，並重申今後任何協議都必須充分維護烏克蘭主權，帶來可持續且公正的和平。」法新社 ・ 1 天前
日外務省官員晤中國駐日大使 說明日本政府立場
中日關係持續緊張之際，據日本傳媒報道，日本外務省外務事務次官船越健裕與中國駐日大使吳江浩會面，就首相高市早苗的涉台言論和中方回應，說明日本政府的立場，並討論應對方法。 兩人本月14日亦曾會面，吳江浩就高市早苗的涉台錯誤言行提出嚴正交涉和強烈抗議，而船越健裕就對中國駐大阪總領事薛劍的「斬首論」提出抗議。(ST)infocast ・ 16 小時前
日本聯合國代表致函古特雷斯 反駁中方信函與事實不符
日本常駐聯合國代表山崎和之致函聯合國秘書長古特雷斯，反駁中方代表傅聰日前發出的信函，指出日本的防衛方針是採取被動防禦戰略，認為中方指稱即使沒有武裝攻擊，日本都會行使自衛權的說法，與事實不符，亦缺乏證據支持。山崎和之強調，日本政府對台灣問題的基本立場，在1972年《中日聯合聲明》中已闡明，又指台海和平穩定對日本以至全球都至關重要，期望透過對話和平解決台灣問題。山崎和之又指，中方近日針對首相高市早苗的「台灣有事」言論，阻礙日中經濟和人文交流，他呼籲國際社會應反對使用脅迫手段回應別國言論和政策。 中國常駐聯合國代表傅聰日前致函古特雷斯，批評高市的涉台言論極度錯誤和危險，性質影響極為惡劣，警告日方如果膽敢武力介入台海局勢，將構成侵略行為，中方將堅決行使《聯合國憲章》和國際法賦予的自衛權，堅定捍衛國家主權和領土完整。 (ST)infocast ・ 18 小時前
特朗普憂物價民怨衝擊明年期中選舉 史無前例提前親自操盤
根據《路透》周一 (24 日) 報導，儘管名字不在選票上，美國總統特朗普正以前所未見的速度投入 2026 年期中選舉。目的是保住共和黨國會優勢，並建立彈劾防火牆，他不僅親自勸退黨內初選競爭，更在 11 月選舉受挫後下令全黨主打「生活負擔得起」議題。鉅亨網 ・ 1 天前
日本推進與那國島部署飛彈計畫 中國外交部強烈抨擊
（法新社北京24日電） 中國今天強烈抨擊日本如期在與台灣接近的與那國島部署飛彈，雙方持續數週的外交緊張進一步升高。台灣外交部次長吳志中說，日本是主權獨立國家，有權執行任何保護自己領土安全相關事宜，而與那國距離台灣很近，日本強化其軍事設施有助於維護台海，也因為日本對台灣沒有領土伸張及敵意，此舉有助於台灣國家利益；而台灣與日本的對話均持續進行中，且台灣亦被視為理念相近國，雙方會持續合作維護區域和平穩定。法新社 ・ 1 天前
[深度] 日本首相言論被北京借勢發酵 施壓各國在台海問題上表態
【彭博】— 自三周前日本首相高市早苗在國會談及台海可能爆發的危機以來，北京方面先後通過經濟報復、民族主義言論以及外交攻勢表達不滿。Bloomberg ・ 1 天前
中日領袖G20峰會未有接觸 據報李強於高市發言時離席
中日關係持續緊張。總理李強和日本首相高市早苗一同在南非出席二十國集團(G20)峰會期間，未有接觸交流。日本放送協會報道，會議期間，李強比高市早苗先發言，其後到高市發言時，李強離開了座位，改由其他人坐在中國代表的座位上。 高市總結行程時證實，此行沒有與李強有任何交流，但重申日方對各層級的對話持開放態度，建構互利、建設和穩定關係的意願不變。高市承認，日中之間存在一些關切和問題，雙方應該努力增進互相了解，加強合作，以減少問題，又指日方須向中方表達必要的立場，會秉持相同的態度，繼續作出適當的回應。 日本傳媒報道，中日近期的爭議令日本民眾憂慮影響兩國的大熊貓交流。現時日本只餘下東京上野動物園的兩隻大熊貓「曉曉」和「蕾蕾」，按規定牠們將於明年2月歸還中國。有民眾憂慮兩國關係緊張，影響日方爭取租借新的大熊貓。(ST)infocast ・ 1 天前
美國政府確認政府效率部已經解散
外電報道，美國人事管理局局長Scott Kupor確認， 美國政府效率部(DOGE)已經不存在。白宮發言人Liz Huston回應指，美國總統特朗普獲得明確的授權，要減少聯邦政府的浪費、欺詐及濫用行為，未來將繼續積極履行這個承諾。AASTOCKS ・ 1 天前
王毅三個「絕不允許」狠批日揆涉台錯誤言論 中方有權再清算日本歷史罪行
2025年11月19日至22日，中共中央政治局委員、外交部長王毅應邀赴吉爾吉斯斯坦、烏茲別克斯坦、塔吉克斯坦舉行外長戰略對話，並同三國領導人友好交流。訪問結束後，王毅接受中國媒體採訪。 王毅提到，他向三國外長介紹了中國在台灣問題上的原則立場，揭露了日本現職領導人公然侵害中國核心利益、挑戰二戰後國際秩序的錯誤言行。三國公開強調，世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，反對任何形式的「台灣獨立」，堅定支持中國政府為實現國家統一所作的一切努力。這一集體發聲正當其時，既支持了中國在台灣問題上的正當立場，又維護了國際關係的基本準則，再次清晰表明，一個中國原則是國際社會不可動搖的普遍共識。 他表示，今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，把日本當年「竊取」的台灣歸還中國明確規定於《開羅宣言》、《波茨坦公告》、日本投降書等一系列國際文件，是不可否認的二戰勝利成果，也是日本作為戰敗國必須持續遵守的國際義務。在今年這一關鍵年頭，日本最應該做的是，深刻反省當年侵略殖民台灣的歷史，深刻反省軍國主義犯下的戰爭罪行，在台灣和歷史問題上遵規守矩、謹言慎行。但令人震驚的是，日本現職領導人竟AASTOCKS ・ 1 天前
俄烏戰爭｜烏克蘭刪除 28 點方案極端條款 領土問題未定論 美烏總統稍後再議｜Yahoo
美國就俄羅斯與烏克蘭問題的「28 點和平方案」，包括要求烏方從俄方已控制的領土，包括東部盧甘斯克和頓涅茨克等撤軍，相關內容上周洩露後震驚國際社會。美、歐與烏克蘭周日在瑞士討論修改方案內容，烏克蘭總統澤連斯基在社交平台表示，經蹉商後的最新方案已經有所精簡，少於 28 點，他並將會跟美國總統特朗普討論敏感議題。外媒報道指，烏克蘭在蹉商期間刪除了一些極端條款，目前只剩 19 項，不過領土問題暫時未能取得共識，稍後要交給美烏兩國總統決定。至於白宮新聞秘書萊維特就否認特朗普會跟澤連斯基會晤，表示本周未有相關安排。Yahoo新聞 ・ 21 小時前
立法會選舉2025｜大公報社評促政府推優惠鼓勵投票：合法合情合理 不應自縛手腳｜Yahoo
12 月 7 日是立法會換屆選舉投票日，政府繼續鋪天蓋地宣傳攻勢，鼓勵市民投票，宣傳開支達 1.77 億元。中聯辦控制的《大公報》今日（25 日）就在社評指，社會各界已經紛紛用實際行動為選舉助力，提供投票便利和消費優惠，觀乎特區政府以往亦有在重要節日推出節慶優惠，現時亦有必要打破固定思維，帶頭用創新手法鼓勵大家投票，「既能刺激經濟，搞活氣氛，又能提升公民意識，何樂而不為！」Yahoo新聞 ・ 19 小時前
立法會選舉 2025 ⎮ 大愛沙田區議員 新界東南候選人個個都「邦」
2025 立法會換屆選舉下月舉行，雖然地方選區議席僅佔整體九十席中的二十席，不到 23%。不過地方選區氣氛並不冷淡，起碼大街小巷最近都密集式放置着各候選人的競選海報和直幡。以新界東南為例，五名候選人競逐兩個席位，宣傳物品遍佈區內地鐵站和屋邨、屋苑。Yahoo新聞 ・ 1 天前
外交部:日方刻意迴避中方要求收回錯誤言論 圖蒙混過關
日媒報道，日本政府在今日內閣會議上確定了答辯書，稱高市早苗關於「台灣有事」可能構成「存亡危機事態」的國會答辯，並不意味着改變日本政府的一貫見解。中國外交部發言人毛寧在例行記者會回應指，日本官方最近多次提到日本政府的「一貫立場」或者「立場沒有改變」，中方已明確向日方提出，質疑日方所謂的「一貫立場」具體內容是什麼、日方能否完整公開表述這個「一貫立場」。毛寧表示，日方一再重復所謂「立場沒有改變」的概念，但卻始終沒有觸及問題的實質，實際上是在刻意迴避中方關於收回錯誤言論的要求，企圖蒙混過關，這讓國際社會不得不質疑，日本到底有沒有反躬自省、糾正錯誤的誠意和行動。(ST)infocast ・ 15 小時前
中美元首通話 外交部:通話由美方發起
國家主席習近平與美國總統特朗普通話，新華社指兩國元首談及台灣問題，特朗普就在社交平台發文表示，與習近平進行了非常好的通話，討論俄烏、芬太尼、大豆及其他農產品等議題，形容美中關係非常牢固。 在北京，外交部發言人毛寧表示，特朗普第二個總統任期以來，中美元首保持著經常性交往。據她了解，今次通話是美方發起，通話的氛圍是積極、友好、建設性，兩國元首就共同關心的問題進行溝通，對於中美關係穩定發展十分重要。(WL)infocast ・ 15 小時前
關稅不確定性加劇！傳川普政府秘密籌備應對「對等關稅」倒台的備用計畫
外媒引述知情人士消息最新報導指出，面對國內通膨高企與最高法院關稅訴訟的不確定性，白宮正悄悄調整關稅策略，川普政府正秘密籌備備用方案，以因應「對等關稅」政策若遭推翻，美國商務部和貿易代表辦公室將改以《貿易法》301 條款和第 122 條加徵關稅。 這兩項法律雖同樣賦予總統單方面加鉅亨網 ・ 1 天前
CBO大幅下調關稅收入預測 特朗普削赤效果或不如預期
美國國會預算辦公室（CBO）將特朗普關稅收入預測由4萬億美元調降至3萬億美元，反映近期關稅政策放寬和免關稅貨品增加。CBO指出實際關稅收入低於預期，且存在多項經濟不確定性。特朗普持續承諾利用關稅收益發放現金支票和償還國債，但外界普遍持保留態度，且關稅調整已影響物價與財政收入。Yahoo財經 ・ 1 天前
尼日利亞大規模綁架事件 逾 300 師生被槍手擄走 50 名兒童成功逃脫︱Yahoo
【Yahoo 新聞報道】尼日利亞一間天主教學校上週五（21 日）發生大規模綁架事件，共 315 名兒童被槍手擄走，當中 50 名兒童現已逃脫與家人團聚。當地正由軍方主導，展開大規模搜救行動，追尋餘下 265 名失蹤兒童及 12 名老師的下落。Yahoo新聞 ・ 1 天前