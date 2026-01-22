晨早新聞重點｜粵車南下實施一個月／普京與威特科夫及庫什納會面討論俄烏停火

【Now新聞台】1月23日now早晨新聞重點

【因病尋死】一對七十多歲夫婦在尖沙咀一間酒店內因長期病患尋死，丈夫多處刀傷死亡，他的太太被捕。

【實施一個月】粵車南下實施一個月，有粵車車主認為在港駕駛很舒服，已來了兩次。

【商俄烏停火】普京同威特科夫及庫什納會面，討論俄烏停火，而美俄烏代表今日於阿聯酋舉行三方會談。

#要聞