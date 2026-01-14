晨早新聞重點｜美國將暫停75個國家移民簽證審批／丹麥與格陵蘭及美國就格陵蘭問題展開會晤

渣馬賽前核對跑手身份防作弊 附封路安排
其他人也在看
路透：中國海關通知英偉達H200晶片不得入境 幾乎等同暫時禁止
路透引述的三名知情人士透露，中國海關部門本周告知報關人員，英偉達 (NVDA) 的 H200 人工智慧 (AI) 晶片不得進入中國。鉅亨網 ・ 14 小時前
俄製防空系統在委內瑞拉徹底失敗原因？
《Zerohedge》與《紐約時報》等多家媒體報導，外界質疑，委內瑞拉武裝部隊究竟是接獲按兵不動的指示，抑或其防空體系本身早已無法正常運作，甚至處於未啟用狀態，才讓美軍抓捕委內瑞拉總統馬杜洛。鉅亨網 ・ 20 小時前
美國據報暫停 75 國簽證處理 泰國、俄羅斯、伊朗等受影響︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】根據《霍士新聞》報道，美國國務院將由 1 月 21 日起，暫停對 75 個國家的所有簽證處理工作，措施屬無限期，受影響國家包括索馬里、俄羅斯、阿富汗、巴西、伊朗、伊拉克、埃及、尼日利亞、泰國、也門等。Yahoo新聞 ・ 7 小時前
伊朗血腥鎮壓 死亡人數恐破萬 停屍間數百遺體堆積 當地醫生：安全部隊故意射頭及眼｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】伊朗全國反政府示威持續，當局上周四（8 日）開始實施大規模網絡封鎖，至周二（13 日）開始有境內電話線開通，哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS）引述當地消息指，當地因示威死亡的人數恐超過 1,2000 人，甚至高達二萬人。有網上片斷顯示，德黑蘭郊區一個停屍間有至少四百具遺體堆積如山，《衛報》引述當地醫生指，急症室擠滿傷者，大部分槍傷集中眼睛和頭部。Yahoo新聞 ・ 16 小時前
美議員提案納格陵蘭為第51州 中國外交部：謀私利別拿我們當藉口
根據《國會山報 (The Hill)》美國佛羅里達州共和黨籍眾議員 Randy Fine 周一提出一項名為《格陵蘭併吞與建州法案》的提案，目標是讓格陵蘭成為美國第 51 州，呼應美國總統川普近期積極推動取得這塊丹麥自治領土的立場。鉅亨網 ・ 1 天前
特朗普自封「委內瑞拉代總統」委內瑞拉回應！
委內瑞拉代總統羅德里格斯周一（12 日）表示，執政委內瑞拉的「只有代總統和一位被美國強行控制的總統」。外界普遍認為，羅德里格斯此番表態是對美國總統特朗普自封委內瑞拉代總統的回應。鉅亨網 ・ 1 天前
特朗普最快「數周」對格陵蘭展開行動 格陵蘭總理表態「選擇丹麥」
美國政府一名高層官員表示，美國對格陵蘭的行動可能在「數週或數月內」出現實質進展，引發丹麥與歐洲盟國高度關切。格陵蘭總理尼爾森 (Jens-Frederik Nielsen) 週二 (13 日)表示，面對美國一再提出的接管言論，格陵蘭將選擇丹麥，而非美國，並強調將與丹麥及盟友站在同一陣線。鉅亨網 ・ 23 小時前
紐時：美軍機偽裝民用機空襲疑似運毒船 恐構成戰爭罪
（法新社華盛頓12日電） 「紐約時報」（The New York Times）今天報導，美國五角大廈去年將一架軍用飛機偽裝成民用機，首次對涉嫌運毒船隻發動空襲，造成11人喪生。自去年9月以來，美軍至少發動30次空襲，造成至少107人死亡，其中19次發生於東太平洋，6次在加勒比海，另有5次地點不明。法新社 ・ 1 天前
川普曾嗆「我也不喜歡你」 澳駐美大使陸克文提前卸任
（法新社雪梨13日電） 澳洲政府今天表示，駐美國大使陸克文（Kevin Rudd）將離任，結束3年任期。陸克文是精通中文的前職業外交官，他是在拜登執政期間獲任命為大使，澳洲政府當時希望他在中國事務上的專長，能讓他在華府發揮影響力。法新社 ・ 1 天前
美國「五角大廈薄餅指數」再度狂飆 達美樂薄餅訂單激增1000%
據美國媒體周一（12 日）報導，美國國務院要求美國公民立即離開伊朗，且「五角大廈薄餅指數」再度狂飆，其中達美樂薄餅訂單激增 1000%。鉅亨網 ・ 1 天前
若最高法院裁定關稅違法 特朗普：「我們就完蛋了」
美國總統特朗普週一 (12 日) 警告，如果最高法院裁定他無權單方面實施大規模關稅，美國「就完蛋了」，並表示政府將難以退還已經徵收的關稅款項。鉅亨網 ・ 2 天前
據報沙特等波斯灣國家游說美國勿軍事打擊伊朗
《華爾街日報》引述消息指，沙特阿拉伯、阿曼、卡塔爾等波斯灣阿拉伯國家，近期一直私下游說美國不要對伊朗發動軍事打擊。美國早前警告沙特等波斯灣國家，要求他們就美軍可能對伊朗發動打擊做好準備。消息指，一眾阿拉伯國家向華府表示，如果美國試圖推翻伊朗政權將擾亂石油市場，擔心駛經霍爾木茲海峽的運油輪會受影響，最終損害美國經濟，亦擔心會影響其他中東地區國家的穩定。沙特官員透露，利雅得政府已向伊朗保證不會捲入潛在衝突，也不會允許美國使用沙特領空進行打擊。 (ST)#沙特 #美股 #伊朗 (ST)infocast ・ 22 小時前
中國｜特朗普稱不需要國際法 外交部：指大國應帶頭尊重國際法權威
美國總統特朗普表示，他作為美國三軍統帥的權力，只受自身道德的約束，自己不需要國際法。 在北京，外交部發言人毛寧在例行記者會回應有關提問時表示，以聯合國憲章宗旨原則為基礎的國際法，是現行國際秩序的基石，亦是解決國際爭端的重要依據。捍衛國際法是維護國際公平正義，防止世界重回叢林法則的關鍵，大國應帶頭尊重國際法權威，履行國際法義務。Fortune Insight ・ 14 小時前
美國石油封鎖！兩艘中國油輪掉頭 原計劃前往委內瑞拉運油
美國政府迄今仍對委內瑞拉實施石油禁運，LSEG 周一（12 日）的航運數據顯示，兩艘懸掛中國國旗的油輪掉頭返回亞洲，原計劃駛往委內瑞拉裝載石油。鉅亨網 ・ 1 天前
美軍打不打伊朗？美媒爆料：白宮意見分歧
伊朗抗議持續持續發酵，《華爾街日報》周一（12 日）援引美國官員的說法報導，稱白宮內部在是否對伊朗動武的問題上意見分歧，以副總統范斯為首的部分高階官員，勸川普總統發動軍事襲擊前優先嘗試外交手段。鉅亨網 ・ 21 小時前
宏福苑五級火｜李家超強調「追責到底」不論高層低層 長遠安置要「情理法兼備」｜Yahoo
第八屆立法會首次會議今日（14日）舉行，行政長官李家超率先發言，提及大埔宏福苑火災的支援和善後事宜。李家超強調會問責到底，「任何人如需負上責任，無論是政府或非政府人員，無論基層或高層，都會按事實追責懲處」。他表示，政府會盡快敲定受大火影響家庭的長遠住宿安排方案，讓他們早日安定下來，政府會在稍後的動議提出考慮建議，「既考慮受影響家庭的意願，也考慮善用資源，要情理法兼備」。李說，政府會在稍後的動議提出不同建議，包括加強消防管理責任、強化建築物條例、加強工地安全措施、強化建築物管理條例及提升「招標妥」的功能和招標安全標準。Yahoo新聞 ・ 19 小時前
歐盟官員：若美國以軍事手段奪取格陵蘭 北約將走向終結
歐盟負責防務的高階官員庫比柳斯周一（12 日）表示，如丹麥提出請求，歐盟可為格陵蘭島提供安全支持，並警告若美國以軍事手段奪取格陵蘭島，將意味著北約（NATO）「走向終結」。鉅亨網 ・ 1 天前
中國倫敦「超級大使館」料下周獲批 地底密室貼近通訊電纜 議員憂損國安︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】位於倫敦東部、鄰近塔橋的中國「超級大使館」計劃，預料將於下周獲正式批准。計劃若落實，將成為中國在海外規模最大的外交設施之一，但在英國國會內部，尤其是工黨議員之間，仍引發廣泛安全及人權方面的憂慮。Yahoo新聞 ・ 15 小時前
德國總理默茨稱伊朗政權已到「最後日子」
【彭博】-- 德國總理弗里德里希·默茨表示，世界正目睹伊朗政權的「最後日子」。世界各國正在關注伊朗政權垮台的可能性及其對地緣政治和能源市場的深遠影響。「當一個政權只能依靠暴力來維持統治時，它實際上就已經到頭了。」正在印度進行為期兩天訪問的默茨對記者說，「我相信，我們現在正在目睹這個政權最後的日子。」伊朗外長Abbas Araghchi針對默茨的言論指責德國採取「雙重標準」，並要求德國「有點羞恥心」，同時敦促其停止在該地區的「非法干涉」。他引述德國在以哈戰爭期間支持以色列來佐證自己的論點。默茨周二說：「民眾現在正奮起反抗這個政權。」他還補充說，世界各國的外長們正保持密切聯繫，以確保伊朗能夠向「民主合法政府」過渡。推薦閱讀：川普突然對伊朗的貿易國加徵25%關稅 他和習近平的休戰協議面臨考驗原文標題Iran’s Government in ‘Final Days,’ Predicts Germany’s Merz (1)(新增伊朗外長發言)More stories like this are available on bloomberg.Bloomberg ・ 1 天前
宏福苑五級火災｜陳振英促補貼約20億元統一收回業權 林筱魯：協助重建家園不等於用公帑賠償
【Now新聞台】多名議員在立法會大會就宏福苑長遠安置方案提意見，其中民建聯認為，最重要是要讓災民有不同選擇。有議員建議由政府統一收購宏福苑業權，估計每名納稅人承擔少於1000元，不過有議員反對用公帑賠償。新一屆議會首次大會，大部分議員都有按掣就宏福苑長遠安置方案發言。第一位發言的民建聯陳克勤指，災民現時大致有兩個共識，就是要「快」，以及要在大埔原區安置。立法會議員(新界東北)陳克勤：「重建最重要的一件事，都是要讓災民自己本身有選擇，不是強迫他們。我們現時重建不是興建一棟樓這麼簡單，而是重建居民的家、而是重建他們對未來的希望、重建他們對特區政府的信任。」立法會議員(選舉委員會)何君堯：「12個月內，我們必須安置好約1900戶的需要，其他人都在等也好，不要緊，押後他們，讓這群居民優先，不是插隊，是因為特事特辦。」立法會議員(旅遊界)江旻憓：「應根據問卷的結果設計合理的安置方案，今後亦需要增強透明度，定期收集居民的意見，並根據實際的需求適當調整方案。」金融界陳振英就提出，要快的話，不如由政府統一收購宏福苑業權。立法會議員(金融界)陳振英：「現時捐款其實未停止，政府可以繼續動員社會力量募捐。當政府統一收回業權之後，可以集中處理保險索償等複雜法律程序。個人估計可以最少收回10億元，即政府實際的補貼金額大額只是20億元左右，如果以現時納稅人數總額計算，相當每人承擔少於1000元，其實是值得考慮。」立法會議員(地產及建造界)黃浩明：「宏福苑火災前，未補地價的單位大約是6000元一呎，但我看過宏福苑的地契，當初居屋折扣率是49%，如果我們以當時出售文件的折扣回購單位，數目可能會更低，我建議政府在法理基礎賠償上，要再加上一些適當的補助。」立法會議員(選舉委員會)林筱魯：「我亦覺得有些言論及訴求在消費市民的同情心及愛心。我認為政府必須盡力協助災民重建家園，但這樣絕對不等於支持政府代表市民，用公帑去賠償災民。」大會周四會再討論改善大廈維修工程管理的議員議案。 #要聞now.com 影音新聞 ・ 13 小時前