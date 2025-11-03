晨早新聞重點｜美國製造業連續8個月萎縮／本港再錄基孔肯雅熱本地個案

【Now Sports】賀蘭周日英超又梅開二度，對手般尼茅夫的中場布祿斯承認，要制止這名曼城前鋒入球，幾乎是不可能的。「對陣曼城注定是硬仗，」布祿斯（David Brooks）在般尼茅夫以1:3不敵曼城的賽後說：「我們嘗試高位逼搶，但曼城控球非常穩健，而且他們鋒線上有賀蘭，要防住他幾乎是不可能的。他身高1米95，身體強壯，一旦球落到他腳下，就極具威脅，而他今場也把握住了機會。」今場也是賀蘭本季連續第4場在英超主場入球「起孖」，是英超史上第3位達到這個數據的球員，前兩人是科拿（1995/96年球季的4場）和蘇亞雷斯（2013/14年球季的5場），但他本人賽後說：「但我上一場比賽沒有入球（作客阿士東維拉）。我努力幫助球隊取勝，這是我的目標，至於是靠入球抑或助攻贏，其實並不重要，我只希望球隊變得更好，這就是我的職責。」對於自己未能上演帽子戲法，然後被領隊哥迪奧拿提早換出，他幽默地說：「可能有些Fantasy足球經理的玩家不會開心吧！」

now.com 體育 ・ 5 小時前