晨早新聞重點｜美國製造業連續8個月萎縮／本港再錄基孔肯雅熱本地個案

低息稅務貸款 2025 比較各大銀行產品
其他人也在看
基孔肯雅熱｜新增本地個案為45歲男子 住青衣曉峰園
【Now新聞台】新增一宗基孔肯雅熱本地感染個案，45歲男子住青衣曉峰園。在患者住所附近公園草叢，放置了誘蚊器。新增個案涉及45歲男子，他有長期病患，在上環信德中心上班，10月30日發冷發熱、關節痛及出疹，翌日發燒看私家醫生，現已入住瑪嘉烈醫院，情況穩定，由於他過去3個月無外遊，列為本地感染個案。衞生防護中心傳染病處主任歐家榮：「這患者潛伏期沒有去過黃大仙鳳德邨一帶，所以我們都確認這個案，相信與黃大仙鳳德邨暫時看不到有流行病學關連。另外，我們對比以往的輸入個案亦發現他有在近期有兩個地方去過，之前都曾有輸入個案出沒，包括上環的信德中心一帶及葵涌廣場一帶。」不斷更新｜基孔肯雅熱疫情總覽#要聞now.com 新聞 ・ 12 小時前
基孔肯雅熱｜新增本地個案男患者住青衣曉峰園 有長期病患、過去3個月無外遊
【Now新聞台】新增一宗基孔肯雅熱本地個案，患者為45歲男子，衞生防護中心指其住所青衣曉峰園、曾到過的葵涌廣場及信德中心風險較高，呼籲到過上址出現病徵的市民與當局聯絡。新增個案住在青衣曉峰園，該45歲男子有長期病患，過去3個月無外遊，他在上環上班，10月30日發冷發熱、關節痛及出疹，翌日發燒看私家醫生，現已入住瑪嘉烈醫院，情況穩定。衞生防護中心指，他在潛伏期無去過黃大仙鳳德邨一帶，相信與鳳德邨個案無流行病學關連，但相信其住所、信德中心及葵涌廣場一帶有較大風險。衞生防護中心傳染病處主任歐家榮：「他自己的屋苑我們一定會做(滅蚊)，因為是他居住過的地方，另外那兩個地方——葵涌廣場及信德中心一帶，是因為先前都有些輸入個案都在當區活動過，所以我們有機會相信這兩個區我們需要特別關注。因為他出沒的地方眾多，所以實際上他是在屋企附近，還是在其他地方感染，我們暫時未能完全判斷得到。」一周內出現3宗本地感染個案，歐家榮認為本港整體風險不算太高。歐家榮：「現時在這個天氣，香港整體、包括這三個地區，蚊患情況都不嚴重，所以我們認為風險不是說特別很高。而我們亦開始進入冬季，天氣會逐漸涼以及雨水會較少，我們看到未來now.com 新聞 ・ 10 小時前
睡眠窒息症或增加腦部微出血風險 恐與腦退化有關︱Yahoo
【Yahoo健康】美國一項最新研究顯示，中度至重度阻塞性睡眠窒息症可能與大腦內的新出現的微出血有關，並或會增加日後患上認知障礙症及阿茲海默症的風險。Yahoo 健康 ・ 1 天前
糖尿病患者40歲前發病屬早發性 死亡率更高 中大基因檢測篩查高風險人士(何泳薇報道)
【Now新聞台】中大去年開展為期4年的基因檢測計劃，希望識別患有早發性糖尿病的高風險人士，以便及早預防或延緩患病。 糖尿病是都市隱形殺手，大約每10名港人就有1人是患者，其中每5名患者更加有1人是40歲前發病的早發性糖尿病人士，他們的死亡率較遲發病的糖尿病患者高1.5至兩倍。為識別未來10年患糖尿病高風險人士，及早預防或延緩患病，中大獲賽馬會慈善信託基金捐款逾6100萬元支持，去年五月開展為期4年的基因檢測計劃，篩查9000名18至44歲、未曾確診糖尿病及最少有一個糖尿病風險因素，包括中央肥胖或超重或有糖尿病家族病史等人士。中大醫學院內科及藥物治療學系助理教授呂雅文：「如果沒有接受治療的時候，住院費用由22.5億元；提早接受強化治療後，可以變成19億元，每年可以節省3.5億的開支在公立醫院住院費用。」計劃將透過唾液基因檢測，以演算法識別具有糖尿病遺傳傾向的高風險人士，他們將會進一步接受尿液及血液檢測。一旦發現確診患有糖尿病或糖尿病前期人士，將會接受自身免疫或胰島素標記檢測，並轉介至社區的基層醫療醫生接受資助治療。活動截至上月23日已經招收5444人參與，有女士透過計劃發現自身是患病高風now.com 新聞 ・ 16 小時前
基孔肯雅熱︱再增本地個案 多於個案曾到訪相同地方 包括葵涌廣場、青衣曉峰園、上環信德中心︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】本港今日（3 日）出現新一宗基孔肯雅熱本地感染個案，患者無旅遊史，在上環返工，曾到過曉峰園，至今累計 3 宗本地個案。當局表示，已把個案曾到過的上環信德中心及葵涌廣場一帶，與部分輸入個案的活動地點有所重疊；此外，在曉峰園過去亦有 2 宗個案在當地居住。Yahoo 健康 ・ 12 小時前
黃長興專訪｜中年跨界不設限 初嘗男團滋味跳足四個鐘
47歲前「香港先生」黃長興，近年離開深耕多年的TVB後，不僅憑藉 ViuTV 劇集《翻盤下半場》成功突破固有形象，更跨界加入「好犀利男團」，以中年型男姿態闖出另一片天。Yahoo新聞 ・ 46 分鐘前
查爾斯國王撤銷胞弟安德魯王子頭銜 20年住免費、30房間皇家莊園將收回
白金漢宮10月30日宣布，英王查爾斯三世（King Charles Ⅲ）已決定撤銷胞弟安德魯的王子頭銜、收回住所，亦即位於「溫莎大公園」（Windsor Great Park）的皇家莊園（Royal Lodge），此舉與安德魯捲入已故美國富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）的性醜聞相關。 王室聲明指出，安德魯一切稱謂、頭銜、榮譽將撤銷，未來會以安德魯·蒙巴頓·溫莎（Andrew Mountbatten Windsor）為名，並搬至私人住所，「儘管他持續否認相關指控，但這些處置為必要之舉」，並表達英王夫婦對受害者與倖存者的關切之情。 現年65歲的安德魯是已故女王伊莉莎白二世的次子，曾是英俊瀟灑的海軍軍官，1980年代還曾在戰區服役，但因私人醜聞纏身近年逐步消失在公眾視野。 查爾斯三世目前還在接受癌症治療，此決定獲威廉王儲等王室成員支持。而安德魯長年居住的皇家莊園，是一處擁有30個房間的豪宅，據《泰晤士報》報導，安德魯20年來從未支付租金，但入住時有出資750萬英鎊（約新台幣3.1億元）進行翻修。Yahoo 國際通 ・ 19 小時前
採訪日誌｜消費權益新聞報道獎頒獎禮／超級樞紐博覽會開幕
【Now新聞台】消委會主辦的消費權益新聞報道獎頒獎禮今日(11月4日)舉行。另外，超級樞紐博覽會開幕，運輸及物流局局長陳美寶及機管局主席林天福會出席。 #要聞now.com 新聞 ・ 25 分鐘前
莎莎盈喜 半年多賺逾50%
莎莎（00178）發盈喜，預期今年9月底止，半年盈利上升50%至56%，錄得約4850萬至5050萬元，去年同期盈利為3240萬元，增長主要受惠於港澳旅客量持續上升及內地關閉線下門店。 公司表示，期內盈利錄得顯著提升，主要是港澳旅客量持續增長，令當地人流有改善，公司推出相應的營銷策略及購物禮遇，吸引客流及提升消費意欲，成功提升港澳交易宗數及銷售額。 受惠港澳旅客增 關內地門店 另外，莎莎亦因應內地零售業態發展，關閉線下店舖，改為專注發展當地線上業務的策略，加強公司的盈利能力。 早前莎莎已公布，本財政年度第二季業績向好，整體營業額升8.4%，至10.3億元，其中，港澳營業額升10.2%，至7.9億元，同店銷售按年增長11.5%，並指隨着「一簽多行」及盛事經濟帶動了旅客量進一步提升，集團會在租金合理且符合經濟效益的前提下，適時拓展及優化店舖網絡。 莎莎股價昨收報0.62元，無升跌。信報財經新聞 ・ 5 小時前
呼籲「起底」非禮案女事主 3男判監兩個月及120小時社會服務令
【Now新聞台】三男在網上留言呼籲「起底」非禮案女事主，其中兩人被判120小時社會服務令，另一人判監兩個月。 三名被告被控煽惑他人未獲資料當事人同意下披露其個人資料罪，他們在網上討論區發布帖文，就一宗法庭已審結的非禮案件煽惑網民「起底」受害人，內容亦涉及恐嚇，他們在東區裁判法院被判刑。警方指，法庭判決有阻嚇力，強調不容許任何人侵害性罪行受害人的私隱，以及二次傷害受害人。#要聞now.com 新聞 ・ 11 小時前
G-Dragon「ZO&FRIENDS」進軍美妝界！與rom&nd聯名的彩妝，愛貓ZOA肉球唇膏超可愛
由G-Dragon親自創作的角色IP「ZO&FRIENDS」宣布進軍美妝界，與rom&nd推出限量彩妝。聯名預計將於2025年11月1日正式發售，身為GD的粉絲絕對不能錯過！Yahoo Style HK ・ 22 小時前
布祿斯：要防賀蘭幾乎不可能
【Now Sports】賀蘭周日英超又梅開二度，對手般尼茅夫的中場布祿斯承認，要制止這名曼城前鋒入球，幾乎是不可能的。「對陣曼城注定是硬仗，」布祿斯（David Brooks）在般尼茅夫以1:3不敵曼城的賽後說：「我們嘗試高位逼搶，但曼城控球非常穩健，而且他們鋒線上有賀蘭，要防住他幾乎是不可能的。他身高1米95，身體強壯，一旦球落到他腳下，就極具威脅，而他今場也把握住了機會。」今場也是賀蘭本季連續第4場在英超主場入球「起孖」，是英超史上第3位達到這個數據的球員，前兩人是科拿（1995/96年球季的4場）和蘇亞雷斯（2013/14年球季的5場），但他本人賽後說：「但我上一場比賽沒有入球（作客阿士東維拉）。我努力幫助球隊取勝，這是我的目標，至於是靠入球抑或助攻贏，其實並不重要，我只希望球隊變得更好，這就是我的職責。」對於自己未能上演帽子戲法，然後被領隊哥迪奧拿提早換出，他幽默地說：「可能有些Fantasy足球經理的玩家不會開心吧！」now.com 體育 ・ 5 小時前
林青霞71歲生日，仍然傾倒眾生的魅力！由「東方不敗」變「東方不老」：心態是最好的保養品
林青霞居然已經71歲了！在11月3日生日的她，對上一次在香港金像獎2025頒獎典禮上亮相，為好友徐克和施南生頒發終身成就獎，從台後走到台前的風采，還是在台上送飛吻，仍然傾倒眾生。為何林青霞的魅力恆久不變？也許在她絕色的外型以外，也和她的生活心態有關，果真是相由心生。Yahoo Style HK ・ 20 小時前
《東張西望》不點名指連鎖壽司店涉刺身走私 壽司郎母公司斥報道失實誤導 將採取法律行動︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】《東張西望》近日播出，懷疑有人從內地偷運刺身及海鮮入港，更指懷懷疑部分貨品流入本港大型壽司連鎖店，報道中未有點名那一間餐廳。 壽司郎的母公司為「FOOD & LIFE Companies」今日（3 日）晚上發聲明，批評報道不盡不失，僅憑單方面資訊，「在沒有事實根據作出猜測性報導，並影射及間接誹謗本公司使用走私食材，」。強調有關內容直接誤導公眾及嚴重影響公司聲譽，引起市民疑慮，對將採取法律行動。Yahoo新聞 ・ 8 小時前
江旻憓參選旅遊界︱信和、美麗華、旅議會等代表撐場 霍啟剛傳訊總監任傳媒聯絡︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】巴黎奧運女子個人重劍金牌得主、有「微笑劍后」之稱的江旻憓今日（ 3 日）下午正式報名參選立法會，競逐旅遊界功能界別議席。江旻憓會見記者時聲勢浩大，出席撐場包括多位商界及旅遊界重量級人士。Yahoo新聞 ・ 15 小時前
劉家良骨灰被盜 遺孀翁靜晶稱疑涉柬埔寨詐騙集團 指部分名人及富豪骨灰同樣遭竊︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】一代洪拳宗師、武術指導及導演劉家良的骨灰早前被盜，劉的遺孀翁靜晶今日（3 日）晚透過其 YouTube 節目《危險人物 2.0》證實，安放於沙田寶福山的劉家良骨灰於 8 月下旬被發現失竊。她形容事件令人髮指，懷疑與柬埔寨詐騙集團有關，並強調絕不會支付贖金。Yahoo新聞 ・ 8 小時前
陳奕迅一家三口街邊用餐超溫馨！21歲女兒康堤「九頭身」驚豔，戰勝焦慮症關鍵曝光
港星陳奕迅（Eason）一家三口最近被港媒《東周刊》拍到在銅鑼灣街邊用餐，三人邊吃邊聊，笑聲不斷。21歲的女兒陳康堤身高超過175公分，氣場十足；Eason則一邊講話一邊比手畫腳，滿臉笑意，畫面溫馨又自然，讓不少網友看了都覺得被療癒。姊妹淘 ・ 15 小時前
李亞鵬負債110億！19歲女兒李嫣「現身直播力挺30秒」 1句話助銷售額暴漲10倍
近日，王菲與李亞鵬的女兒李嫣首次出現在爸爸的直播間，只花30秒、一句話，就讓銷售額暴漲至2300萬元（約新台幣1億元），被網友形容是「史上最強帶貨奇蹟」。姊妹淘 ・ 16 小時前
快運空姐疑遭撞跌 港女大鬧越南機場 往港航班延誤近個半鐘 網民讚機組人員保持專業｜Yahoo
社交平台 Threads 昨晚（2 日）瘋傳一段影片，拍到一對情侶昨晚在越南峴港機場準備乘搭香港快運航班返本港前，兩人在候機室爭吵，期間女方指責男方召妓，並聲稱曾遭男方出拳攻擊。兩人後來上機，女方要求坐在男方身旁，但被空姐以座位與登機證資料不符而拒絕，女子及後再在機艙內吵鬧，更一度疑似推跌處理事件的空姐。最後女子被請離機艙，航班亦稍有延誤才起飛。片段一出，網民紛紛大讚空姐表現專業，又關心其身體狀況。Yahoo新聞 ・ 16 小時前
新居屋｜觀塘安楹苑驚現「流白華」「壁癌」驗樓師：地台養滿咗水
本港居屋質素從來受人關注，而近年引入的「組裝合成」（MiC）技術興建的居屋就更受關注，事關已有多宗漏水屋事件。...BossMind ・ 17 小時前