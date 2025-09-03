晨早新聞重點｜聯儲局報告稱美國各地區價格齊升 市場料本月大機會減息／抗戰勝利80周年 習近平在天安門閱兵

【Now新聞台】9月4日now早晨新聞重點

【料本月減息】聯儲局最新地區經濟報告顯示各區都有物價上漲，求職人數增加，市場預料美國今個月好可能減息。

【盛大閲兵】抗戰勝利80周年閱兵，習近平在天安門檢閱部隊，部分兵種首次亮相。

【願意對話】普京稱願意和澤連斯基在莫斯科舉行會談，強調雙方要有充足準備，才會有正面成果。

