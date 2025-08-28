晨早新聞重點｜英法德宣布恢復對伊朗啟動快速制裁程序

每個人身型都有不同優點，無論你是豐滿的梨形、纖細的長方形，還是曲線明顯的沙漏形，懂得選擇適合自己身型的服飾，往往比跟隨潮流更能真正展現個人風格。早前 Uniqlo 分享五大身型穿搭法，包括女生常見的五大身型以及男生主要的三大身型橢圓型，了解自己屬於那類身型，便能找出最適合個人身型的穿搭法及服飾。

Yahoo Style HK ・ 23 小時前