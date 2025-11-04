晨早新聞重點｜4個人涉破壞選舉海報及旗幟被捕／歌手黃明志捲台女網紅命案到警署助查

美國司法部員工 Sean Dunn 在今年 8 月曾向聯邦政府的海關及邊境保衛局（CBP）人員投擲一份 Subway 潛艇堡，之後遭當局解僱；Dunn 曾被起訴最高可囚 10 年的嚴重襲擊罪，但被裁定罪名不成立，控方之後改控性質較輕微的襲擊罪行，最高可囚 1 年，Dunn 法院在當地時間周一（3 日）開庭，需要選出陪審員，據報道有未被選中的陪審員認為 Dunn 的行為根本不算襲擊，質疑他不可能被入罪；亦有陪審員認為政府現時已經停擺，不應該為這種案件浪費時間。

Yahoo新聞 ・ 14 小時前