普丁堅持烏克蘭割讓土地 否則繼續戰爭
（法新社莫斯科27日電） 俄羅斯總統普丁今天表示，美國和烏克蘭討論的最新和平計畫草案，可作為結束戰爭談判的基礎，但他堅持基輔應撤出烏東頓 內茨克等地，否則俄國將繼續武力行動。
普丁（Vladimir Putin）在訪問吉爾吉斯（Kyrgyzstan）時表示，如果烏軍撤離他們目前所控制的土地，俄方就會停止戰鬥。若不撤離，俄國將以軍事手段完成目標。
目前俄羅斯控制了約1/5的烏克蘭領土。土地占領問題是和平進程中最大的爭議焦點之一，基輔已表明絕不可能讓出被占領的地區。
美國先前在尚未徵詢烏克蘭與歐洲盟友意見下，提出最初方案，內容包括基輔撤出烏東頓內茨克地區（Donetsk），而美國事實上會承認頓內茨克、克里米亞和盧甘斯克地區（Luhansk）為俄羅斯領土。
而在基輔與歐洲方面的批評下，美國隨後縮減最初方案內容，但新版細節尚未公布。
本月23日，美國和烏克蘭談判代表在日內瓦就最新和平計畫舉行會談。
普丁透露，美國談判代表魏科夫（Steve Witkoff）預計下週將赴莫斯科，討論修訂後的協議。
普丁說，他已看過這個新方案，認為這可作為談判起點。
他表示：「整體而言，我們同意這可以成為未來協議的基礎。」據悉美方已將方案精簡至約20項條文。
普丁今天談話中重申，俄軍已包圍烏克蘭東部頓內茨克地區的波克羅夫斯克（Pokrovsk）及米爾諾格拉德（Myrnograd）；這裡是戰事最激烈，也是莫斯科主力攻擊目標之一。
普丁指出，俄方軍事行動「幾乎無法阻擋，因此外界已經無力回天」。
烏克蘭總統辦公室高層幕僚葉爾馬克（Andriy Yermak）表示，美國陸軍部長德里斯科（Dan Driscoll）本週稍後將造訪基輔。（編譯：紀錦玲）
