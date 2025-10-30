普丁新核武威脅 川普下令五角大廈重啟核試

（法新社釜山30日電） 就在與中國國家主席習近平舉行峰會的數分鐘前，美國總統川普今天表示，他已下令五角大廈比照中國與俄羅斯的水準，開始進行核武測試。

俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）昨天宣布已成功測試一款具備核能力的核動力水下無人載具「海神」（Poseidon），這是數日內第2次進行武器測試，還說這種無人魚雷「無法被攔截」。

川普在一篇特別點名俄羅斯與中國的社群媒體貼文中寫道：「基於其他國家的測試計畫，我已指示戰爭部在平等的基礎上，開始測試我國的核子武器。」

川普同時指出，美國擁有的核武數量比任何國家都多，並讚揚他自己為了「徹底更新與翻新現有武器」所做的努力。

他補充說：「俄羅斯居次，中國遠遠排在第3，但將在5年內追上。」

根據非政府組織聯盟「國際廢除核武運動」（ICAN）的資料，全球有9個國家擁有核武：俄羅斯、美國、中國、法國、英國、巴基斯坦、印度、以色列和北韓。

在ICAN統計的約1萬2331枚核彈頭中，超過5500枚屬於俄羅斯，而美國擁有5044枚。

川普今天並未提供即將進行的測試確切性質等細節，但表示相關程序將「立即展開」。