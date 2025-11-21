普丁稱美方案可為和平奠基 警告若烏拒絕將擴大攻勢

44 歲男教師余肇熙嚴重心臟衰竭 急需換心
（法新社莫斯科/基輔21日電） 俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）今天指出，美國提出的方案可能為烏克蘭和平協議「奠定基礎」，這是他首次證實莫斯科已自美方收到這項計畫。
普丁表示，「我認為這項計畫可能為最終和平協議奠定基礎」，指的是華府提出的28點方案。這項方案納入莫斯科許多核心訴求，已在烏克蘭與歐洲引發疑慮。
普丁並警告，若烏克蘭拒絕這項提案，俄羅斯將奪取更多領土。
他表示，俄軍據稱拿下烏克蘭城市庫皮揚斯克（Kupiansk）的情況，「在前線其他關鍵區域勢將重演」。
烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）則稱，他尊重美國總統川普為結束戰爭所做的努力。
澤倫斯基在社群媒體上指出，他與美國副總統范斯（JD Vance）及美國陸軍部長德里斯科（Dan Driscoll）通話，表示「烏克蘭一直尊重、並會繼續尊重美國總統川普終結流血衝突的意願」，這通電話進行了「將近一個小時」。（編譯：徐睿承）
