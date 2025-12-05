普丁：準備好為印度不間斷供應石油

（法新社新德里5日電） 俄羅斯總統普丁今天表示，俄方已經準備好繼續向印度「不間斷供應」燃料。新德里正面臨著來自美國要求停止向莫斯科購油的強大壓力。

美國總統川普8月以新德里持續購買俄羅斯石油為由，對大多數印度產品課徵50%的懲罰性關稅。華府認為，這些石油收入有助於資助俄烏戰爭。

印度總理莫迪（Narendra Modi）在高峰會中接待普丁（Vladimir Putin），會談主軸圍繞能源、防衛和貿易。他感謝普丁對印度展現「堅定不移的承諾」。

普丁與莫迪會談後表示：「俄羅斯是印度能源發展所需石油、天然氣、煤炭及各類資源的可靠供應者。」

他透過傳譯指出：「我們已經準備好為高速成長的印度經濟繼續不間斷供應燃料。」