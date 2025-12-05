宏福苑火災︱一文整合所有捐款渠道
普丁：準備好為印度不間斷供應石油
（法新社新德里5日電） 俄羅斯總統普丁今天表示，俄方已經準備好繼續向印度「不間斷供應」燃料。新德里正面臨著來自美國要求停止向莫斯科購油的強大壓力。
美國總統川普8月以新德里持續購買俄羅斯石油為由，對大多數印度產品課徵50%的懲罰性關稅。華府認為，這些石油收入有助於資助俄烏戰爭。
印度總理莫迪（Narendra Modi）在高峰會中接待普丁（Vladimir Putin），會談主軸圍繞能源、防衛和貿易。他感謝普丁對印度展現「堅定不移的承諾」。
普丁與莫迪會談後表示：「俄羅斯是印度能源發展所需石油、天然氣、煤炭及各類資源的可靠供應者。」
他透過傳譯指出：「我們已經準備好為高速成長的印度經濟繼續不間斷供應燃料。」
其他人也在看
宏福苑五級火災｜楊何蓓茵指有4位公務員罹難
【Now新聞台】公務員事務局局長楊何蓓茵指，有120多位公務員是大埔宏福苑居民，另有四位公務員於大火中罹難。楊何蓓茵向全體公務員發信，指在大火發生後已啟動「全政府動員」機制，齊集六千名公務員，參與多項應急支援行動，包括向受影響居民派發和管理物資、支援「一戶一社工」和協助宏志閣居民返回居所取物品，感謝他們的付出，又呼籲他們積極投票，讓新一屆立法會議員上任後，更有效地推進包括樓宇維修建築工程系統性改革等工作。宏福苑五級火災．不斷更新#要聞now.com 新聞 ・ 1 小時前
普京警告烏軍必須撤出頓巴斯地區 否則俄羅斯武力佔領
正在訪問印度的俄羅斯總統普京，接受當地傳媒訪問時再次警告，烏克蘭軍隊必須撤出烏東的頓巴斯地區，否則俄羅斯將武力佔領該地區。莫斯科目前控制頓巴斯地區約85%領土。普京指，莫斯科對美國提出的和平計劃部分內容持不同意見，但沒有具體說明分在哪些部分有分歧。分析相信至少有兩個重要的爭議點，被俄軍佔領的烏克蘭領土的歸屬、以及對烏克蘭的安全保障。普京發表這番言論前，美國總統特朗普形容美國代表團在俄羅斯與普京進行了不錯的會晤，又認為普京希望看到戰爭結束。而烏克蘭代表團將赴美國參加新一輪會談。 (ST)#俄烏戰爭 #普京 #和平計劃 (ST)infocast ・ 12 小時前
晶片禁令｜黃仁勳遊說成功？ 傳美國國會擋下對華銷售晶片禁令
據彭博報道，英偉達（NVDA） 行政總裁黃仁勳周三（3日）分別與美國總統特朗普及議員會晤，討論AI晶片出口管制...BossMind ・ 1 天前
華在東亞海域部署大量艦艇 一度逾百艘
【on.cc東網專訊】日本首相高市早苗涉台言論導致與中國大陸關係惡化之際，英媒周四（4日）引述消息人士和情報報告指，陸方正在東亞海域部署大量海軍和海警艦艇，一度超過100艘，是歷來規模最大的海上力量展示。台方回應指，運用聯合情監偵手段，可有效掌握解放軍動態，並適on.cc 東網 ・ 11 小時前
德媒：歐洲領袖不信任美國磋商俄烏停戰方式
（法新社柏林4日電） 德國「明鏡周刊」表示，取得多位歐洲領袖本週稍早所召開電話會議的書面摘要，通話內容指出，他們不信任美國對結束俄烏戰爭的談判做法。根據報導，德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）和法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）本月1日與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）及其他領導人通話，兩人對美國談判代表是否會保護烏國利益表達懷疑。法新社 ・ 9 小時前
宏福苑五級火災｜只有一幢火警鐘曾鳴響 居民指導致未能及時逃生
【Now新聞台】大埔宏福苑大火造成159人死亡，有居民認為火警鐘失靈導致街坊未能及時逃生。承接宏福苑消防工程多年的宏泰消防工程向本台表示，今年三月為宏福苑年檢時，消防設備沒有大問題，強調早前6名消防裝置承辦商人士被捕，並非該公司員工。宏福苑五級火期間，8幢大樓中只有宏新閣火警鐘曾經鳴響，消防處仍在調查其餘7幢大廈的情況。有逃出生天的居民認為，火警鐘失靈，令到很多人錯失逃生機會。宏盛閣居民林先生：「我見到搭棚工人在升降機口，他說不關你事、旁邊火燭，我一到樓下已經燒到我第七座，從第六座燒到第七座，我也不能回去。(剛才你說火警鐘沒有響。)沒有，由頭到尾都沒響過。(覺得會否因此降低居民戒心？)根本就是很多人死於警鐘，老人家住30樓怎樣走下來。」翻查宏福苑業主立案法團的文件，今年9月管理處曾報告每座需修葺或更換的消防設施項目，包括消防警鐘、喉轆組件等，宏泰消防工程以約14萬元投得項目，報價是4間承建商中最低。本台向業主立案法團主席徐滿柑查詢，他表示不清楚該次的消防執修工程是否已經完成。宏泰消防工程連續九年獲聘負責宏福苑的消防工程項目。本台到該公司位於屯門的辦公室查詢，公司代表提到，三月為屋苑進行now.com 新聞 ・ 1 天前
最糟情況來了？四因素恐讓美明年陷滯脹
據《商業內幕》周四 (4 日) 報導，加拿大皇家銀行 (RY-US) 警告，美國經濟明年恐面臨「輕度停滯性通膨」，經濟成長放緩但通膨卻居高不下的處境。鉅亨網 ・ 23 小時前
馬克宏訪中 籲北京合作促俄烏止戰及平衡貿易逆差
（法新社北京4日電） 法國總統馬克宏出訪中國大陸，今天在北京人民大會堂與中國國家主席習近平會面時，呼籲中國協助結束俄烏戰爭，並平衡中法雙邊貿易逆差。法方重視對華關係，堅定奉行一個中國政策，願持續深化法中全面戰略夥伴關係。法新社 ・ 1 天前
中方：絕不接受高市早苗用立場沒變化敷衍搪塞
日本傳媒報道，日本首相高市早苗昨日在參議院全體會議上引述《中日聯合聲明》，表示理解和尊重中國政府關於台灣是中國領土不可分割的一部分立場。中國外交部發言人林劍在例行記者會表示，中方的態度是明確的，中方敦促日方切實反思糾錯，撤回高市錯誤言論。面對歷史檔案記得清清楚楚、白紙黑字寫得明明白白的原則問題，面對中方連日來的多次質問和日本國內、國際社會的批評，高市仍然只是用「立場沒有變化」來敷衍搪塞，中方對此絕不接受。林劍稱，既然高市稱日方在台灣問題上的基本立場如1972年《中日聯合聲明》所述，那麼她能否準確完整重申1972年《中日聯合聲明》所述的內容，為什麼日方就是刻意不肯講清楚既有的承諾和法律義務，質疑背後到底是什麼邏輯和居心，日方也需要給中方和國際社會一個交代。 (WL)infocast ・ 1 天前
馬克宏訪中簽多項合作協議 法國將迎新大熊貓！
中國領導人周四（4 日）在北京人民大會堂同法國總統馬克宏舉行會談，並在會後共同會見中外記者，中法兩國當天簽署核能、農食、教育、生態環境等領域多項合作文件。鉅亨網 ・ 14 小時前
德國經濟「自由落體」 總理默茨執政聯盟深陷生存危機
【彭博】— 德國總理弗里德里希·默茨與社會民主黨的執政聯盟正面臨自釀的生存危機，可能在其執政僅七個月後便宣告終結。Bloomberg ・ 1 天前
聯儲局「潛在」新主席哈塞特預計下周會減息25個基點
【彭博】— 白宮國家經濟委員會主任凱文·哈塞特表示，聯儲局應該在下周的會議上降息，他並預測下調幅度為25個基點。Bloomberg ・ 15 小時前
李家超：由擁有調查權力部門協助獨立委員會調查火災 嚴肅查明真相問責
行政長官李家超今日(4日)出席2025年「國家憲法日」座談會致辭時表示，再次向大埔宏福苑火災的罹難者表達最深切哀悼，並向他們的家屬和痛失家園的災民表達最誠摯的慰問和關懷，強調此次火災暴露出的問題，必須以最嚴肅的態度面對。 李家超表示，特區政府將徹底調查起火和火勢迅速蔓延的原因及事故相關問題，檢視現行政策，釐清相關責任，確保制度漏洞得以填補；並宣布成立由法官主持的獨立委員會，成員將包括有經驗的專業人士，並可要求政府部門，包括擁有調查權力的政府部門，協助委員會高效工作，全方位審視事件，早日完成建議及提交報告。又指必定會嚴肅查明真相，嚴格跟進問責，避免災難重演，回應市民期望。 李家超指，事故發生後，國家主席習近平高度重視，第一時間了解火災救援和人員傷亡等情況，表達對遇難人員和殉職的消防員的哀悼，對遇難者家屬和受災人員的慰問。中央港澳辦工作小組連夜赴港，全力協助香港特區救災工作，並協調內地省市根據特區政府提出的需求迅速提供協助，兩批物資已在日前送港使用。 他又表示，今次的火災，使其更相信《憲法》的精神和法治，強調必須維護《憲法》和《基本法》，完善特區選舉制度、落實「愛國者治港」原則和完成《基本AASTOCKS ・ 1 天前
全港大維修樓宇周六前拆棚網 下周起就地採樣 化驗合格才可上架
大埔宏福苑火災令全城關注棚網安全，發展局昨日（12月3日）宣布，全港正進行大維修工程的樓宇棚網，須在三日內，即星期六（6日）或之前全部拆除，涉及約200多幢公私營樓宇和政府大樓，屋宇署將於下周出台全新作業守則，要求所有棚網物料送到工地時就地採樣，經指定檢測所檢驗確定合格才可上架。更多消息：宏福苑五級火｜恒基地盤出「零容忍禁煙令」？ 帶煙即炒兼罰款五千 入「黑名單」永不錄用｜00後「地盤仔」直擊實況宏福苑大火｜火險賠償可否用作償還按揭欠款？經絡按揭：目前仍存變數發展局局長甯漢豪宣布，所有現時正進行大維修、且外牆設有棚網的樓宇，包括所有公營、私營樓宇和政府大樓，都需在本周六或之前，完成棚網下架工作。全港目前正做大維修且設有棚網的私營樓宇約200多幢，公營房屋或政府大樓的維修項目約有10幾宗。甯漢豪表示，若未能在限時內拆除棚網，要預先通報審查部門，審視是否有合理的理由可以作出通融。她強調，下架的決定是出於希望保障公眾安全，不代表現時所有的棚網都不合規。她說，拆棚網的費用由承建商負責。甯漢豪表示，棚網下架後，屋宇署會爭取在下周發出新的作業守則，要求所有棚網的物料送到工地時就地採樣，經過指定的檢28Hse.com ・ 1 天前
習近平稱與馬克龍會談富有成果 雙方同意擴大雙向投資
國家主席習近平在北京，與國事訪問中國的法國總統馬克龍會談。兩人在會談後共同會見記者，路透社報道，習近平說，與馬克龍進行友好、坦誠、富有成果的會談。中法雙方同意推動雙邊經貿關係平衡發展，擴大雙向投資。習近平表示，無論外部環境如何變化，中法都應當始終展現大國的獨立自主和戰略眼光，在涉及彼此核心利益和重大關切問題上，相互理解相互支持。習近平說，中法將加強戰略溝通和協作，推動全球治理體系，朝著更加公正合理的方向發展。關於烏克蘭危機，習近平表示，中國支持一切致力於和平的努力，希望各方通過對話談判達成公平持久、有約束力並被當事各方所接受的和平協議，堅決反對任何不負責任的「甩鍋抹黑」。習近平強調，十五五期間中國將以全面深化改革推動高質量發展、深入實施擴大內需戰略，擴大市場准入和開放領域，引導產供鏈合理有序跨境布局，將為中法務實合作和中法關係發展，開闢更廣闊空間。 (WL)infocast ・ 1 天前
傳日本政府已準備好容忍央行本月加息
《路透》引述消息人士報道，日本央行可能在12月提高利率，從0.5%上調至0.75%，預計新一屆政府將容忍這個決定。 此前，央行行長植田和男已暗示本月加息的可能性，目前市場預期本月加息的機會達到80%。消息人士稱，政府已準備好容忍12月加息，本周財政大臣片山皋月被問及植田和男的言論時表示，認為政府與日本央行對經濟的評估未有分歧。(mn/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
馬克龍呼籲中國增加對法國投資 在烏克蘭問題上加強合作
(更新全文)More stories like this are available on bloomberg.Bloomberg ・ 1 天前
美國ADP就業急凍誰害的？商務部長：不是關稅！是政府關門害的
美國 11 月民間就業意外下滑，引發市場對美國總統川普關稅政策是否影響聘僱的討論。然而，美國商務部長盧特尼克 (Howard Lutnick) 周三 (3 日) 接受《CNBC》訪問時否認關稅是原因，反而將就業降溫歸咎於政府關門與大規鉅亨網 ・ 1 天前
日本政府傳不會阻撓央行本月加息
日本央行將在本月18至19日舉行貨幣政策會議。外電引述消息人士指出，若央行決定在該次會議上加息，日本首相高市早苗政府的主要成員不會阻撓。不過，消息人士補充道，也有一些高級官員反對在這個時機加息。日本央行行長植田和男周於是12月1日對該行蓄勢加息發出清晰暗示，表明本月的貨幣政策會議上將就可能調升利率作深入討論，並提到經濟展望得以實現增長的機會正緩速上升。這一表述被視為加息可能性極大的明確訊號。#日本央行 #植田和男 (CW)infocast ・ 14 小時前
美國據報擬頒布推動機械人產業行政命令 相關股急升
美國政治新聞網站《Politico》報道，美國總統特朗普政府擬推動美國機械人產業發展。報道引述消息指，美國商務部部長盧特尼克一直與機械人企業行政總裁會面，並「全力投入」加速該產業發展，政府正考慮明年發布一項關於機械人的行政命令。AASTOCKS ・ 1 天前