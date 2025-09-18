普京最尖銳批評者納瓦爾尼 流放北極獄中亡 遺孀偷運樣本化驗揭丈夫遭毒殺 克宮拒評論｜Yahoo

尤利婭2024年6月在柏林一場紀念納瓦爾尼彌撒儀式中點燃蠟燭Photo: Sebastian Christoph Gollnow/dpa (Photo by Sebastian Christoph Gollnow/picture alliance via Getty Images)

【Yahoo 新聞報道】納瓦爾尼俄羅斯反對派領袖納瓦爾尼（Alexei Navalny）被外媒稱為對普京「最尖銳的批評者」，去年 2 月在獄中離世。其遺孀尤利婭（Yulia Navalnaya）表示，去年將納瓦爾尼的生物樣本偷運到國外，由兩間獨立的實驗室化驗，結果均顯示納瓦爾尼是中毒死亡，形容丈夫被「謀殺」。

實驗室因「政治考慮」不公開結果

尤利婭未有透露相關毒藥、樣本來源或分析結果的詳細資訊，亦未有提到兩間實驗室的名稱和位置，並指基於「政治考慮」，實驗室不會公開化驗調查結果。

她表示，在進一步調查丈夫的死因時受到阻力，但納瓦爾尼不止是她的丈夫、朋友和最親密的人，也是「我們國家更美好未來的希望象徵」，她表明不會沉默，會繼續敦促實驗室公開化驗結果。

稱納瓦爾尼死前曾抽搐嘔吐

尤利婭又發布監倉照片，顯示地板有嘔吐物，並引述監獄人員稱納瓦爾尼去世當日在散步後感到不適，被帶回牢房時曾在地板抽搐，40 分鐘後才召喚救護車，「他躺在地板上，蜷縮起膝蓋，開始痛苦地呻吟，然後開始嘔吐」。

克宮：不清楚相關言論

克里姆林宮發言人佩斯科夫昨日表示，對尤利婭的言論一無所知，不能評論事件。

納瓦爾尼被視為是對俄羅斯政權最尖銳的批評者，在十多年來他揭露了俄羅斯權力核心的腐敗問題，全國各地組織過大大小小的反政府示威。2020 年他遭神經毒劑毒害，在德國治療，2021年自願返回俄羅斯，隨即被俄方以違反假釋條件為由逮捕。

納瓦爾尼之後一直被監禁，2024 年 2 月 16 日在北極流放地監獄死亡，享年 47 歲。俄方調查人員曾表示，納瓦爾尼的死亡是由疾病和心律不齊引起，其盟友和家人一直指控是俄羅斯總統普京下令殺死他，克里姆林宮則對外否認。

來源：BBC

