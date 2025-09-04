普京被指沉迷長生不老研究 認與習近平討論活到150歲 「預期壽命大幅提高」｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】中國周三（3 日）在北京天安門廣場舉行二戰結束 80 周年閱兵，期間國家主席習近平、俄羅斯總統普京、北韓領導人金正恩並肩步行登上看台，三人的一段閒談對話被直播意外收錄，引起國際輿論關注。當中部分對話談及「器官移植」、「長生不老」話題，普京事後證實，和習近平曾討論活到150歲的話題，又指現代抗老科技「讓人類有希望繼續積極地生活，而不是像現在這樣，」

普京：人會越活越年輕

備受關注的一幕發生在習近平於故宮迎接外賓，眾人大合照後，由習近平、普京、金正恩領頭一同前往天安門城樓看台。三人邊走邊閒談，金正恩稱很高興相隔 6 年再見習近平。其後畫面聲音再度清晰時，三人談到年齡的話題，習近平說道，「現在70多歲的人還很年輕。」

期間普京透過翻譯表示，「隨着生物科技發展，器官會不斷移植，人會越活越年輕，甚至能長生不老。」習近平回應指很難預測，又說本世紀人類可能「可以活到 150 歲」。

普習均未明確屬意的繼任者

普京事後向在場記者證實，和習近平曾討論活到150歲的話題，他表示「現代的治療、醫療手段，及各種與器官移植相關的手術手段，讓人類有希望繼續積極地生活，而不是像現在這樣，」他補充，即使不同國家的平均年齡有所不同，「但無論如何，預期壽命都會大幅提高。」

普京和習近平均為72歲，二人至今都未有明確屬意的繼任者。普京擔任俄羅斯總統已超過24年，2024年五度勝選計。2020年時，他簽署由其本人提出的憲法修正案，使其能夠繼續執政至2036年。

俄羅斯領導層被指痴迷長壽研究

包括普京在內的俄羅斯最高領導層長期被指「沉迷」（obsessed）有關長壽、延壽的科學研究。2024年，普京指示成立研究中心，致力於抗開發「防止細胞老化的技術、神經技術以及其他旨在確保長壽的創新技術」。據俄羅斯獨立媒體 Meduza，長生不老研究由普京親信 Mikhail Kovalchuk領導。報道又指，相關人員正研究器官列印技術，利用實驗室培養的細胞來製造替代器官。

2022 年時美國制裁普京長女、內分泌學家 Maria Vorontsova 時亦提到，她正領導克里姆林宮資助的價值數十億美元的基因研究計劃。

習近平任國家主席已 12 年，是繼毛澤東後在任時間最長的中國領導人，2018年時第十三屆全國人民代表大會通過修憲廢除國家主席任期限制，被指是習近平為終身執政鋪路。

