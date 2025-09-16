油麥菜又名-「苦麥菜」因為佢本身帶有先苦后甜的回甘而得名。通常係會用豆豉鯪魚的，但不是人人都喜歡吃罐頭食物，介紹大家可以用這樣去平替，效果重正

製作時間: 15分鐘內

份量人數: 3-4人



食材

油麥菜 一份

猪油 1湯匙

水 少許

味醂 少許

糖 1茶匙

普亭豆醬 1茶匙

金蒜 少許





作法:

1 ：

先將油麥菜浸洗米水，用手一瓣瓣菜葉擇成兩段，每段長度若手握拳頭咁濶左右（注意-用手擇的菜煮出才能保留佢的甜味）

2 ：

用猪油起鑊大火爆出菜多餘水份

3 ：

依序攢味醂/水/糖快炒發亮，發綠，拌入普亭豆醬，金蒜粒便可上桌享用





- 食譜來源 : https://cook1cook.com/recipe/56294

- 發掘更多美食 : https://cook1cook.com