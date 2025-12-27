普渡大學獲得 150 萬美元資助 研發無需 GPS 的空地 AI 機器人團隊

機器人可能很快就能像士兵一樣理解危險，而無需地圖、信號或第二次機會。美國普渡大學的研究人員正在開發人工智能驅動的機器，能夠感知敵對地形，隨時調整行動，並在GPS失效的情況下協同作業。該項目獲得了美國陸軍作戰能力開發指揮部陸軍研究實驗室提供的五年期150萬美元（約 HK$ 1,170,000）合作協議，旨在賦予自動化系統一種戰場直覺。這個目標不僅僅是移動性，還包括意識——機器人能夠理解其位置、周圍環境以及如何協同行動。

由普渡大學計算機科學副教授Aniket Bera領導的研究專注於空地機器人團隊，將無人機與地面車輛配對。這些系統旨在感知、繪製地圖並在複雜且不可預測的環境中移動，這些環境中人類的部署可能存在風險或不可能。在現代軍事行動中，GPS失效和不確定的地形已經成為常態，而普渡大學的此種方法結合了無人機的空中視圖和無人地面車輛的地面情報，使機器能夠作為可信賴的機器人隊友，而非孤立的工具。

這項工作所開發的人工智能原則可以支持多種防禦任務，包括自動偵察、威脅偵測、物流路線規劃和戰術監視。通過融合空中和地面的數據，這些系統旨在提供更快且更準確的情境意識，同時降低士兵的風險。Bera表示，這個項目令人興奮，因為它在有意義的方式上橋接了人工智能研究和防禦技術，讓最新的大規模學習、多代理推理和智能規劃的進展能夠被引入到現場自主運作的實體平台中。

該研究是在普渡大學的智能設計探索與增強系統（IDEAS）實驗室進行的，該實驗室的團隊專注於人工智能、機器人技術和計算機視覺的交集。Bera指出，實驗室專注於構建集成感知、學習和推理的智能機器人系統，以便在物理世界中做出決策。該項目將在普渡的Hicks機器人與自動化測試平台內進行，這是一個超過13,000平方英尺的設施，配備有類人機器人、四足機器人、空中無人機和先進的傳感器平台，研究人員可以在模擬和實際測試之間無縫切換。

這項研究建立在之前DEVCOM ARL支持的工作基礎上，該工作專注於在敵對環境中進行單代理導航。這一新階段擴展了該基礎，旨在開發能夠共享信息、協調計劃和協作執行任務的多代理系統。Bera表示，他經常將這些系統形容為一隊智能的偵察員和導航員，無人機充當偵察員，而地面機器人則擔任導航員。連接它們的人工智能框架像是一個共享的神經系統，將感知、通信和決策融合成一個緊密的整體。

隨著項目的推進，團隊計劃整合適應性學習，進行現場評估，並向更大規模的機器人網絡擴展。

