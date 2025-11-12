最平稅貸利息、現金優惠回贈大比拼 抓緊借平錢機會
普縉集團李雋傑： 荃灣永順街與德士古道交界住宅地皮估值約15億港元
香港 - Media OutReach Newswire - 2025年11月12日 - 新界荃灣永順街與德士古道交界住宅用地(荃灣市地段第441號）將於本週五（11月14日）截標，為政府本季唯一一幅推售的住宅用地，地盤毗鄰環宇海灣和荃灣公園，現時主要用作臨時停車場。普縉總監 (估值及諮詢) 李雋傑 預料每方呎樓面地價約為約 3,500港元，地皮總值約15億港元。
荃灣市地段第441號的地盤面積約為70,127平方呎，指定作非工業用途（不包括倉庫、酒店及加油站），最低及最高的樓面面積分別為266,484平方米及434,790平方米（兩者均不包括將由買方按照賣地條件所興建的體弱長者家居照顧服務隊處所、留宿特殊幼兒中心和停車處的政府地方的樓面面積）。 賣地章程內設有最低單位面積280平方呎的要求，同時並沒有針對項目最大上蓋面積、層數及高度的條款限制，發展商應參考其他相關政府部門針對以上方面的有關規限。 項目非工業部分（不包括私人住宅、倉庫、酒店、政府地方及加油站部分；包括中標者根據賣地章程下需負責興建的行人道、天橋接駁處以及公眾停車場部分）不可拆售。項目發展期止於2031年9月30日。
除此之外，根據賣地章程，中標者需滿足多項賣地條件，其中包括：
自費負責興建一體弱長者家居照顧服務隊處所(淨作業樓面面積不少於2,765平方呎)及相關的停泊車設施、一留宿特殊幼兒中心(淨作業樓面面積不少於7,304平方呎)、一個專用上落客貨區；以上相關面積在計算總樓面面積時可獲豁免；
自費負責於地盤內興建2個行人天橋接駁處，以供連接未來擬建的行人天橋；
自費興建一個提供175個私家車車位和32個輕型貨車車位的公眾停車場，此部分不可拆售，有關樓面在計算總建築面積時將可獲豁免；
地段內靠德士古道一帶被劃定為水務工程專用範圍，設有現有政府水管，牽涉到該範圍的構築物在設計上須得到水務署的批准；
地盤內靠永順街一角被劃作渠務專用範圍，牽涉到該範圍的構築物在設計上須得到渠務署的批准；
就發展項目提交空氣質素、噪音及排污影響的評估報告。
值得留意，是次賣地章程已引入在2025《施政報告》提出有關私人發展項目停車場總樓面面積豁免安排的優化措施，容許地面不多於兩層停車場的總樓面面積獲全數豁免，亦無須以興建部分停車場於地庫作為先決條件。
是次賣地章程針對停車場總樓面面積豁免的規定如下：
全數總樓面面積豁免：
設於地底樓層的停車場及其附屬設施，將獲全數總樓面面積豁免。
設於任何兩個樓層的地面停車場及其附屬設施，亦將獲全數總樓面面積豁免。
若地面停車場設於上述兩個樓層以外的其他樓層，且該等停車場及其附屬設施已獲屋宇署全數不計入總樓面面積，並經地政總署批准，則同樣可獲全數總樓面面積豁免。
50%總樓面面積豁免：
除上述可獲全數豁免的地面停車場外，其餘的地面停車場及其附屬設施，將獲50%總樓面面積豁免。
城規會早前修訂「荃灣分區計劃大綱草圖」，把地皮由「政府、機構或社區（9）」地帶改變為「住宅（甲類）22」地帶。據城規會文件顯示，項目擬建2座35層高住宅大廈，底部為3層平台及地庫停車場，另外設有零售設施、公眾停車場及社會福利設施，預料可提供約790個單位並容納2,130人入住，目標項目可在2030/2031年完成。
李雋傑表示，儘管荃灣西區配套成熟，考慮到用地具有一定規模、鄰近土地用途以及中標者需負責興建多項政府地方，以上因素或會影響落成項目的定位及發展商的出價，李雋傑對上述住宅用地估值為每平方呎樓面地價為約3,500港元，地皮總值約15億港元。
Hashtag: #普縉集團 #賣地 #估值
發佈者對本公告的內容承擔全部責任
普縉集團
普縉是香港本地全港資企業，業務始於1982年，聘用近400名員工的跨領域專業服務機構，具備優秀條件，憑實力以一站式顧問服務，為客戶解決土地及樓宇相關問題。我們以70多位擁有多元專業資格人士為軸心，以超過200個專業認證及多年實戰經驗，率領團隊為客戶提供廣泛服務，包括房地產評估、土地諮詢、換地申請、城市規劃、施工及專案管理、重建專案、土木、結構及岩土工程、建築設計、景觀設計、交通設施及運輸規劃、環境評估及社會評估、建築測量、三維(3D)鐳射掃描及建築信息模擬(BIM)顧問服務、公眾參與諮詢、商業估值、資產管理諮詢、物業拍賣及代理、租賃管理、物業及設施管理等。憑藉專業優勢和豐富經驗，集團繼續堅守及履行服務承諾，致力讓香港以至亞洲各地的客戶體現美好的理想都市生活。
新聞稿由客戶提供
