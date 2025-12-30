普縉集團：住宅交投續旺價穩 工商物業調整壓力未減

香港 - Media OutReach Newswire - 2025年12月30日 - 本地華資測量師行普縉集團發表《香港樓市回顧：坐2025 ‧ 望2026》報告，指出在全球政經局勢持續不明朗下，2025年香港住宅物業市場受惠於政策調整、低息環境及內地買家持續入市，成交量明顯上升，樓價及租金亦錄得升幅，市場表現穩健。相對而言，非住宅物業板塊則繼續面對調整壓力，復甦步伐較為緩慢。普縉預期，2026年住宅市場將維持平穩，部分板塊或有輕微升幅，而非住宅物業則仍需時間消化供應，靜待需求回升。



政策利好釋放購買力 住宅成交價量齊升



受惠於印花稅門檻提高至400萬元、低息環境及多項吸引人才政策，2025年本港住宅物業市場氣氛顯著回暖，全年成交量錄得近57,000宗，按年增長約7.3%。其中，一手及二手住宅分別成交18,800宗及38,100宗，反映市場購買力逐步釋放。400萬元以下住宅物業成交顯著增加，內地買家佔整體住宅成交超過兩成，部分新盤更高達三成。



根據差餉物業估價署數據，2025年首十個月整體及中小型住宅物業樓價分別上升約1.8%及1.9%，住宅租金則錄得約4%的升幅。隨著一手單位貨尾量降至兩萬伙以下，待批預售樓花單位亦減至約7,000伙，市場供應壓力逐步紓緩。豪宅市場方面，「新資本投資者入境計劃」有效吸引高淨值人士，豪宅物業成交量接近五成，分層單位供應偏低，預料未來豪宅樓價及租金有望跑贏大市。



展望2026年，普縉預期本地住宅樓價將維持平穩，部分熱門地區或錄得輕微升幅。隨著非本地學生及專才持續增加，住宅租賃市場料保持暢旺，租金有望貼近歷史高位。



工商物業壓力持續 金融及人口政策成發展關鍵



報告指出，2025年非住宅物業市場整體表現疲弱。商業樓宇、寫字樓及工廈樓價分別下跌約8.8%、11.1%及12.3%，租金亦同步下調。甲級、乙級及丙級商廈價格則分別下調約9.9%、15.3%及11.3%，市場空置率持續高企。雖然金融及專業服務需求帶動部分核心區優質寫字樓租金回穩，但非核心地區租金仍然受壓。工廈及倉庫市場受全球貿易不確定性及本地物流需求下降影響，2025年首十個月租金下跌約4.2%。政府積極優化工廈重建及改裝措施，釋放市區工業用地，惟普縉認為短期內工廈市場仍需時調整。



商舖方面，2025年首十個月整體租金下跌約4%，核心區商舖空置率維持穩定，旅客人次回升有望帶動零售及餐飲業收益增長，惟非核心區商舖租金繼續受消費模式轉變影響而承壓。



報告亦指出，政府積極「搶人才」及提升專上非本地生學額，有助人口結構年輕化，紓緩人口老化問題，長遠支持房地產及消費市場發展。北部都會區及市區重建將成未來發展重點，當局積極推動多區活化、交通基建及產業升級，進一步提升土地及物業價值。



按此下載完整分析報告。



普縉集團

普縉是香港領先的地產專業服務集團。憑藉於香港逾40年鞏固的根基，集團的專業團隊不斷精益求精，致力於香港、澳門和內地拓展業務，提供高質量的建築及工程設計、建築測量、項目管理、樓宇翻新、改建及加建、土地顧問、物業估值、物業代理、資產顧問和物業管理等專業服務。為滿足客戶需求，集團不斷加強和拓展服務領域，包括新增的規劃及發展和商業估值。憑藉專業優勢和豐富經驗，集團繼續堅守及履行服務承諾，致力讓香港以至亞洲各地的客戶體現美好的理想都市生活。





