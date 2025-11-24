普里希赫把握全場唯一破門機會 A米1比0擒國米

【Now Sports】卡爾在拜仁慕尼黑6:2反勝弗賴堡一役中取得1入球1助攻， 表現可圈可點的他認為自己不配「德國美斯」的美名。不少傳媒都喜歡將17歲的卡爾（Lennart Karl）與球王美斯相提並論，在拜仁6:2擊敗弗賴堡之後卡爾接受天空體育採訪時談到此事：「這是其他人說的，我無法將自己和美斯相比。他正在事業巔峰，而我還有很長的路要走，更何況他是我的偶像。」不過卡爾的表現確實值得自豪，2022年以14歲之齡加入拜仁青訓以來，卡爾進步神速，上季在拜仁U17和U19出場26次，攻入32球並助攻10次，出色表現贏得在世冠盃上陣的機會，更在2025/26球季被提拔至一隊，出戰15場比賽，正選5次並累計踢過531分鐘，亦是拜仁歷史上最年輕的歐聯入球球員、球隊在德甲史上第3年輕的入球球員。教練甘賓尼亦大讚這位新星：「他現在正享受這一刻，這非常重要。即使外界有不少熱議，但沒有甚麼問題，他只需要一個穩定的環境去享受足球。當事情沒有順利發展，我們仍會支持他。卡爾就是卡爾，希望他能夠踢出自己的最好表現。」拜仁球星柏夫洛域也讚揚卡爾：「我從未見過這個年齡的隊友能夠如此自信，是一名驚人的球員，與他一起踢

now.com 體育 ・ 14 小時前