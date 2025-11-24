小一自行分配學位公布結果 附辦理註冊、叩門等日程
普里希赫把握全場唯一破門機會 A米1比0擒國米
（法新社米蘭23日電） 普里希赫（Christian Pulisic）今天在義甲米蘭德比攻入全場唯一進球，幫AC米蘭1比0擊敗國際米蘭，也讓AC米蘭在義甲排名升至第二，僅落後新龍頭羅馬兩分。
美國籍前鋒普里希赫第54分鐘把握機會，抓住國際米蘭門將索默（Yann Sommer）撲掉薩勒馬克斯（Alexis Saelemaekers）射門後的回彈球推射入網，攻入他本季第5球，這也是AC米蘭在這場扣人心弦的米蘭德比真正有威脅的攻勢。
普里希赫本季效力AC米蘭表現出色，目前已有5個進球和2次助攻，在義甲射腳榜暫居領先。
英超 ｜ 曼聯冬天放走明奈施亞斯 條件只有一個
曼聯今年前線大換人，施亞斯和明奈成為大輸家，兩名球員本賽季均未在英超取得正選。兩人對現時情況感到不滿，希望冬天轉會走人，阿摩廉對此表示理解。Yahoo 體育 ・ 3 小時前
英超 ｜伊薩打破利物浦119年來不光彩紀錄
利物浦在英超又輸一場，而且係主場大敗0比3給榜尾球隊森林。累計在過去七場英超比賽中，錄得六場敗仗。紅軍正選前鋒伊薩更打破球會一項 119 年來未曾出現的不光彩紀錄。Yahoo 體育 ・ 1 天前
曼城敗走紐卡素失次席
【Now Sports】曼城周六在英超尾場以1:2敗走紐卡素，全失3分後未能從車路士手上搶回次席位置。曼城今仗沿用國際賽期前大勝利物浦的原班人馬，繼續由霍頓、卓基及杜古支援力爭射入個人第100個英超入球的紅人賀蘭。紐卡素以利華明圖取代查比亞，而賀爾取代停賽的丹般，至於中堅舒亞自9月份以來首度在聯賽出任正選。上半場雙方都未能找到射門鞋，狀態大勇的紐記德國前鋒禾特馬迪連番埋門，都被曼城門將當拿隆馬化險為夷。上半場12分鐘，禾特馬迪接應右路傳中球頭球攻門，被當拿隆馬單手擋出，26分鐘，禾特馬迪在禁區頂施射再一次被當拿隆馬擋出。曼城方面，賀蘭及霍頓俱曾射門不入。紐卡素的入球終於在63分鐘出現，哈菲班尼斯在蛾眉月抽射得手。曼城於5分鐘後，憑賀賓迪亞斯助攻，於禁區內球不著地叩關省中人後入網。不過1:1的比數只維持兩分鐘，哈菲班尼斯在門前亂軍中近門頂入。最終紐卡素贏2:1，曼城輸波後12戰得22分，未能超越同日較早時贏波得23分的車路士，只能位列第3。now.com 體育 ・ 1 天前
又嚟！C朗驚世倒掛
【Now Sports】數當代球壇，基斯坦奴朗拿度顯然是其中最擅長倒掛金鈎的戰將，這名葡萄牙巨星剛在沙特阿拉伯聯賽再施展這看家本領。艾拿素周日在沙特聯以4:1打敗艾哈利，40歲的基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo）於補時禁區內接應隊友保素右路傳中，倒掛射球入網，為球隊埋齋，以一個金球把個人職業生涯的入球數增加至954個。至於艾拿素贏波後，在沙特聯9戰得27分，以4分優勢續排榜首。這無疑是一個錦上添花的入球，實情C朗過去屢次倒掛入網，最經典當然是2018年歐聯8強以倒戈為皇家馬德里攻破祖雲達斯大門。在國際賽，這名葡萄牙國家隊隊長於去年11月在歐洲國家聯賽，亦以倒掛射破波蘭的大門。now.com 體育 ・ 6 小時前
逼和艾爾切失分 皇馬遭巴塞追貼
【Now Sports】皇家馬德里連續兩輪西甲失分，周日兩度落後下，只能2:2逼和主場的艾爾切，目前已被巴塞隆拿縮窄至僅1分的領先差距。兩隊半場交白卷，換邊後53分鐘，先開紀錄的是主隊艾爾切，法巴斯與希亞文華利拿一次撞牆配合，前者成功快復任正選的阿歷山大阿奴一步，在古圖奧斯出迎前將皮球送入網窩。皇家馬德里隨後作出調動，雲尼素斯、卡馬雲加及費達歷高華維迪入場，直至78分鐘，皇馬在角球攻勢中，由比寧咸（Jude Bellingham）頭槌二傳到門前給侯辛加一腳，追和1:1，但只是6分鐘後，艾爾切再由艾華路洛迪古斯，漂亮地擺脫了面前的皇馬後衛阿辛斯奧，然後在禁區頂射破古圖奧斯的大關，再次領先。皇馬兩度落後，兩度追平，87分鐘，比寧咸禁區內第1射被門將擋出，隨後安巴比立即補上橫傳，給比寧咸再加一腳將球送入網窩，踢成2:2，而補時階段，艾爾切後衛卓斯因為犯規拉安巴比球衣，兩黃一紅被逐，但對戰局沒有產生太大影響，最終完場人較對方多的皇馬，在國際賽周前被華歷簡奴悶和0:0後，今場再失分，賽後積32分，僅比第2的巴塞隆拿多1分。now.com 體育 ・ 8 小時前
川普下最後通牒：27日前接受和談！烏克蘭陷「尊嚴或夥伴」兩難抉擇
俄烏衝突正迎來關鍵轉折點。在烏克蘭對莫斯科地區發動無人機襲擊的同時，美國正對烏克蘭總統澤倫斯基施加重大壓力，要求其接受旨在結束衝突的「28 點」新和平計畫。 當地時間 11 月 23 日清晨，俄羅斯首都莫斯科州遭到烏克蘭無人機的攻擊，凸顯著戰火的進一步升級。 莫鉅亨網 ・ 3 小時前
佩利錫米蘭打吡定江山 緬朗勇救12碼
【Now Sports】周日意甲米蘭打吡，AC米蘭靠佩利錫一箭定江山，加上緬朗救出查漢洛路的12碼操刀，以1:0險勝國際米蘭，升上聯賽榜第2位。國際米蘭上半場攻勢多於AC米蘭，馬卡斯杜林4分鐘已有一記漂亮的入楔頭槌攻門，卻被緬朗以超快反應神救；隨後，門柱也兩次救了紅黑軍團，包括阿切比的角球頭槌攻門，以及拿奧達路馬天尼斯的窩利起腳，都中柱彈出。AC米蘭下半場靠反擊打破僵局，沙拿馬卡斯接到里奧的傳球後，在禁區外起腳被桑馬撲出，但佩利錫（Christian Pulisic）馬上衝前「執雞」，快阿簡治一步將球窄位送入空門，54分鐘領先1:0。藍黑軍團落後下大力反撲，杜林72分鐘在禁區內被柏夫洛域踩中足踝，球證透過VAR檢核後判罰12碼，但查漢洛路操刀被緬朗撲出，結果紅黑軍團成功保住勝局至完場，賽後在積分榜也以1分壓過這支同市宿敵，升上次席，兩分落後給同日以3:1輕取克雷莫納的榜首之師羅馬。now.com 體育 ・ 8 小時前
阿摩廉執掌曼聯這一年……
【Now Sports】曼聯周一迎戰愛華頓，剛好是領隊阿摩廉「地標」領軍出賽一周年，雖然曾經備受質疑，但從數據顯示，紅魔似正步入向好的軌道，球員整體心理質素亦有所提升。曼聯2024/25年球季開局不佳，令坦夏被辭退，阿摩廉（Ruben Amorim）走馬上任。輾轉間，距離這名葡萄牙籍領隊「地標」領軍出賽，即2024年11月24日作客賽和葉士域治1:1，至今剛好是一周年，領軍成績為54戰贏21場。回望這一年，他迎來不少挑戰，其中堅持使用3中堅陣式，曾惹來批評、聯賽排名低、歐霸盃決賽不敵熱刺致使本季失去歐洲賽參賽資格，以及本季英格蘭聯賽盃爆大冷不敵甘士比出局……成績固然仍有進步空間，要追上前帥領軍初期的成績（見附表），還需多加努力。不過，曼聯球員經過多番磨鍊，心理質素看似有所進增強。該隊在2025/26年球季的比賽領先時間，已達到約496分鐘（44.7%），比起阿摩廉去季領軍的27場領先時間（約355分鐘），已多140分鐘，另外，距離在2024/25年賽季的總領先時間（549分鐘），只差53分鐘。由此可見曼聯球員本季在保持領先優勢方面，比上季更有信心；另外面對落後的情況下，爭取入球扳平或反now.com 體育 ・ 6 小時前
小米：車廠電池起火屬人手失誤
小米（1810.HK）公司發言人在微博發聲明澄清「小米汽車工廠內電池生產線起火」傳聞，稱這次事件確實是生產流程調試工作中的偏差，惟並非電池本身有設計缺陷、材料問題或製造瑕疵。小米汽車所有車型電池包均堅持超高標準開發，小米SU7、小米YU7電池均符合電池國標相關要求，請廣大車主放心。信報財經新聞 ・ 10 小時前
北倫敦打吡 法蘭笑稱拉也洛哥「叛徒」
【Now Sports】周日北倫敦打吡大戰在如箭在弦，熱刺領隊法蘭竟然「出口術」，大談曾效力賓福特的兵工廠門將拉也、中場洛哥為「叛徒」，法蘭笑說：「他們現在成為『叛徒』，轉錯了球會。」法蘭（Thomas Frank）在2018至2025年執教賓福特，2021/22年球季是球會歷來首次出戰英超，首仗更爆大冷以2:0擊敗阿仙奴，當時拉也、洛哥均為法蘭麾下球員，但是如今已經各為其主。法蘭今季出任熱刺領隊，務求帶領球隊在酋長球場贏波而回，皆因酋長球場過去19年進行北倫敦打吡，熱刺僅贏兩次。阿仙奴現時氣勢正盛，但法蘭預料今仗會混戰連場，他說：「這將會是一場硬仗，任何事情都有可能發生，混亂可以是攻守轉換、高壓逼搶、死球戰術等，可能會和波收場，但我們目標肯定不會滿足於和波，我們永遠都會爭取勝仗。」阿仙奴由角球、自由球攻勢入波數字達到12球，而熱刺亦加附死球訓練，今季英超憑此戰術入5球。有趣的是，阿仙奴死球專家祖化也曾與法蘭共事，法蘭認為他的努力，讓英超其他球隊重視死球戰術，他說：「死球戰術佔了我們約三分之一入球，為甚麼不把此戰術做得更好？」英超 阿仙奴VS熱刺Now TV 621台 24/11 00now.com 體育 ・ 1 天前
拜仁新星卡爾 躋身國家隊「德」否？
【Now Sports】拜仁慕尼黑今輪德國甲組足球聯賽，落後兩球劣勢下，最終主場反勝弗賴堡6:2，盡顯霸氣，而隊中17歲攻擊小將卡爾，雖然表現不及隊友奧拉斯搶鏡，只是他賽後亦被主帥甘賓尼稱讚，而他下一步可能就是極速進入德國國家隊教練拿高士文的視線範圍，挑戰出席明年世界盃決賽周。卡爾（Lennart Karl）這場德甲交出入波與助攻，成為聯賽歷史上最年輕單場同時有這兩項數據的球員，他早前已經成為拜仁在歐洲聯賽冠軍盃最年輕入波的小將，其潛質確實有無限可能性。卡爾今季德甲上陣9次，其中兩次正選，就隊中擁有極多高質球星下，17歲小將要「上位」，不是一件容易的事，但他看來已引起到各界關注。甘賓尼賽後認為，卡爾替拜仁追成1:2的入波，悠關重要，因為主場的氣勢一下扭轉過來，縱使很多球員在今場表現都值得讚賞，惟追回一球的入波，是整場比賽的轉捩點。now.com 體育 ・ 20 小時前
悼祖達兄弟用錯相 皇馬向安達施華致歉
【Now Sports】皇家馬德里周日西甲作客艾爾切前，竟在股東大會上因誤用對方前鋒安達施華的照片，最後要為此出聲明道歉。在股東大會上，皇家馬德里有一個緬懷環節，為7月車禍去世的迪奧高祖達兄弟哀悼，但工作人員卻在影片播放中用錯相片，誤將目前效力艾爾切的葡萄牙前鋒安達施華（André Silva），當成祖達弟弟、生前效力葡甲彭拿費爾的安德列，導致球會要發聲明致歉。「我們就此事向艾爾切及安達施華致歉，誤將他的照片放在了球會官方影片的悼念畫面中，而不是利物浦球員迪奧高祖達弟弟安德列施華的照片。」皇馬在一份聲明中寫道：「我們對此次事件深感遺憾。」安達施華曾代表葡萄牙國家隊出賽53場，射入19球，是2018和22年世界盃大軍成員。他與祖達在波圖曾做過隊友，亦效力過AC米蘭、法蘭克福和萊比錫等球會。now.com 體育 ・ 4 小時前
美烏發表聯合聲明 新和平架構強調維護烏克蘭主權
（法新社華盛頓23日電） 白宮今天表示，在瑞士舉行的俄烏終戰提案會談標誌著「重大進展」，並重申任何最終協議都將「充分維護」飽受戰火摧殘的烏克蘭主權。聲明說：「討論工作在協調立場、界定明確後續步驟方面取得了實質進展，並重申今後任何協議都必須充分維護烏克蘭主權，帶來可持續且公正的和平。」法新社 ・ 3 小時前
爆發非偶然 阿迪達爆艾斯銷假勤操
【Now Sports】艾斯在北倫敦打吡連中三元，阿仙奴主帥阿迪達賽後透露，一切不是靠運氣。歷來北倫敦打吡共有3人曾經「戴帽」，但都已年代久遠，而進入英超時代後，艾斯（Eberechi Eze）則是第一人，他賽後將自己的表現歸功上帝，聲稱賽前有祈禱，但阿迪達則這樣說：「一切都有原因的。國家隊比賽結束後，他本來可以休息兩天，結果1天後就想訓練，想要提升自己，想做更多額外的練習，還問我各種各樣的問題。」「當一個球員擁有如此的天賦，並且渴望達到如此高度時，這些事情自然會發生。」阿迪達繼續讚揚愛將：「他完全值得這一切，我真替他高興，因為自從他來到這裡，就給球隊帶來了新的東西。所以這是一種喜悅，一種球隊所需的氣場，希望這能給他自己和球隊帶來更多信心......」國際賽周前，兵工廠遭新特蘭逼和2:2，但這場即以大勝重回正軌，接下來周三會在歐聯硬撼拜仁慕尼黑，阿迪達補充：「我們現在勢頭正盛，但你也看到了，每一場比賽都非常艱難。除了好好享受今晚的勝利，接下來我們將主場迎戰拜仁，然後還要作客挑戰車路士，這一周將會非常艱難。」now.com 體育 ・ 2 小時前
英超 ｜ 北倫敦打吡前 艾斯主動加操有回報
北倫敦打吡大戰，艾斯光芒四射，職業生涯首次帽子戲法，協助球隊4比1大勝死敵熱刺。阿仙奴主帥阿迪達更指艾斯取消假期，提早報到加操。Yahoo 體育 ・ 8 小時前
艾斯生涯首戴帽 槍手打吡戰4：1拔「刺」
【Now Sports】周日英超北倫敦打吡，憑艾斯大演帽子戲法，阿仙奴主場以4:1大勝熱刺，在聯賽榜確立6分的榜首優勢。now.com 體育 ・ 11 小時前
北倫敦打吡前更新進度 奧迪加特：接近復出
【Now Sports】正在養傷的阿仙奴隊長奧迪哥特，在球隊周日出戰鬥熱刺的「北倫敦打吡」大戰前夕，更新自己的康復進度。自10月初英超對韋斯咸傷出後，阿仙奴隊長奧迪哥特（Martin Odegaard）便再沒有為兵工廠披甲，早前據報最少要倦勤至11月中，但至今仍未返回球場。周日阿仙奴對熱刺賽前，阿仙奴選擇在賽前場刊與大家更新奧迪哥特的最新情況，隊長揚言自己每天都與復出之日越來越接近，並且迫不及待想重返球場。「今周我在康復之路上努力工作，進展良好。我感覺到自己每天與復出的日子都越來越接近，已經來到最後階段，實在令人期待。我已經開始進行一些場上訓練，因此我真的感覺自己在進步。這是康復之路上最讓人開心的部份，當你越來越接近復出，你可以在場上做的事情也多了，康復過程試亦會變得更積極。」「我感覺自己越來越強了，急不及待想重返球場，加上現在球隊的狀態很好，令我感到很興奮。我想受傷其中一個好處，就是會令你越來越渴望再次踢足球，我迫不及待想要重返球場。」奧迪哥特補充。now.com 體育 ・ 18 小時前
古亞操練輕傷 上陣對拖肥成疑
【Now Sports】曼聯陣中又多一名傷員，古亞在周六的操練中意外受傷，令阿摩廉的點兵變得更為困難。古亞（Matheus Cunha）原本計劃在周六晚上出席曼徹斯特區一個城鎮的聖誕燈飾亮燈儀式，但這位26歲的球員最終沒有現身，主辦單位亦在社交網上確認了他的傷情：「不幸的是，古亞今日在訓練中發生意外，因為醫護原因將無法參加今晚的聖誕亮燈儀式。」主帥阿摩廉（Ruben Amorim）亦在周五的賽前記者會上表示：「他將缺陣幾星期，但並不嚴重。只是我們必須小心，即使他的情況正在好轉當中。」但這個消息仍然令曼聯球迷感到擔憂，因為錫斯高、哈利麥佳亞、明奈都缺席周五操練課。不幸中的大幸是，ESPN指古亞只是輕度撞傷，對愛華頓的比賽成疑，能否上陣仍要待周一晚上進行評估。今季古亞為曼聯踢過11場比賽僅攻入1球，雖然入球不多，這位巴西國腳在阿摩廉的進攻系統中仍然非常關鍵，尤其與新加盟的安保姆有不俗默契。曼聯要到周中才有比賽，此刻他們在英超排第10，而且近5場聯賽中保持不敗，只要今仗擊敗對手，甚至有機會殺入前4。now.com 體育 ・ 16 小時前
被譽「德國美斯」 卡爾：不敢當！
【Now Sports】卡爾在拜仁慕尼黑6:2反勝弗賴堡一役中取得1入球1助攻， 表現可圈可點的他認為自己不配「德國美斯」的美名。不少傳媒都喜歡將17歲的卡爾（Lennart Karl）與球王美斯相提並論，在拜仁6:2擊敗弗賴堡之後卡爾接受天空體育採訪時談到此事：「這是其他人說的，我無法將自己和美斯相比。他正在事業巔峰，而我還有很長的路要走，更何況他是我的偶像。」不過卡爾的表現確實值得自豪，2022年以14歲之齡加入拜仁青訓以來，卡爾進步神速，上季在拜仁U17和U19出場26次，攻入32球並助攻10次，出色表現贏得在世冠盃上陣的機會，更在2025/26球季被提拔至一隊，出戰15場比賽，正選5次並累計踢過531分鐘，亦是拜仁歷史上最年輕的歐聯入球球員、球隊在德甲史上第3年輕的入球球員。教練甘賓尼亦大讚這位新星：「他現在正享受這一刻，這非常重要。即使外界有不少熱議，但沒有甚麼問題，他只需要一個穩定的環境去享受足球。當事情沒有順利發展，我們仍會支持他。卡爾就是卡爾，希望他能夠踢出自己的最好表現。」拜仁球星柏夫洛域也讚揚卡爾：「我從未見過這個年齡的隊友能夠如此自信，是一名驚人的球員，與他一起踢now.com 體育 ・ 14 小時前
川普斥烏克蘭領導層不知感恩 澤倫斯基發文致謝
（法新社基輔23日電） 烏克蘭總統澤倫斯基表示，他非常感激許多國家致力促成和平，烏克蘭「感謝美國及每位美國人民」，他本人也「親自感謝川普總統所提供的協助」。美國總統川普（Donald Trump）稍早在他的社群媒體「真實社群」（Truth Social）發文批評，烏克蘭領導層「對我們的付出毫無感激」。法新社 ・ 7 小時前