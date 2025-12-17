宏福苑五級火｜情緒支援熱線
景峰花園凌晨火警 40歲女戶主疑燃點香薰肇禍手腳燒傷 單位2貓死 約100居民疏散｜Yahoo
屯門景峰花園火警救出兩隻貓，其中一隻昏迷需急救。
【Yahoo 新聞報道】屯門景峰花園今日（17日）凌晨2時許發生火警。一個低層單位起火，女戶主和多名居民報案。消防約 25 分鐘後將火撲滅，並在單位內救出三隻貓，其中一隻貓陷入昏迷需由救護員急救，愛協職員其後帶走貓隻治理，最終有兩隻貓離世。
起火單位40歲女戶主手、腳燒傷，另外屋苑有兩名分別70歲及71歲男住客吸入濃煙不適，同送往屯門醫院。火警中約100人疏散至樓下及天台位置。經初步調查相信，女戶主疑燃點香薰期間波及雜物，起火原因無可疑，案件列作火警案處理。
據了解，女戶主在家中不慎撞跌一個精油蠟燭，隨即燃點家中雜物，其後離開上址報案求助，消防及警方到場時，發現上址單位滿佈濃煙及起火。女戶主清醒但雙手及右腳均有二級燒傷。
其他人也在看
張曼玉激罕香港露面 商場買貼地聖誕禮物 網民︰她好親民啊
影后張曼玉近年鮮有作品推出，但就同唔少藝人一樣積極開拓社交平台。張曼玉尋日喺小紅書分享去商場買聖誕禮物嘅片段，寫道「聖誕節又快到了！這是一個我特別喜歡的節日。Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
銅鑼灣天降定滑輪 51歲執紙皮內地婦被擊頭 留醫12日不治(更新)
銅鑼灣本月5日發生墮物傷人案，一名51歲姓彭內地女子被一個約10厘米乘3.5厘米的定滑輪墮下擊中頭部受傷暈倒，送院後情況危殆，留醫深切治療部，延至周二（16日）早上不治。 警方本月6日早上9時許，接獲一名51歲姓彭內地女子的胞姊報案，指彭女本月5日在怡和街48號大廈後巷，懷疑被高處墮下的定滑輪擊中頭部，受傷暈倒地am730 ・ 6 小時前
港大法律系學生 AI 製裸照｜私隱專員指未有受害人願提供進一步資料 今發佈學校家長指引｜Yahoo
港大法律系一名男學生被揭發使用人工智能軟件生成逾 700 張裸露色情照片，涉及 20 至 30 名女性。個人資料私隱專員鍾麗玲今日（17日）表示，早前已就案件展開刑事調查，惟多次呼籲後，未有受害人願意提供進一步資料，因此目前無足夠證據採取行動或進一步跟進。她呼籲受害人聯絡及向公署提供資料，屆時不排除會繼續調查及行動。Yahoo新聞 ・ 2 小時前
鄭健樂Rocky發長文澄清同崔碧珈關係 私下改FB感情狀況表白 強調未有親密行為
現年58歲、曾經係TVB御用大隻佬嘅Rocky鄭健樂，早前喺社交網站高調認愛，宣布與吳浩康舊愛、37歲嘅性感女神崔碧珈（Anita）戀愛中。Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
70+林青霞仍像女神！「不靠醫美」的4大重點曝光，中醫解析：自律生活是保養關鍵
林青霞近期慶生亮相，好狀態被粉絲紛紛讚是「凍齡美人」。過去林青霞透露年過60歲後，曾因體重攀升而展開自我管理，她以戒掉宵夜、甜食及高油高鹽飲食，搭配每天至少一小時運動，半年就成功瘦身12公斤。姊妹淘 ・ 3 小時前
屯門景峰花園單位失火 三人受傷送院
【Now新聞台】屯門景峰花園凌晨有單位起火，三人受傷。 其中一名傷者懷疑吸入濃煙不適，清醒坐在擔架床送走。事發單位被燒至熏黑，消防員進入單位調查。凌晨2時許，景峰花園第4座有單位起火，消防員開喉將火救熄。事件中，兩男一女分別吸入濃煙和手腳受傷，送往屯門醫院治理，約一百名居民自行疏散到大廈天台及地下。消防初步調查，相信因燃點香薰燒著雜物引致火警。#要聞now.com 新聞 ・ 9 小時前
韓女星「減重30kg」驚人差異照曝光！公開健康減脂食譜，1食材吃飽也不發胖
韓國知名喜劇女星洪允和近期在節目中公開驚人瘦身成果，她不僅成功減去30公斤，體重更已降至「兩位數」，跌破百公斤大關，讓現場來賓與觀眾大為讚嘆。姊妹淘 ・ 1 小時前
黎智英案｜政府高官據報被要求撰文支持裁決 紀律部隊紛表態 消防處帖文引近萬人迴響｜Yahoo
壹傳媒創辦人黎智英與《蘋果日報》3 間相關公司，昨日（15日）被裁定兩項串謀勾結外國勢力、一項串謀發布煽動刊物罪成。裁決後，多個政策局、部門首長及紀律部隊紛紛撰文表態，支持法庭將黎智英定罪，措辭強硬。政務司司長陳國基形容黎智英「多行不義罪有應得」，政務司副司長卓永興稱黎「罪惡滔天、罪無可赦」。政制及內地事務局局長曾國衞表示，將禍首定罪「大快人心」，「公義或許會遲到，但從不缺席」。《明報》引述消息稱，官員被要求講述自己的看法和感受。此外，消防處發文稱「尊重並支持法庭依法判決，堅定保障市民生命財產安全」，引來不少網民關注。Yahoo新聞 ・ 1 天前
佘詩曼現身《新聞女王2》宣傳活動 與同屆港姐冠軍翁嘉穗再聚頭
TVB台慶劇《新聞女王2》喺前日（15日）播出兩小時大結局，一眾演員及幕後人員都有出席結局宣傳活動，當中包括女主角佘詩曼，而大會亦有邀請客戶到場，床褥品牌代表97年港姐冠軍翁嘉穗就係其中一個。Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
深圳商場控煙奇招 廁所門遇煙變透明
為防止有人在廁所吸煙，深圳有商場把廁所門中間位置安裝特製玻璃，一旦廁格內感測到煙霧，該塊本身磨砂不透光的玻璃便會變為透明，令吸煙者無所遁形。信報財經新聞 ・ 13 小時前
九龍塘幼稚園校巴行車左搖右擺 23 歲司機疑曾服大麻被捕｜Yahoo
昨日（16日）下午，警方發現觀塘繞道一輛校巴行車緩慢、搖擺不定，遂截停調查，並要求司機做快速口腔測試。結果校巴司機未能通過測試，他涉嫌毒後駕駛被捕，警方懷疑他曾吸食大麻。Yahoo新聞 ・ 5 小時前
2025全球百大旅遊城市排名出爐！巴黎五度封王／亞洲三城擠進前十／香港遊客量打入三甲
近日，權威數據分析公司Euromonitor International公佈了備受全球關注的「全球百大旅遊城市指數」（Top 100 City Destinations Index）。巴黎再次毫無懸念登頂，簡直像在宣告「對不起，我就是這麼受歡迎」。今年歐洲城市依然強勢霸榜，前十名直接包辦六席。亞洲城市也不甘示弱，東京、新加坡、首爾擠進十強俱樂部。最驚喜的是香港，雖然整體排名位列第17，但國際遊客數量竟然力壓倫敦成為全球第二，僅次於曼谷。你最愛的旅遊城市有沒有上榜？這份名單可能會顛覆大家的旅遊清單。Yahoo 旅遊 ・ 7 小時前
拼多多打架事件 據報多名政府關係部門員工被炒
內地《財新網》報道,本月初,拼多多(PDD.US)數名高層和市監局人員在拼多多上海辦公地點發生衝突後被拘留。接近拼多多人士稱,因打架事件,拼多多的政府關係部門多名員工被辭退。據報,因接到相關舉報,市場監管總局轉派地方市監局對拼多多進行檢查。12月3日,市監局人員在拼多多上海總部的辦公室展開調查,舉報內容或與虛假發貨相關。過程中,拼多多數名員工與市場監管局工作人員產生肢體衝突,市場監管工作人員報警後,上海長寧警方以阻礙執行職務,對拼多多員工處以包括行政拘留在內的處罰。 (BC)#拼多多 #美股infocast ・ 19 小時前
日籍東京迪士尼維修員 涉在香港迪士尼偷拍 獲准保釋離港
被告獲裁判官批准保釋，惟禁止離港。他周三（17 日）向高等法院申請更改保釋條件。高院法官胡雅文將保釋金由 2 萬元上調至 10 萬元，並撤銷其他原有保釋條件。官亦要求被告在每次聆訊前 7 天，向警方提供來港機票、在港行程、住址等資料。法庭線 ・ 3 小時前
機電署工程師有逾700萬元來歷不明現金 被判囚五年三個月
【Now新聞台】機電署一名時任高級屋宇裝備工程師有逾七百萬元來源不明現金，被判囚五年三個月，犯罪得益被充公。 廉署指，60歲的謝聲德所屬的小型工程分部向兩間總承辦商判授合約，涉款約9140萬，其後分判予三間分判商，謝聲德承認從一名同時任職該三間公司董事的男子收取四萬元賄款，而謝聲德在七年半間獲機電署支薪共約900萬元，但其個人開支達約3000萬，被廉署控告財富與收入不相稱。#要聞now.com 新聞 ・ 20 小時前
宏福苑五級火追蹤︱盤點大維修四大異常 揭示圍標伏線與制度漏洞︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑大維修工程期間，發生奪命火警，涉事承建商宏業及工程顧問鴻毅多人被捕。現時香港每年有2,000幢舊樓會被選中進行強制驗樓，一旦被認定需要修葺，屋苑小業主便要面臨動輒逾億元的大維修工程。《Yahoo新聞》從宏福苑案例，拆解大維修過程出現四大異常，揭示現行制度下，由顧問招標到業主大會投票，均潛藏圍標風險及監管漏洞。Yahoo新聞 ・ 9 小時前
廣島肥蠔突然集體暴斃9成！ 瀨戶內海牡蠣大屠殺開演！
想像一下，漁民辛辛苦苦養了半年，拉網時本該滿載而歸，結果100根鐵絲才撈出30公斤剝殼牡蠣，往年輕鬆破200公斤，存活的還大多變褐色，賣相慘到無法上市。Japhub日本集合 ・ 23 小時前
撤離中國｜萬寧退出中國市場 內地120間實體店明年1月15日停業
萬寧中國昨晚於官網發公告，宣佈線下及線上門店將停止營運，其中線下門店最後營業日為明年1月15日，之後將正式停止運營；線上萬寧官方商城（小程序）則於本月28日停止營運，而線上萬寧天貓旗艦店、線上萬寧天貓保健品專營店、線上萬寧京東旗艦店、線上萬寧拼多多旗艦店將在本月26日停運。BossMind ・ 5 小時前
蔡嘉欣忙到唔記得結婚周年紀念 要靠AI整合照？
【on.cc東網專訊】藝人蔡嘉欣（Kayan）2019年憑參選港姐入行，因不時晒名牌被封「拜金港姐」，2023年跟圈外富貴男友Derek結婚，雖然結婚只有兩年，但兩公婆竟因工作忙雙雙忘記結婚周年紀念日，惟有事後吃飯補祝，認真大頭蝦！嘉欣昨日於社交網晒相多張跟老公東方日報 OrientalDaily ・ 5 小時前
羅兵咸睇好中國未來前景 因此香港也會受惠
萬寧中國網站昨晚突然發公告，其內地線下門店最後營業日為明年1月15日，之後將正式停止運營。萬寧自2004年進入內地市場，在中國內地有逾120間分店。對於這個消息，羅兵咸永道消費市場行業主管余葉嘉莉於記者會表示，內地零售業經營艱難，消費意慾低，主因是房地產市場低迷。她稱，根據內地數據，2004年，內地100大連鎖零售商中，有60個無再開新店或收縮規模，這不單外資如此，國內零售商同樣要收縮。不過，葉嘉莉指出，仍有零售商因有利潤而繼續開店，這取決於品類管理涉及供應商關係、定價、品類規劃、商品陳列、銷售和自有品牌管理的戰略決策。在經濟放緩下，品類管理因其著重於在線上線下以合適的價格提供合適的產品，並在品類層面提升品類組合的精準度和數據驅動的定價，正成為釋放消費者力量的關鍵戰略。她又表示，國家主席習近平近期強調，明年中國重點推動內需，要達至經濟安全，故她睇好中國未來前景，而隨著股市及旅遊業復甦，香港經濟亦會因此而受惠。另外，海南自由貿易港將於周四正式啟動全島封關，海關準備工作全面就緒。當地昨日展開「封關護港」聯合執法行動。羅兵咸永道消費市場行業稅務主管合夥人曹倪葆表示，海南「封關」將能吸引外資企infocast ・ 3 小時前