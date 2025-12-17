景峰花園凌晨火警 40歲女戶主疑燃點香薰肇禍 手腳燒傷送院 約100居民疏散｜Yahoo

屯門景峰花園凌晨火警（圖片：屯門友@FB）

【Yahoo 新聞報道】屯門景峰花園今日（17日）凌晨2時許發生火警。一個低層單位起火，女戶主和多名居民報案。消防將火撲滅，並在單位內救出兩隻貓，其中一隻貓陷入昏迷需由救護員急救，愛協職員其後帶走貓隻治理。

起火單位40歲女戶主手、腳燒傷，另外屋苑有兩名分別70歲及71歲男住客吸入濃煙不適，同送往屯門醫院。火警中約100人疏散至樓下及天台位置。經初步調查相信，女戶主疑燃點香薰期間波及雜物，起火原因無可疑。