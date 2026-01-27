焦點

錦綉花園 5 億工程︱公契限小業主權利　地政：無法找到審批紀錄

景林邨洗池大屠殺逾120條魚慘死 義工通宵救援：棄養放生者間接害死他們

【動物專訊】將軍澳景林邨昨日清洗魚池變大屠殺，釀至少122條魚慘死，動物救援機構「龜途」創辦人阿邦深夜趕到現場救援，和多名街坊聯手將81條生還的魚放到另一個水池，直到凌晨4時才完成救援，惟當中有7條魚還是不幸離世，另據知今早亦有魚死亡，死亡數字繼續增加。阿邦指管理公司責無旁貸，應該就洗池制訂正確程序，他又批評很多人在魚池棄養和「放生」魚，等同間接將他們殺死。

本報昨日報道景林邨清洗魚池時，清潔人員竟將錦鯉等魚撈上來，放在膠箱和小水池中，疑因為氧氣泵有問題，多條魚死亡，但放置了大半天沒人理會，直到熱心市民報警及愛護動物協會，那些奄奄一息的魚才獲跟進和救援。

阿邦接到求助後於深夜趕到現場，發現已有逾100條魚慘死，他和街坊先以水喉沖山水給生還的魚，亦有多名街坊和熱心市民提供氣泵，但仍無補於事，於是緊急在本已關閉的龜池灌水及設置氣泵，臨時設立一個魚池給81條生還的魚，惜很多魚十分虛弱和情況危殆，仍有7條魚離世。截至凌晨4時，共有122條魚死亡，74條魚及4隻龜生還。阿邦說：「我們想盡量救走那些魚，因為我們也有大型魚池，但警方和愛協說那些全是證物，不能帶走。」

阿邦表示，早前將軍澳景林邨的水池有大量龜隻，水池管理嚴重欠佳，龜途協助拯救及安置龜隻時，景林管業處曾向他提出問可否協助清走所有魚，阿邦當時已答應及已找到一些生態園及一些有水池的學校可收留這些魚，並已紀錄了各魚資料，唯最後業主立案法團無法達成共識，令計劃泡湯。

阿邦對今次事件感到非常難過及憤怒，「見著百幾條魚死了，感到很傷心，而他們本來是好好的生命，卻最終糟蹋。本身之前見過，本來可以帶走他們，可以安置去新地方，我更認得部份魚，但昨晚卻見他們死了，感到好難過。」

景林邨的魚池本身有兩個水池，在洗池的過程，卻只用了一個少型氧氣泵，導致大量魚因缺氧死亡。阿邦批評有關工人缺乏常識，程序上失誤及沒有測試導致大量游魚死亡，同時這也反應知識不足及對生命漠視。他指早有街坊發現魚缺氧時，向管業處反應，但清潔公司仍然照舊放工，阿邦認為清潔工人及管理公司均責無旁貸。「這不應是由民間組織、愛協等幫手處理，應該管業處也想辦法拯救，結果卻是有人清池、找氧氣泵、水箱等，合力拯救魚。」

他坦言，這些魚經歷過長時間缺氧，應擊反應很大，今早仍有魚繼續死亡。他今早亦嘗試帶裝備，希望立即救走這些魚，但愛協及警方這已是案件，相關魚已成為證物為由，拒絕讓阿邦取走有關漁。阿邦指這些生命危在旦夕，即使管理處及街坊也有幫助游說，但最終仍不得要領。

他指該水池尚有幾隻龜及幾百條細魚及超過十幾條大魚，生命仍是危在旦夕。他建議現時這情況應立即停止洗池及加水，以確保動物安全為首要，同時認為現時最重要盡快立法規管動物照顧者的謹慎責任，讓動物生命得到保障。

他形容，事件明顯是管理混亂加上棄養亂象造成，坦言很多魚瀕死時只能不停張口卻發不出聲音，為這宗悲劇這件人禍作出無聲控訴。他說：「管理方面的責任很難推卸，處理涉及生命的工作時，應要制訂正確程序，到底發生幾多事情，人們才可善待水池生物？」

阿邦又相信，魚池中大部分的魚都是有人棄養，「那些人棄養放生，轉身以為他們生活好好，但最後是你間接害死他們。如沒想過一生一世照顧他們，不如不要養，你們不停棄養，是你們殺死他們。」

本報正向警方及愛協查詢事件跟進情況。

景林邨洗魚池，清潔工人竟將魚這樣撈起放在膠箱與小水池。
將軍澳景林邨清洗魚池，釀大量魚死亡。
報案人指氣泵疑有問題，大量魚因此脫氧死亡。
估計有逾百條魚不幸慘死。
龜途創辦人阿邦深夜到場協助救援。
