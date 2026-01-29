景林邨洗魚池 114 條魚死 清潔公司 51 歲管工被捕 涉殘酷對待動物｜Yahoo

將軍澳景林邨洗魚池至少114條魚死（網上圖片@threads）

【Yahoo 新聞報道】將軍澳景林邨周一（26 日）清洗魚池，過百條魚疑因供氧量不足死亡。據了解，警方周三（28 日）以涉嫌殘酷對待動物，拘捕 51 歲清潔公司管工。

將軍澳景林邨景桃樓對出的魚池，原本供市民或居民將不同品種的魚類放入池中飼養，事發時池內有約200條魚及4隻龜。

200條魚置於3個水桶僅一個氣泵

據了解，周一（26 日）下午約 1 時，清潔公司派員清洗魚池，期間將所有魚及龜移至3個裝水膠桶，並連接住一個氣泵。至同日晚上約 7 時 30 分，有居民行經，發現多條魚已沒有氣息、無人看管，於是報案求助。

愛護動物協會到場確認，事件導致114條魚死亡，死因疑為缺乏足夠氧氣，正檢取當中十條魚類屍體作進一步檢驗。消息指，警方周三（28 日）以涉「殘酷對待動物」拘捕涉案清潔公司工頭。