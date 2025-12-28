景賢里活化正詳細設計 當局辦導賞體驗特色及歷史

【on.cc東網專訊】糅合中西建築特色的法定古蹟景賢里，已被發展局納入第六期「活化歷史建築伙伴計劃」。發展局局長甯漢豪今日(28日)透過局長隨筆表示，景賢里現正進行詳細設計階段。而在活化工程開展前，文物保育專員辦事處於本月初起，逢周六及周日舉辦導賞團，讓公眾了解其建築特色及歷史背景。

氣派非凡的景賢里於1937年在灣仔司徒拔道45號落成，並由首任主人命名為「禧廬」。至1978年，新主人將大宅重新命名為「景賢里」，並將三字刻在正門的門樓上，沿用至今。置身大宅之中，除了欣賞景賢里壯麗的外觀和細緻的室內裝修，還可感受和想像一下昔日富裕華人家庭的生活面貌。

廣告 廣告

負責營運項目的非牟利機構計劃將景賢里活化為健康生活地標及學習中心「景賢里．養生殿－基於普洱茶、中醫藥」，透過加深社會大眾對普洱茶、中醫藥和藥材的認識，以推廣健康生活，同時利用景賢里的建築，反映香港富裕華人在1930至1980年代生活方式的轉變，以及體現工作與生活平衡的健康生活方式。

景賢里的活化工程開展前，發展局文物保育專員辦事處為更好善用這座法定古蹟，由2025年12月6日起逢周六及周日舉辦導賞團，希望透過活動，讓市民有機會觀賞景賢里活化前的面貌，細味每一處設計，發掘每一個故事，加深了解這座法定古蹟的歷史背景、文物價值及其對香港歷史的重要性。

【更多即時新聞詳情請上東網新聞】