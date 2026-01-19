智利南部野火蔓延至少18死 總統宣布緊急狀態

（法新社智利彭科18日電） 智利當局表示，南部失控的野火燒毀大片居住社區，至少造成18人喪生。總統波里奇宣布，努布雷與比歐比歐地區進入緊急狀態。

法新社報導，在強風與高溫助長下，距離首都聖地牙哥（Santiago）約500公里的努布雷（Nuble）與比歐比歐（Biobio）地區，野火已經延燒兩天，迫使5萬人撤離家園。

災後影像顯示，市鎮滿目瘡痍，僅剩焦黑的房屋與燒毀的卡車與汽車。

彭科市長維拉（Rodrigo Vera）指出，這場大火延燒下，多數罹難者都在彭科。

廣告 廣告

波里奇（Gabriel Boric）宣布，努布雷與比歐比歐地區進入緊急狀態，動員軍人投入救火；有近4000名消防員正在對抗南半球的高溫野火。

波里奇在社群平台X上表示：「所有資源都已動員。」

波里奇稍早前往重災區康塞普松（Concepcion）視察救災進度。

他表示：「目前確認有18人死亡，但這個數字還會增加。」

國家防災救災局局長塞布瑞恩（Alicia Cebrian）說，撤離行動多數集中在比歐比歐地區的彭科及利爾昆（Lirquen）兩個市鎮，兩鎮人口合計約6萬。

比歐比歐地區森林保護機構負責人克勞西（Esteban Krause）指出，根據今天的天氣預報，將會持續高溫和強風，這不利於消防人員滅火。（編譯：紀錦玲）