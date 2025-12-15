智利極右派候選人卡斯特贏得總統大選

（法新社聖地牙哥14日電） 智利選民今天選出了民主化35年來最右翼的總統，官方結果顯示，卡斯特（Jose Antonio Kast）以高達58%的得票率大勝，對手已承認敗選。

在已計算超過1000萬張選票、占總票數近7成的情況下，卡斯特對率領廣泛左派聯盟的共產黨員賈拉（Jeannette Jara）保持無可動搖的領先。