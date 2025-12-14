智利總統決選 極右候選人卡斯特對決左翼賈拉

（法新社聖地牙哥13日電） 智利明天將舉行總統大選，選民必須在兩個極端人選間做出抉擇，一位是智利35年民主史以來最右翼候選人，另一位則是代表廣泛左翼陣營的聯盟領袖。

將近1600萬公民將在第2輪投票中，在有9個孩子的卡斯特（Jose Antonio Kast）及代表8黨聯盟參選的共產黨人賈拉（Jeannette Jara）之間做選擇。 民調顯示，卡斯特領先優勢明顯，他強硬打擊犯罪和反移民的訴求，似乎獲得智利選民認同。

卡斯特誓言要在智利與玻利維亞邊境建圍牆、柵欄與壕溝，以阻止來自委內瑞拉等北方較貧窮國家的移民入境。 現年59歲的卡斯特曾在競選活動中聲稱：「國家正在分崩離析。」

智利曾是美洲最安全和最繁榮的國家之一，但近年來受到COVID-19疫情、暴力社會抗議以及外國有組織犯罪大量湧入的嚴重打擊。 在許多議題上，卡斯特的立場比大多數智利人都要右傾得多。

然而，對左派執政4年的高犯罪率與經濟成長緩慢感到厭倦的選民表示，儘管有所顧慮，他們仍將投票支持改變。 卡斯特承諾驅逐數十萬非法移民，並反對任何例外情況的墮胎，此外他還曾對前獨裁者皮諾契特（Augusto Pinochet）的血腥獨裁統治表達支持。