智利總統當選人淡化右翼色彩 誓言打造團結政府

（法新社智利聖地牙哥15日電） 剛在智利總統大選以壓倒性勝出的保守派選將卡斯特（Jose Antonio Kast）今天拋棄一貫的極右反移民言論，承諾上任將帶領一個「國家團結」的政府。

卡斯特會晤即將卸任的左派總統波里奇（Gabriel Boric）及對立政黨的領袖們，承諾明年3月就任後，將為全體智利人民服務。

現年59歲、育有9名子女的卡斯特說：「我們都關心治安、醫療、教育和住宅。」

在競選期間，卡斯特曾承諾遣返逾30萬主要來自委內瑞拉的移民，以打擊犯罪並加強北部國境安全。然而在14日擊敗左派對手贏得總統大選後，卡斯特的語調變得更為和解。

他說：「這不會是一個人或一個政黨的政府。未來團隊將更為廣泛，以便在核心議題上取得共識。」

卡斯特以58%的得票勝出，他的大勝被外界視為是選民賦予他採取激進改革腳步的授權。

在外界憂慮他過去支持1970到90年代滿手血腥的皮諾契特（Augusto Pinochet）獨裁政權之際，卡斯特也談到民主及「守護」體制的必要性。

他向智利民眾保證，儘管自身政治立場鮮明，政府仍將「維持國家延續、體制延續、公務體系延續，以及民主秩序的延續」。