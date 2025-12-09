聖誕優惠 必食10大本地酒店自助餐推介！
智利14日總統決選 左右派大對決
（法新社智利聖地牙哥9日電） 南美國家智利將於14日舉行總統決選，兩名候選人截然不同：一是獲廣泛左翼聯盟支持、具有共產黨背景的賈拉（Jeannette Jara），另一則是主打嚴厲治安與移民政策的極右派政治人物卡斯特（Jose Antonio Kast）。
賈拉在11月16日的第一輪投票領先，但民調顯示，卡斯特若能號召大批保守選民，有望逆轉勝出。
在過去的總統選戰中，現年59歲、已婚並育有9名子女的卡斯特曾為皮諾契特（Augusto Pinochet）1973至1990年的獨裁政權辯護，並反對墮胎、離婚及同性婚姻。
這一次卡斯特則自我定位為務實的民主派，並刻意與區域內更加激進的極右領袖劃清界線。
治安和移民成為他的主軸。他承諾驅逐約33萬名無證移民，將重大的組織犯罪歸咎於這些人，同時計劃以修築圍牆、柵欄與壕溝方式加強智利與玻利維亞邊境。
卡斯特說：「如果他們不自願離開，我們就會把他們揪出。」
51歲的賈拉則是智利長年由菁英家族主導的政壇中，少見出身工人階級的候選人。
她在聖地牙哥北部成長，為支付學費，曾從事採水果及收銀員的工作。
她在第一輪投票前接受法新社訪問時說：「這是第一次……來自工人階級社區的人有機會掌權。」
她領導一個由9個政黨組成的中間偏左聯盟，挑戰黨內正統立場批評古巴，並稱委內瑞拉的馬杜洛（Nicolas Maduro）為「獨裁者」。
其他人也在看
荷蘭經濟大臣稱接管安世半導體是有意為之 干預已奏效
中國半導體生產商聞泰科技旗下荷蘭子公司安世半導體被接管事件，引發歐洲汽車供應鏈動盪，負責相關事件的荷蘭經濟大臣Vincent Karremans表示，此舉已奏效，他在行動前有意選擇不告知歐洲盟友或美中兩國政府。外電報道，Vincent Karremans在議會辯論中受到質詢，議員們對其處理安世半導體事件的方式提出質疑。他說，「通過這項命令，我阻止了歐洲在關鍵傳統芯片上依賴非歐洲供應商，就此而言，目標已實現。」他指出，如果干預計劃提前泄露，將加速該公司的轉移；「我請求理解，我們當時時間緊迫，協調存在風險。」儘管中荷兩國政府隨後均放寬了干預措施，該公司目前仍陷入內部紛爭。Vincent Karremans表示，他正專注於解決這些問題。Vincent Karremans於9月30日接管安世半導體，他稱此舉是為了防止聞泰創始人將公司機密和生產轉移至中國。10月4日，中國政府採取報復措施，禁止出口安世半導體的芯片，其中大部分在中國封裝，結果導致歐洲汽車製造商首當其沖遭遇供應衝擊。#安世半導體 (CW)infocast ・ 1 天前
中日關係緊張 金融時報：美國沉默 日本急得跳腳
英國《金融時報》上周六（7 日）援引多名現任和前任美日兩國官員的說法，稱在日本首相高市早苗發表涉台言論激怒中國後，日本對美國的支持力度不足感到沮喪，並敦促美方給予高市更多公開支持。鉅亨網 ・ 2 天前
巴比斯再任捷克總理 牽動援烏、與歐盟關係
（法新社布拉格9日電） 支持美國總統川普（Donald Trump）的捷克億萬富翁巴比斯（Andrej Babis）今天再度出任捷克總理，這可能預示捷克對烏克蘭援助將終止，與歐洲聯盟的關係也可能更加緊張。現年71歲的巴比斯曾於2017年至2021年主政，如今再獲捷克總統帕維爾（Petr Pavel）任命總理。法新社 ・ 11 小時前
裁決在即 美企急爭逾千億美元退稅 特朗普：有「B計畫」重建關稅結構
美國最高法院即將對總統特朗普是否有權力利用緊急權力法案 (IEEPA) 大規模徵收關稅作出關鍵裁決，此案不僅將決定美國貿易政策的未來走向，更牽動著可能高達 1000 億美元甚至更高的關稅收入歸屬。鉅亨網 ・ 1 天前
通脹遏不下 特朗普巡迴撲火救民望
美國總統特朗普本周將走訪各地，直接回應美國人的生活成本的擔憂。一方面，特朗普及他的閣員繼續淡化不少美國人對日常開支愈來愈難以負擔的感受。另一方面，特朗普與其團隊近周推出一系列措拖，似乎承認維生問題並非傳媒杜撰的議題。Yahoo財經 ・ 17 小時前
中國｜王毅：台灣地位已被「七重鎖定」
據外交部網站，中共中央政治局委員、外交部長王毅周一在北京，同德國外長瓦德富爾(Johann Wadephul)會談時，就台灣問題的歷史事實和法理經緯作了全面闡述。王毅指出，一系列鐵的事實從政治上、法理上充分證明台灣就是中國領土，台灣的地位已經被「七重鎖定」。 王毅表示，日本現職領袖日前竟然發出台灣有事日本就可以使用武力的荒謬言論，嚴重侵犯中國的主權和領土完整，公然違背迄今對中方所做的承諾，直接挑戰二戰勝利成果和戰後國際秩序，也對亞洲乃至世界和平帶來嚴重隱患。 王毅強調，台灣自古以來就是中國領土。1943年12月，中美英發表《開羅宣言》明確規定，日本戰後必須將所竊取於中國之領土台灣等歸還中國。 1945年7月，中美英共同簽署、後來蘇聯參加的《波茨坦公告》第八條規定，《開羅宣言》之條件必將實施。 1945年8月15日日本戰敗，日本天皇承諾忠實履行《波茨坦公告》各項規定並無條件投降。 10月25日，中國政府宣布恢復對台灣行使主權，並在台北舉行中國戰區台灣省受降儀式。 1949年中華人民共和國中央人民政府取代中華民國政府成為代表全中國的唯一合法政府，自然對包括台灣在內的全部領土行使主權。 19Fortune Insight ・ 14 小時前
AIT提台灣地位未定 王毅：台灣地位已被「七重鎖定」
美國在台協會（AIT）重提台灣地位未定，中共中央政治局委員、中國外交部長王毅周一（8 日）在北京同德國外長瓦德富爾會談時就台灣問題的歷史事實和法理經緯作了全面闡述，強調台灣地位已被「七重鎖定」。鉅亨網 ・ 22 小時前
川普痛批歐洲衰弱 要烏克蘭恢復選舉
（法新社華盛頓9日電） 美國總統川普在一項今天發出的專訪中加深他與歐洲的裂痕，稱歐洲正在「衰敗」，批評美國傳統西方盟友在移民和烏克蘭議題上過於「軟弱」。川普接著批評歐洲在解決俄烏戰爭中的角色，「他們光說不練，戰爭就這樣一直拖下去」 川普提出的俄烏和平方案引發歐美歧見，許多歐洲國家擔心川普的方案將迫使基輔向莫斯科割讓領土，華府與歐洲盟國分歧益發顯著。法新社 ・ 1 小時前
美國特使：俄烏和平協議「非常接近達成」！剩這「兩大」主要議題
美國對烏克蘭和俄羅斯特使凱洛格（Keith Kellogg）表示，結束俄烏戰爭的協議已經「非常接近達成」，目前只剩兩個主要懸而未決的議題。鉅亨網 ・ 2 天前
中日就雷達照射事件互提抗議 中方當場駁回並提出反交涉
日本指稱中國航母「遼寧艦」上周六在日本近海航行期間，艦載戰機兩度對日本自衛隊戰機進行火控雷達照射。日本外務事務次官船越健裕召見中國駐日大使吳江浩，提出強烈抗議，對發生危險行為表示極其遺憾，並嚴正要求防止再次發生。吳江浩即場作出反駁，指責日方戰機滋擾中方訓練，並提出嚴正交涉和強烈抗議，批評日方執意派自衛隊飛機多次抵近中國海軍訓練海空域滋擾，卻對外發布與事實完全不符的信息，炒作誤導輿論，做法極其不負責任。 中國外交部發言人表示，中方不接受日方所謂交涉，已當場駁回，並在北京和東京分別提出反交涉，中國軍隊已就有關問題闡明了嚴正立場。事實真相十分清楚，日本戰機對中方正常軍事活動頻繁抵近、偵察干擾，才是最大的海空安全風險。 發言人批評，在當前形勢下，日方炒作所謂「雷達照射」問題，顛倒黑白、嫁禍於人，渲染緊張局勢，誤導國際社會，完全是別有用心，中方對此堅決反對，強烈敦促日方立即停止滋擾中方正常演訓活動的危險行為，停止一切不負責任的虛假炒作和政治操弄。 (ST)#雷達照射事件 #中日 (ST)infocast ・ 1 天前
立法會選舉⎜平均一席花 1,422 萬元 廢票歷屆最多｜Yahoo
香港特區第八屆立法會選舉完成，選出 90 名議員。今屆選舉每席都有超過一人獲「入閘」候選資格，形成「全部 90 議席都有競爭」的場面。根據政制及內地事務局提供數字，今屆立法會選舉的開支預算為 12.8 億元，換言之，平均每個議席耗用了 1,422 萬元公帑。Yahoo新聞 ・ 1 天前
立法會選舉｜新民黨 7 人戰直選 5 落敗 葉劉「非常滿意」得票率 李梓敬淚謝宏福居民支持︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】立法會換屆選舉昨日（7 日）結束，新民黨議席由上屆的 6 席減至 3 席，當選者為港島西的陳家珮、新界東北的李梓敬以及選舉委員會界別的何敬康。新民黨今日（8 日）舉行記者會總結成績，主席葉劉淑儀表示，在地區直選中合共取得約 14 萬 7 千票，約佔總票數 11% ，與上屆比例相若。她形容，在今屆整體投票人數下降下，仍維持相近票數，她形容對結果「非常滿意」，又感謝義工、黨職員及支持者為新民黨爭取接近 15 萬選票。Yahoo新聞 ・ 1 天前
麻生挺高市「台灣有事論」 外交部：日本右翼仍不思悔改
中國外交部發言人郭嘉昆在例行記者會上，批評日本自民黨副總裁麻生太郎，對首相高市早苗發表「台灣有事論」表示肯定，反映高市及她背後的日本右翼勢力仍在錯判形勢、不思悔改，對國內國外批評聲音充耳不聞，對干涉他國內政、武力威脅他國的行徑輕描淡寫、顛倒黑白、罔顧是非，對國際法和國際關係基本準則沒有表現出起碼的尊重，妄圖通過挑動衝突對立、突破戰後國際秩序，為日本軍國主義招魂，亞洲鄰國和國際社會都應對此保持高度警惕。 郭嘉昆指，這種把挑釁中國當作博取眼球、收割民意的行徑，性質惡劣，非常危險。奉勸日方認認真真反思悔過，老老實實撤回高市謬論，不要繼續玩火，不要在錯誤的道路上越走越遠。 (ST)#中國外交部 (ST)infocast ・ 1 天前
據報日方於雷達照射事件當日曾經防務熱線聯絡中方 惟未獲接聽
中日兩國因戰機雷達照射事件關係持續緊張。日本《讀賣新聞》引述消息指，上周六事發當日，日本當局曾透過兩國的防務熱線聯絡中方，但中方沒有接聽。日本內閣官房長官木原稔周一見記者時，拒絕回應熱線使用情況，但稱日中在緊急時保持順暢溝通至關重要，若無法第一時間聯絡，偶發性軍事衝突難以避免。 中日兩國在2018年6月啟動「海空聯絡機制」，2023年3月正式啟用兩國防務熱線。日本防衛大臣小泉進次郎早前在馬來西亞與中國防長董軍會面時，曾提到雙方應確保熱線適切、確實運作，並同意加強各層級的交流。 (ST)#中日 #雷達照射事件 (ST)infocast ・ 20 小時前
立法會選舉｜港澳辦：投票率大幅超越上屆 駐港國安公署：破壞選舉企圖徒勞無功｜Yahoo
立法會選舉昨日（7日）完成，地方選區累積投票率為 31.9%，較上一屆的 30.2% 高，但整體投票人數較上屆少 3.3 萬人。國務院港澳辦表示，選委會、功能界別和地方選區的投票率均大幅超越上屆，充分代表香港民意，反映社會對選舉的高度重視及積極認同。發言人提及大埔火災，稱特區政府快速反應，高效專業有序的善後工作等，得到社會各方充分肯定，形容「歷經重大災難考驗，廣大選民更加切身體會此次選舉的重要意義，化悲痛為力量，進一步激發參與投票的意願」。Yahoo新聞 ・ 1 天前
歐洲政策遭美國安戰略報告痛批 歐盟理事會主席反對干涉
（法新社布魯塞爾8日電） 針對美國白宮上週發布的新版國家安全戰略報告中尖銳批評歐洲政策，歐盟理事會主席柯斯塔今天表示反對美國對歐洲政治的任何企圖干涉。報告還說，美國政府將在歐洲各國內「培養對歐洲現行發展路線的抵抗」。法新社 ・ 1 天前
日本否認干擾解放軍訓練 強調須保持溝通防意外衝突
中日戰機雷達照射事件繼續發酵。日本內閣官房長官木原稔在記者會上，否認自衛隊飛機有作出干擾行為，強調在執行任務時保持安全距離，批評中方的指控毫無根據，而日方會冷靜和堅決回應，並繼續密切關注中國軍隊在日本周邊海域的動向，又強調確保兩國防衛部門及時溝通至關重要，以免發生意外衝突。 日本自衛隊表示，中國遼寧艦航母編隊在沖繩以東的太平洋海域，持續進行密集的空中活動，過去一個周末，艦上飛機進行了約100次升降。防衛省指，遼寧艦等中方艦艇昨日繼續在沖繩與南大東島之間的海域，向東北方向航行，防衛省和自衛隊將繼續進行警戒、監視和情報收集工作。 執政自民黨就事件召開會議。政策研究會會長小林鷹之形容是極度危險的行為，完全不可接受。安全保障調查會長小野寺五典更加認為，中方的行為可被視為挑釁。 日本早前指稱，遼寧艦上周六在日本近海航行期間，艦載戰機兩度對日本自衛隊戰機進行火控雷達照射，即時召見了中國駐日大使吳江浩，提出強烈抗議；但中方當場駁回交涉，並在北京和東京分別提出反交涉，指日方派自衛隊飛機多次抵近中國海軍訓練海空域滋擾，對外發布與事實完全不符的信息，炒作誤導輿論，做法極其不負責任。 (ST)#雷達照射事件infocast ・ 1 天前
據報中國對日本出口稀土審批延誤 外交部：中方依法依規處理
日本傳媒報道，中國近期對日本企業出口稀土審批出現延誤，日本官員認為中方可能試圖就兩國近期的爭端施壓，日方正評估中方的反制措施。 中國外交部發言人郭嘉昆在例行記者會回應相關提問指，中方主管部門已經多次介紹稀土相關物項出口管制的工作情況，中方正在依法依規處理有關問題。 (ST)#中國外交部 #稀土 (ST)infocast ・ 14 小時前
以色列以欠稅為由 強闖聯合國近東救濟工程處辦事處扣押財物
以色列當局以欠稅為由，周一凌晨派員強行闖入，聯合國近東救濟工程處位於東耶路撒冷的已停運辦事處，扣押財物並升起以色列國旗。耶路撒冷市政府指稱，工程處拖欠1100萬謝克爾(逾2600萬港元)的房產稅，多次催繳及警告都不獲理會。 工程處發言人否認欠稅，主任專員拉扎里尼指，以色列作為聯合國會員國，有義務保護聯合國設施不被侵犯，今次是公然無視這個義務，批評以方挑戰國際法，開創危險先例。聯合國秘書長古特雷斯強烈譴責以色列的行為，指有關設施仍然屬於聯合國，敦促以方採取一切必要措施，恢復、維護及捍衛相關辦事處不被侵犯，停止採取任何進一步行動。 哈馬斯前年10月突襲以色列，以方其後指控近東救濟工程處職員有份參與，工程處其後解僱多名員工。到今年初，以方下令工程處騰空所有辦事處及停止運作，有關辦事處之後已空置，未再使用。(ST)#近東救濟工程處 #以色列 #聯合國 (ST)infocast ・ 22 小時前
官員：俄烏和平計畫磋商 領土仍是最棘手議題
（法新社基輔8日電） 一名知悉談判情況的官員今天告訴法新，在終結俄烏戰爭的磋商過程中，領土仍是「最棘手」議題。這位要求不具名的官員談到，領土問題依然是「最棘手議題，（俄羅斯總統）普丁不願簽署俄方無法獲得（烏克蘭）領土的協議，因此他們正尋求任何可能方式，確保烏國必須讓出部分領土」。法新社 ・ 1 天前