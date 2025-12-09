智利14日總統決選 左右派大對決

（法新社智利聖地牙哥9日電） 南美國家智利將於14日舉行總統決選，兩名候選人截然不同：一是獲廣泛左翼聯盟支持、具有共產黨背景的賈拉（Jeannette Jara），另一則是主打嚴厲治安與移民政策的極右派政治人物卡斯特（Jose Antonio Kast）。

賈拉在11月16日的第一輪投票領先，但民調顯示，卡斯特若能號召大批保守選民，有望逆轉勝出。

在過去的總統選戰中，現年59歲、已婚並育有9名子女的卡斯特曾為皮諾契特（Augusto Pinochet）1973至1990年的獨裁政權辯護，並反對墮胎、離婚及同性婚姻。

這一次卡斯特則自我定位為務實的民主派，並刻意與區域內更加激進的極右領袖劃清界線。

治安和移民成為他的主軸。他承諾驅逐約33萬名無證移民，將重大的組織犯罪歸咎於這些人，同時計劃以修築圍牆、柵欄與壕溝方式加強智利與玻利維亞邊境。

卡斯特說：「如果他們不自願離開，我們就會把他們揪出。」

51歲的賈拉則是智利長年由菁英家族主導的政壇中，少見出身工人階級的候選人。

她在聖地牙哥北部成長，為支付學費，曾從事採水果及收銀員的工作。

她在第一輪投票前接受法新社訪問時說：「這是第一次……來自工人階級社區的人有機會掌權。」

她領導一個由9個政黨組成的中間偏左聯盟，挑戰黨內正統立場批評古巴，並稱委內瑞拉的馬杜洛（Nicolas Maduro）為「獨裁者」。