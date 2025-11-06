智富童行 (Carrey親子財商12堂)| 第十二課：親子同行—家長與孩子共同成長的財商之路

「理財這條路，該怎麼走才對？」其實，沒有一條放諸四海皆準的「理財捷徑」，真正重要的是陪伴孩子一起成長、一起學習。親子同行的財商之路，不僅塑造孩子的金錢觀，更能凝聚家庭的向心力，讓理財教育成為家人共築幸福的基石。

舉辦「家庭理財會議」 讓孩子平等參與

家庭理財教育並不是家長單方面的「灌輸」，而是雙向的交流和共同探索。建議每月舉辦一次「家庭理財會議」，邀請孩子一起分享這個月的理財心得、消費記錄、儲蓄進度，甚至是遇到的困難和小失誤。家長可以以平等的態度傾聽孩子，給予鼓勵和建議，讓孩子在安全溫暖的氛圍中學會反思與成長。

廣告 廣告

除了定期檢討，家長還可以與孩子一起訂下「家庭財商目標」，例如共同儲蓄一筆旅遊基金、籌辦公益活動，或是一起學習新的投資知識。透過這些實踐，孩子能感受到自己是家庭的一分子，每一份努力都為大家帶來成就與快樂。

家長勇於分享理財挫折 教導子女面對問題

親子同行的過程中，家長也要勇於分享自己的學習經驗與理財挫折。例如：投資失敗後如何調整策略、消費超支時如何重新規劃。這些真實故事不僅讓孩子明白大人也會犯錯，更能教會他們面對問題時不逃避、不氣餒，學會與家人攜手解決。心理學研究指出，家庭支持系統越強，孩子越能在逆境中保持韌性與自信。當孩子知道自己在財商學習路上不孤單，敢於提問、勇於嘗試，他們的成長將無可限量。

親子同行的財商路，看似「慢」，其實最「穩」。共同回顧學習歷程、紀錄彼此的進步，這些點滴都會成為家庭珍貴的回憶與力量。理財教育不是一時的衝刺，而是長跑，需要家人彼此扶持、互相激勵。

讓我們攜手同行，讓孩子在愛與智慧的陪伴下，勇敢探索金錢世界，成長為既有能力又有溫度的幸福新世代！

智富童行 (Carrey親子財商12堂)：

本專欄由專注行為金融學的心理學家王凱瑞 (Carrey Wong)親自撰寫及設計課程，透過12堂財商課，運用簡單的策略與生活化的例子，幫助家長輕鬆學習如何培養孩子的正確金錢觀，讓他們從小學會負責任地管理金錢，為未來做好準備。

想追蹤更多最新最好的親子資訊？請瀏覽我們 親子頭條專頁