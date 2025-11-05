智富童行 (Carrey親子財商12堂)| 第十一課：生涯規劃—金錢如何支持夢想實現

「長大後，我想當科學家！」、「我希望能環遊世界！」孩子的夢想五花八門，充滿無限可能。家長除了鼓勵孩子勇敢追夢，更應該教導他們如何將夢想與現實資源結合，學會用金錢規劃未來，讓理想不只是空想，而是一步步實現的藍圖。

生涯規劃 不只是選擇行業

生涯規劃，不只是選擇行業或職業，更包含了對人生目標、生活方式與價值的思考。家長可以從日常對話開始，詢問孩子：「你最想做什麼？」然後一起查資料、算一算達成目標所需的學習、時間和金錢。例如：如果孩子想成為鋼琴家，除了努力練習，還需要學費、購買樂器、甚至參加比賽的旅費。這時，家長可以和孩子一起制定短期與長期的儲蓄與學習計劃。建議家長和孩子共同製作「夢想板」，用圖畫、照片或關鍵詞，把願望具體化，貼在家中明顯的位置。每當孩子達成一個小目標，如完成一個等級的考試、存夠一筆學費，就在夢想板上打勾或貼上貼紙。這種視覺化的激勵，能讓孩子在追夢路上持續前進，不易半途而廢。

家長可分享年輕時的努力歷程

同時，家長可以分享自己年輕時的夢想與努力歷程，無論成功或失敗，都是真實的學習素材。強調「努力和規劃比天賦更重要」，讓孩子相信：只要有計劃、有行動，夢想終有實現的可能。心理學認為，明確的目標設定（Goal Setting Theory）能提升孩子的內在動機與自我效能感。當孩子能把夢想分解成可達成的小步驟，並願意為之付出努力，他們將學會持續規劃、調整與反思，在遇到困難時也不會輕易放棄。

生涯規劃的教育，不只是職涯選擇，更是培養孩子自我探索、資源整合與長期堅持的能力。讓我們陪伴孩子，把夢想和金錢結合，學會為人生負責，勇敢邁向屬於自己的燦爛未來！

智富童行 (Carrey親子財商12堂)：

本專欄由專注行為金融學的心理學家王凱瑞 (Carrey Wong)親自撰寫及設計課程，透過12堂財商課，運用簡單的策略與生活化的例子，幫助家長輕鬆學習如何培養孩子的正確金錢觀，讓他們從小學會負責任地管理金錢，為未來做好準備。

