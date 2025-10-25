智庫發表南海航運報告 證明航行自由

【on.cc東網專訊】遼寧省大連海事大學智庫周五（24日）發布《南海航運安全與發展報告（2025年）》，第十四屆全國政協委員、中國海洋法學會常務副會長張海文形容，報告證明南海海上航行自由，南海航行安全有保障。

報告顯示，南海水域匯集29個主要港口、14條海上航路，通航環境與交通組織複雜，途經航線通達全球所有重要貿易區，貨櫃、油氣等貨品中轉量位居全球前列，而南海海域港口船舶密度是加勒比海7.5倍、波羅的海3倍，地中海1.5倍。南海承載全球40%船舶掛靠量、30%貨櫃運輸量，串聯中日韓、東盟、澳洲及非洲4大經濟圈。經南海運輸原油、液化天然氣、大豆分別佔全球海運總量40%、34%及21%。另外，南海港口群以新加坡及香港為「雙核心」，形成多層次、高效率協同網絡，其船舶掛靠量與主幹航路流量年均增速超過15%，貨物運輸總量保持約5%年增長。

張海文指出，報告向世界展示一個繁榮、自由、安全真實南海，再次證明中國是南海和平穩定維護者及貢獻者。北京大學海洋戰略研究中心主任、南海戰略態勢感知計劃主任胡波認為，南海穩定關乎全球經濟發展，各方過度反應。數據顯示，儘管南海長期是地緣熱點，海洋爭議摩擦不斷，摩擦並未影響南海航行及飛越。中國作為南海局勢最大利益攸關方及負責任大國，長期重視維護南海通道暢通，正為南海海上安全穩定作出愈來愈大貢獻。

