智庫：伊朗政府血腥鎮壓後 示威潮已減弱

（法新社巴黎16日電） 根據人權團體和智庫機構觀察，在伊朗當局切斷網路和鎮壓行動造成數千人喪生後，伊朗人民近來一波挑戰神權體制的大規模抗議行動已減弱。

法新社報導，美國揚言可能對伊朗採取新一輪軍事行動，目前看似暫時緩和下來。一名沙烏地阿拉伯官員透露，波斯灣盟國已說服美國總統川普（Donald Trump）給德黑蘭政府「一次機會」。

伊朗這波抗議活動於12月28日爆發，最初是抗議貨幣貶值，隨後擴大為更大規模示威抗議，甚至出現推翻神權政體的訴求。

隨著抗議行動升高，伊朗政府於8日切斷全國網路與國際通訊，迄今超過1週。行動人士認為此舉旨在掩蓋鎮壓規模。 緊盯伊朗示威的華府智庫「戰爭研究所」（ISW）說，伊朗政府的鎮壓「似乎暫時壓制住示威活動」，但「該政權難以長久維持對安全部隊的大規模調動，因此抗議隨時可能捲土重來。」