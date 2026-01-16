智慧型手機遊戲「閃電十一人 X」即將上線！現正招募封閉測試版測試人員

Level-5株式會社Aiming宣布，將推出iOS・Android平台遊戲「閃電十一人 X」。

2026年1月13日(二)至2026年1月22日(四)18:59期間，招募封閉測試版測試人員。

智慧型手機遊戲「閃電十一人 X」即將上線！

「閃電十一人」系列最新作品「閃電十一人 X」是一款在空檔時間隨時隨地暢玩的培育模擬遊戲。

以全新主角繪製的原創故事為軸心，可編組專屬自己的團隊，享受充滿戰略性的對戰樂趣。

本作是以基礎遊玩免費的智慧型手機應用程式形式推出。

比賽採用指令選擇制，兼具操作便利性與視覺震撼力。

本作支援完全自動化的比賽進行，讓玩家能輕鬆體驗有別於動作操作的樂趣。

現正招募封閉測試版測試人員！

封閉測試

2026年1月29日(四)起將實施「閃電十一人 X」的封閉測試。

2026年1月13日(二)至2026年1月22日(四)18:59招募測試人員。

詳細資訊請參閱「閃電十一人 X」官方網站。