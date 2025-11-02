政府設攤位推廣「智方便」流動應用程式

查閱和繳付政府帳單、申請各類牌照證書，如今市民可足不出戶、在家中「動動手指」，便可透過智能手機輕鬆辦妥。政府於5年前推出的一站式個人化數字服務平台「智方便」，至今已有超過380萬登記用戶，每日平均使用量超過18萬人次。平台近月更推出新功能，用戶可隨時查閱政府帳單，而電子證照功能也不斷擴大支援範圍。數字政策辦公室高級系統經理張瑞發表示，市民只需下載最新版本的「智方便」流動應用程式，便可隨時查閱水務署發出的水費單，或香港郵政發出的特快專遞帳單，並可透過轉數快即時繳費。同時也可查詢不同服務的申請進度。

「智方便」成香港重要數字基礎建設

「智方便」新增的電子證照功能，更支援各政府部門透過「認證易」平台，發出「智方便」版本的牌照或電子證書等，例如電子長者咭；綜合招聘考試、《基本法及香港國安法》測試的電子成績通知書，以至電子水務署釣魚牌照等。「智方便」戶口備有兩個版本，分別為「智方便」和「智方便+」，後者額外提供數碼簽署功能。張瑞發指出，「智方便」是香港發展智慧城市重要的數字基礎建設，也是推動政府服務數字化和加速發展智慧政府的關鍵措施。

「智方便」提升政府效率

理工大學研究團隊主導研究的2025年智慧城市指數顯示，香港在全球73個城市中，排名第八。研究從市民、環境、社會景觀、經濟、基礎設施、治理共六大維度，分析不同地方的智慧城市水平。香港在「治理」維度中多個分項均排名第一，包括智慧城市規劃與政策的意願、發展電子政務的意願、發展開放數據的意願，以及數據類別。負責研究和開發2025年智慧城市指數的理工大學智慧城市研究院院長史文中指，政府推展的各項智慧城市措施中，市民接觸得最多的可謂「智方便」。「智方便」既讓市民享受不同服務，同時也提升政府效率。

史文中︰處於領先位置有賴社會平衡發展

史文中補充指，香港能夠從眾多具競爭力的城市中脫穎而出，處於領先位置，有賴社會的平衡發展。他說，香港有良好的營商環境，在商業方面有很好的數碼服務，高科技產品輸出方面也表現不俗。特區政府的治理十分出色，除了提供多種綜合服務，更開放數據，令數據透明度較佳。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/-智方便-功能再升級-水費查閱-電子證照一app搞掂/614360?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral