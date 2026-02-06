智洋創新攜手靈明光子 共築3D感知與AI視覺底層引擎

香港 - Media OutReach Newswire - 2026年2月6日 - 2026年2月3日，智洋創新（688191.SH）公告，公司擬收購深圳市靈明光子科技有限公司（以下簡稱「靈明光子」）控制權。此次收購並非簡單的產業整合，而是一場圍繞核心技術底座展開的戰略升級——通過補齊關鍵感知晶片環節，推動公司整體能力向更高技術層級躍遷。



智洋創新擬從演算法層向下延伸到感知



智洋創新成立於2006年，是一家專注於行業數位化、智慧化運維管理的人工智慧企業。公司早於2017年就率先將人工智慧技術與行業場景深度融合，在電力AI智慧運維領域，其核心產品深度切入國家電網、南方電網等國家級電力工程，全國市占率超過50%。公司已成為國內AI垂直應用賽道中具有代表性的上市公司之一。



從經營表現看，公司長期保持穩健增長態勢。過去5年，公司營收複合增長率達約18%。隨著國家電網宣布「十五五」時期固定資產投資預計達到4萬億元，作為電力AI智慧運維領域的領先企業，智洋創新有望在行業高景氣週期中持續受益，迎來新一輪加速發展。



在智洋創新產品體系中，視覺感知始終是智洋創新的核心支柱。公司前瞻性認識到：真正可持續、不可替代的競爭壁壘，不能只停留在演算法層，而必須向下延伸到感知的源頭。



靈明光子：已構建起覆蓋全球的完整SPAD/dToF產品體系



本次智洋創新併購標的——靈明光子成立於2018年，公司專注於利用SPAD（單光子雪崩二極體）技術打造行業領先的光電感知晶片與系統解決方案，幫助雷射雷達、智慧駕駛、機器人視覺、低空經濟、智慧終端（手機、XR/AR設備等）實現更高效、更精準的3D感知能力。



SPAD技術是一種可以「捕捉單個光子」的感知技術，使系統在弱光、遠距離和強干擾環境下，依然能夠精準感知三維資訊。



據了解，在全球範圍內，真正具備「SPAD 設計能力 + 先進工藝整合能力 + 規模化量產經驗」的企業屈指可數，全球市場長期由日本索尼、濱松等國際巨頭主導。而當前，靈明光子扛起高性能SPAD面陣晶片領域的中國「智造」大旗，抗衡國際巨頭，是我國在該領域實現國產替代，防止新一代高可靠感知技術被海外供應鏈卡脖子的核心企業。



靈明光子的技術高度，首先源於其罕見的創始團隊配置。創始人兼CEO臧凱博士畢業於史丹福大學，師從美國工程院院士James Harris教授，曾在國際頂級期刊《Nature communications》上首次系統提出「陷光結構單光子探測器」的創新方案，為該技術路線的工程化應用奠定重要理論基礎。



目前，靈明光子已構建起覆蓋全球領先水準的完整SPAD/dToF產品體系。從單點器件到高集成度面陣晶片，從基礎型到高性能型，從消費級到車規級，實現了全譜系佈局。在商業化層面，公司產品已實現持續、穩定的批量出貨，應用場景涵蓋自動駕駛與 ADAS、消費電子、XR/AR 設備及光通信等多個領域。



值得一提的是光通信領域，隨著 AI 大模型和算力集群快速擴張，通信瓶頸日益突出，AI光互連與高速光通信成為全球科技巨頭重點佈局的戰略方向。靈明光子前瞻佈局該領域，與清華大學聯合開發的「高可靠微光二極體併行光互連系統」項目成功入選國家重點研發計畫顛覆性技術創新專項。



此次併購是高度互補的縱向整合



靈明光子所面對的不是單一賽道，而是多條長期成長曲線的疊加與共鳴。



智洋創新選擇併購靈明光子。從協同邏輯看，這是一場高度互補的縱向整合：靈明光子補齊的是感知源頭的物理極限，智洋創新強化的是系統落地與行業規模化能力。



併購完成後，智洋創新將具備從「光子探測晶片—感知系統—行業應用」的全棧式能力，系統性能上限被整體抬升，從行業解決方案提供商，進一步進化為掌握核心感知底座的行業智慧化平台型公司。



這更是國產光子感知生態的關鍵一步：一個以自主可控光子感知為核心的新一代AIoT基礎設施正在成型——不僅為雙方的未來發展打開格局，更為中國在全球智慧感知賽道上贏得關鍵話語權。



