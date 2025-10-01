智能手機晶片搭載 AI 加速技術的出貨量預計增長 74%

Counterpoint Research 近日發佈了對具備生成式 AI (GenAI) 智能手機晶片組出貨量的研究結果及預測。生成式 AI 是一個涵蓋文本、圖像、音頻及視頻模型的術語，這些晶片組具備硬件加速功能，無需將處理任務轉移至雲端。

根據 Counterpoint 的預測，今年具備 GenAI 功能的晶片組將佔所有智能手機晶片組出貨量的 35%，這比 2024 年增長了 74%。

值得注意的是，Apple 預計將佔據 46% 的市場份額，位居首位，隨後是 Qualcomm 的 35% 和 MediaTek 的 12%。

幾乎所有（88%）今年出貨的高端晶片組均支持 GenAI，這一增長 53% 的原因主要是由於 Apple A19 (Pro)、Snapdragon 8 Elite Gen 5 及 Dimensity 9500 等主要廠商的新旗艦產品的推出。

不過，這一功能並非僅限於旗艦機型。中階智能手機市場（價格在 $300-$499 / 約 HK$ 2,340 至 $3,892）正快速增長，與去年相比增長了 3 倍，將佔今年所有具備 GenAI 功能手機的 38%。

這些中階晶片主要來自 Snapdragon 7 和 6 系列以及 Dimensity 8000 系列。Qualcomm 在此市場的份額達到 57%。

