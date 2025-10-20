智能眼鏡與眼睛植入裝置助盲人重拾閱讀能力

數十名因為年齡相關性黃斑變性（AMD）而失去視力的患者，透過一款眼部植入物搭配智能眼鏡，重新獲得了一部分中央視力。這項研究於周一發表在《新英格蘭醫學雜誌》上，研究人員報告指出，參與者使用該技術後，能夠順利完成填字遊戲並再次閱讀普通書籍。

參與者均為年齡在 60 歲或以上，並在雙眼皆診斷出 AMD，研究眼睛的視力損害至少達到 1.2 logMAR 或更差。AMD 無法逆轉，因為患者視網膜中央的細胞會隨著時間而死亡。該研究專注於利用一款 2 毫米 x 2 毫米的設備來恢復部分失去的視力，該設備由微型光伏太陽能電池板製成。此設備經外科手術植入患者的視網膜下方。

廣告 廣告

患者佩戴了配有攝像頭的智能眼鏡，這些眼鏡通過近紅外光將放大的世界影像傳輸到視網膜植入物中。視網膜植入物隨後向視神經發送小的電信號，模擬視網膜細胞的正常功能。

該研究最初有 38 名患者接受視網膜植入物，其中 32 名患者在臨床試驗中持續了一年。在一年後的評估中，32 名參與者中有 26 人的視力有所改善，成功率達 80%。儘管如此，患者只能見到模糊的黑白視覺。未參與此研究的其他研究人員對此工作表示讚歎，並稱其為「驚人」，根據《紐約時報》的報導。

這項技術來自腦-電腦介面公司 Science Corporation，其創始人兼 CEO Max Hodak 於 2016 年與 Elon Musk 共同創立了 Neuralink。Science Corporation 在 2024 年收購了這項視網膜植入技術，該技術原本由法國醫療設備公司 Pixium Vision 開發，但因資金短缺而停止了十年的研發工作，根據 IEEE Spectrum 的報導。這一情況與另一家知名視覺假體公司 Second Sight Medical 的遭遇類似，其被棄置的技術被另一家醫療科技創業公司挽救，從而使臨床試驗得以繼續進行。

推薦閱讀